Estudiante de una comunidad fronteriza de Costa Rica recibirá premio centroamericano por excelencia académica

Anabella Escalante Bucardo, de 27 años, recibirá el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío 2026 en El Salvador. Crédito: UNED

Guardar

Desde una comunidad rural cercana a la frontera norte de Costa Rica, Anabella Escalante Bucardo, de 27 años, construyó una trayectoria académica que próximamente será reconocida en un escenario centroamericano. La estudiante de la Universidad Estatal a Distancia (UNED) recibirá el Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío 2026, una distinción otorgada a universitarios destacados de la región.

La ceremonia correspondiente a la XXI edición del reconocimiento se realizará el próximo viernes 16 de octubre en la Universidad de El Salvador (UES), donde Escalante representará a la universidad costarricense.

PUBLICIDAD

La estudiante vive en San Isidro del Amparo, Los Chiles, provincia de Alajuela, junto a sus padres. Forma parte de una familia de nueve hermanos, cinco hombres y cuatro mujeres, y se convirtió en la primera persona de su núcleo familiar en obtener un título universitario.

Su formación ha estado acompañada por el sistema de becas de la universidad pública. Desde que ingresó a la UNED ha contado con una beca y, desde 2021, mantiene una beca de honor, otorgada por su rendimiento académico.

Escalante inició sus estudios universitarios durante el segundo cuatrimestre de 2020, cuando ingresó a la carrera de Gestión Secretarial de la Oficina.

El 4 de agosto de 2023 obtuvo su diplomado y posteriormente solicitó la convalidación de estudios para continuar en Administración de Empresas. En esa carrera consiguió un segundo diplomado el 3 de agosto de 2024.

PUBLICIDAD

Su proceso académico continuó hasta alcanzar, el 10 de abril de 2026, el Bachillerato en Administración de Empresas con énfasis en Recursos Humanos.

Actualmente se encuentra a dos asignaturas de concluir la etapa académica de la Licenciatura en Administración de Recursos Humanos, tras lo cual avanzará al anteproyecto y posteriormente al trabajo final de graduación.

De manera paralela, desde 2022 cursó el Programa de Fortalecimiento del Inglés del Consejo Nacional de Rectores (CONARE), proceso que concluyó en diciembre de 2025.

Sin embargo, su participación comunitaria comenzó antes de su ingreso a la universidad. Después de concluir el colegio, Escalante trabajó durante aproximadamente cinco años ad honorem en la Junta Administrativa del COT El Amparo.

PUBLICIDAD

Durante ese periodo comenzó desempeñándose como vocal y posteriormente llegó a ocupar la presidencia de la organización.

Fuera de sus responsabilidades académicas, la estudiante dedica parte de sus tardes a caminar y correr. También mantiene interés por la lectura, particularmente por la literatura cristiana. Una de las frases con las que resume su proceso personal y universitario es “Steps of Faith”, que traduce como “pasos de fe”.

“Recibir este premio significa muchísimo para mí y para mi familia, vengo de una comunidad rural de Los Chiles y he aprendido que el lugar donde uno nace o vive no determina hasta dónde puede llegar”, manifestó Escalante.

PUBLICIDAD

La estudiante también hizo referencia a una frase atribuida al economista argentino Tomás Bulat: “Cuando se nace pobre, estudiar es el mayor acto de rebeldía contra el sistema. El saber rompe las cadenas de esclavitud”.

Al referirse a los años de formación universitaria, sostuvo que “cada curso, cada esfuerzo y cada dificultad han sido pasos de fe”.

Además, destacó la posibilidad que le ofrecieron la modalidad educativa de la UNED y el programa de becas para estudiar sin abandonar su comunidad.

Según Escalante, esa experiencia le permite actualmente transmitir a otros jóvenes “que sí es posible soñar en grande, aunque parezca que estamos lejos de las oportunidades”.

PUBLICIDAD

La joven vive en San Isidro del Amparo, Los Chiles, y se convirtió en la primera graduada universitaria de su familia. Crédito: UNED

UNED destaca acceso a educación desde los territorios

La vicerrectora de Vida Estudiantil de la UNED, Raquel Zeledón Sánchez, aseguró que el reconocimiento permite destacar la importancia de generar condiciones para que estudiantes de diferentes zonas del país puedan ingresar y mantenerse dentro del sistema de educación superior.

“La historia de Anabella nos recuerda por qué la educación superior pública debe estar presente en todos los territorios, detrás de este reconocimiento hay excelencia académica, pero también perseverancia, una familia, una comunidad y un sistema de becas que permite que el talento encuentre oportunidades sin importar la distancia”, afirmó Zeledón.

La funcionaria agregó que contar con una estudiante procedente de una comunidad rural representando a la universidad en un reconocimiento regional “nos llena de orgullo y reafirma nuestro compromiso de acompañar a nuestros estudiantes desde que ingresan hasta que cumplen sus metas profesionales”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la jefa de la sede de la UNED en Los Chiles, Yessenia López García, destacó que el reconocimiento representa también a la comunidad donde Escalante ha desarrollado su proceso de formación.

Según López, detrás del premio existe una estudiante que ha construido su carrera “desde su propia comunidad, con disciplina, constancia y un enorme compromiso con sus estudios”.

“Su historia demuestra que vivir en una zona rural y fronteriza no debe significar estar lejos de las oportunidades, ella lleva el nombre de Los Chiles y de la UNED a un escenario centroamericano y, al mismo tiempo, se convierte en inspiración para otros jóvenes de nuestra zona”, agregó.

PUBLICIDAD

Sus padres destacan el esfuerzo hecho por su hija a través de tantos años de estudio. Crédito: UNED

El Premio Regional a la Excelencia Académica Rubén Darío fue creado en 2005, en el marco del Consejo Superior Universitario Centroamericano (CSUCA). El reconocimiento distingue a estudiantes por su desempeño académico, así como por el esfuerzo, la perseverancia y la constancia demostrados durante su formación universitaria.

La ceremonia de este año tendrá lugar en el Teatro Edmundo Barbero de la Universidad de El Salvador, bajo el lema “Hacia la libertad por la cultura”, y comenzará a las 4:30 p. m. del viernes 16 de octubre.

El encuentro reunirá a autoridades universitarias y representantes de organizaciones estudiantiles y regionales. Entre las intervenciones previstas se encuentran las del rector de la Universidad de El Salvador, Juan Quintanilla; la presidenta de la Federación de Estudiantes Universitarios de Centroamérica y el Caribe (FEUCA), Alicia Viquez Vargas; y representantes del Consejo Regional de Vida Estudiantil y del CSUCA.

PUBLICIDAD