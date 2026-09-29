Costa Rica

Bryan Ruiz asume el mando de la selección de Costa Rica y concreta el regreso de Keylor Navas y Celso Borges

La Federación Costarricense de Fútbol oficializó la destitución de Fernando “Bocha” Batista tras apenas siete meses en el cargo y nombró como director técnico interino a Bryan Ruiz

Bryan Ruiz asume la dirección técnica interina de La Sele con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).
Bryan Ruiz asume la dirección técnica interina de La Sele con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).
Guardar

La Selección Mayor Masculina de Fútbol de Costa Rica vive horas de cambios profundos. Tras una serie de marcadores desfavorables que dejaron un trago amargo en la afición, la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de cesar al entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, quien deja el banquillo patrio luego de apenas siete meses en el puesto.

Para tomar las riendas en este momento tan delicado, la dirigencia eligió como director técnico interino a una figura emblemática de la casa: Bryan Ruiz. El inolvidable capitán de la histórica generación mundialista asume el reto más importante de su incipiente carrera desde el banquillo.

PUBLICIDAD

Junto a él, un cuerpo técnico con marcado sello costarricense buscará devolver la confianza y el orden al equipo. Ruiz estará acompañado por Wilmer López y Edson Soto como asistentes principales, mientras que Ariel González estará a cargo del análisis de las jugadas y el rendimiento en video.

La noticia ha sacudido el entorno deportivo nacional, pues la llegada de un referente como Ruiz busca inyectar energía, identidad y liderazgo en un vestidor que necesita reencontrar su mejor versión a toda prisa. El paso de Fernando Batista por el conjunto costarricense terminó antes de lo esperado debido al estancamiento deportivo y a derrotas dolorosas que calaron profundo en el entorno de la Selección.

PUBLICIDAD

La gota que derramó el vaso fueron las caídas recientes ante los combinados de Curazao y Haití, resultados que encendieron las alarmas en la Federación y provocaron duras críticas por parte de los seguidores.

El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).
El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).

Durante sus siete meses al frente del plantel, el estratega sudamericano no logró consolidar un estilo de juego claro ni obtener los resultados que aseguraran la tranquilidad del equipo en las competencias de la región. La falta de regularidad y la urgencia de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf obligaron a los directivos a buscar un relevo inmediato capaz de conectar con los jugadores y comprender la exigencia del público costarricense.

El regreso de las figuras históricas: Keylor Navas y Celso Borges

Una de las primeras medidas de gran impacto tomadas por Bryan Ruiz al asumir el cargo fue renovar la lista de convocados con un llamado de emergencia que ilusiona a la fanaticada.

El nuevo entrenador interino decidió traer de vuelta a la selección a referentes de la época dorada costarricense, encabezados por el experimentado guardameta Keylor Navas, actual jugador del club Pumas de México, y el mediocampista Celso Borges.

La incorporación de estos referentes no responde solo a su calidad en la cancha, sino también al peso y la tranquilidad que aportan en momentos de alta tensión. El regreso de Navas a la portería nacional busca blindar la defensa y transmitir seguridad a un grupo golpeado por los últimos resultados.

Por su parte, la presencia de Borges le dará equilibrio, control y experiencia al centro del campo, aspectos fundamentales para afrontar los compromisos de vida o muerte que se avecinan.

Keylor Navas regresa a la portería de la Selección de Costa Rica tras el llamado de emergencia de Bryan Ruiz. REUTERS/Eloisa Sánchez
Keylor Navas regresa a la portería de la Selección de Costa Rica tras el llamado de emergencia de Bryan Ruiz. REUTERS/Eloisa Sánchez

Frente a este panorama, el equipo patrio se prepara para encarar dos duelos decisivos en la Liga de Naciones de la Concacaf: el primero este jueves 1 de octubre frente a Nicaragua, y el segundo el domingo 4 de octubre contra la escuadra de Haití.

Para el enfrentamiento del domingo 4 de octubre contra Haití, la exigencia será todavía mayor. Tras haber caído ante este mismo rival recientemente, el partido representa una revancha directa y la oportunidad perfecta para demostrar que el cambio en la dirección técnica dio frutos inmediatos. La afición aguarda con entusiasmo el inicio de esta nueva etapa, confiando en que el liderazgo del eterno capitán guíe a Costa Rica de regreso a la senda de la victoria.

Temas Relacionados

Costa RicaBryan RuizKeylor NavasCelso BorgesDeportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Carlo Díaz solicita oficialmente continuar cuatro años más como fiscal general de Costa Rica y Corte Plena propone votar su reelección el 19 de octubre

El jerarca del Ministerio Público comunicó formalmente a la Corte Suprema de Justicia su intención de mantenerse en el cargo por un nuevo periodo. Su nombramiento actual concluye el 31 de octubre de 2026 y los magistrados analizan realizar la votación doce días antes

Carlo Díaz solicita oficialmente continuar cuatro años más como fiscal general de Costa Rica y Corte Plena propone votar su reelección el 19 de octubre

Estados Unidos dona a Costa Rica embarcaciones y vehículos por más de USD 2.3 millones para reforzar vigilancia en el Pacífico

El Servicio Nacional de Guardacostas incorporará dos nuevas embarcaciones interceptoras y tres vehículos todo terreno para fortalecer sus operaciones contra el narcotráfico, la pesca ilegal y otras actividades ilícitas

Estados Unidos dona a Costa Rica embarcaciones y vehículos por más de USD 2.3 millones para reforzar vigilancia en el Pacífico

Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

El representante permanente de Costa Rica ante Naciones Unidas, Boris Marchegiani, defendió ante la Asamblea General la candidatura de Rebeca Grynspan a la Secretaría General

Costa Rica pide que Rebeca Grynspan lidere la ONU y alerta sobre Nicaragua, Cuba y Venezuela

Rescatan con vida a tres pescadores costarricenses que estuvieron seis días a la deriva en el Caribe

Los hombres habían salido de Limón el 21 de septiembre a bordo de una panga de pesca artesanal. Una falla en el motor los dejó sin posibilidad de regresar y una llamada al 9-1-1 desde aguas cercanas a Panamá permitió finalmente ubicarlos

Rescatan con vida a tres pescadores costarricenses que estuvieron seis días a la deriva en el Caribe

Laura Fernández anuncia millonarias inversiones en Quepos y apuesta por atraer jets privados para impulsar el turismo

La presidenta inició su primera gira oficial por Puntarenas con la inauguración de un puente en Londres de Quepos y anuncios para modernizar el aeródromo La Managua, intervenir otra estructura sobre el río Savegre y ejecutar proyectos de infraestructura vial en el Pacífico Central

Laura Fernández anuncia millonarias inversiones en Quepos y apuesta por atraer jets privados para impulsar el turismo

TECNO

Meta ofrecerá a las empresas agentes de IA de Muse para automatizar tareas y optimizar sus negocios

Meta ofrecerá a las empresas agentes de IA de Muse para automatizar tareas y optimizar sus negocios

Tap to Pay ya está disponible en Latinoamérica: la función para aceptar pagos sin contacto en iPhone

Impresoras antiguas antigua dejarían de funcionar con este cambio que hará Microsoft en Windows 11

Claude, la IA de Anthropic, sufre una caída global: usuarios no pueden iniciar sesión

WhatsApp hackeado: cómo recuperar tu cuenta y evitar que los delincuentes accedan a tus mensajes

ENTRETENIMIENTO

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Zahara Marley Jolie: la tercera hija de Brad Pitt que elimina su apellido en medio de acusaciones de “alienación”

Netflix comparte el primer adelanto del documental de Matthew Perry: las luces y sombras de uno de los rostros más queridos de la TV

“No me imagino formando parte de otra serie de Taylor Sheridan”: Zoe Saldaña detalló la exigencia de protagonizar “Lioness”

“Toy Story 5″ alcanza 20 millones de visualizaciones en Disney+ en solo cinco días y entra entre los mayores estrenos de películas de la plataforma

100 dominadas, carreras extenuantes y la rivalidad con Chris Hemsworth: los extremos entrenamientos de Tom Hiddleston

MUNDO

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

Murió a los 39 años Naty Potira, la influencer del Santos FC que emocionó a Neymar

Inundaciones en Tailandia: el increíble mercado flotante de verduras y pescado en una plaza de Bangkok

Un tiburón de 3,5 metros quedó atrapado en un canal de Corea del Sur, atrajo a 600.000 personas y ahora es “influencer” de la ciudad

Estonia denunció un sabotaje de Rusia tras el ataque incendiario contra un fabricante de drones para Ucrania

La OTAN instó a mantener la calma ante la campaña de sabotaje rusa en Europa: “Rusia sabe que somos más fuertes”