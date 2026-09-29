Bryan Ruiz asume el mando de la selección de Costa Rica y concreta el regreso de Keylor Navas y Celso Borges

Bryan Ruiz asume la dirección técnica interina de La Sele con el objetivo de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf (Cortesía: Federación Costarricense de Fútbol).

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La Selección Mayor Masculina de Fútbol de Costa Rica vive horas de cambios profundos. Tras una serie de marcadores desfavorables que dejaron un trago amargo en la afición, la Federación Costarricense de Fútbol tomó la decisión de cesar al entrenador argentino Fernando “Bocha” Batista, quien deja el banquillo patrio luego de apenas siete meses en el puesto.

Para tomar las riendas en este momento tan delicado, la dirigencia eligió como director técnico interino a una figura emblemática de la casa: Bryan Ruiz. El inolvidable capitán de la histórica generación mundialista asume el reto más importante de su incipiente carrera desde el banquillo.

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Junto a él, un cuerpo técnico con marcado sello costarricense buscará devolver la confianza y el orden al equipo. Ruiz estará acompañado por Wilmer López y Edson Soto como asistentes principales, mientras que Ariel González estará a cargo del análisis de las jugadas y el rendimiento en video.

La noticia ha sacudido el entorno deportivo nacional, pues la llegada de un referente como Ruiz busca inyectar energía, identidad y liderazgo en un vestidor que necesita reencontrar su mejor versión a toda prisa. El paso de Fernando Batista por el conjunto costarricense terminó antes de lo esperado debido al estancamiento deportivo y a derrotas dolorosas que calaron profundo en el entorno de la Selección.

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La gota que derramó el vaso fueron las caídas recientes ante los combinados de Curazao y Haití, resultados que encendieron las alarmas en la Federación y provocaron duras críticas por parte de los seguidores.

El técnico de Costa Rica, Fernando Batista, quedó en el centro de las críticas tras el desplome de la Sele en la Liga de Naciones (Cortesía: Hoy en el deporte).

Durante sus siete meses al frente del plantel, el estratega sudamericano no logró consolidar un estilo de juego claro ni obtener los resultados que aseguraran la tranquilidad del equipo en las competencias de la región. La falta de regularidad y la urgencia de enderezar el rumbo en la Liga de Naciones de la Concacaf obligaron a los directivos a buscar un relevo inmediato capaz de conectar con los jugadores y comprender la exigencia del público costarricense.

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El regreso de las figuras históricas: Keylor Navas y Celso Borges

Una de las primeras medidas de gran impacto tomadas por Bryan Ruiz al asumir el cargo fue renovar la lista de convocados con un llamado de emergencia que ilusiona a la fanaticada.

El nuevo entrenador interino decidió traer de vuelta a la selección a referentes de la época dorada costarricense, encabezados por el experimentado guardameta Keylor Navas, actual jugador del club Pumas de México, y el mediocampista Celso Borges.

La incorporación de estos referentes no responde solo a su calidad en la cancha, sino también al peso y la tranquilidad que aportan en momentos de alta tensión. El regreso de Navas a la portería nacional busca blindar la defensa y transmitir seguridad a un grupo golpeado por los últimos resultados.

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Por su parte, la presencia de Borges le dará equilibrio, control y experiencia al centro del campo, aspectos fundamentales para afrontar los compromisos de vida o muerte que se avecinan.

Keylor Navas regresa a la portería de la Selección de Costa Rica tras el llamado de emergencia de Bryan Ruiz. REUTERS/Eloisa Sánchez

Frente a este panorama, el equipo patrio se prepara para encarar dos duelos decisivos en la Liga de Naciones de la Concacaf: el primero este jueves 1 de octubre frente a Nicaragua, y el segundo el domingo 4 de octubre contra la escuadra de Haití.

Para el enfrentamiento del domingo 4 de octubre contra Haití, la exigencia será todavía mayor. Tras haber caído ante este mismo rival recientemente, el partido representa una revancha directa y la oportunidad perfecta para demostrar que el cambio en la dirección técnica dio frutos inmediatos. La afición aguarda con entusiasmo el inicio de esta nueva etapa, confiando en que el liderazgo del eterno capitán guíe a Costa Rica de regreso a la senda de la victoria.

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