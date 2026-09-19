El costarricense Carlos Marchena murió mientras permanecía detenido en Luisiana

La familia de Carlos Josué Marchena Marchena afirmó que el costarricense pasó cerca de 10 meses en centros de detención migratoria de Estados Unidos. / (LaTeja.cr)

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El costarricense Carlos Josué Marchena Marchena murió mientras permanecía detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Winn Correctional Center, ubicado en Winnfield, Luisiana. Sus familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Según informó La Teja, Marchena pasó cerca de 10 meses en centros de detención migratoria de Estados Unidos. Su primo, Bryan Marchena, relató a Telenoticias que el hombre padecía diabetes y que la familia recibió información sobre un posible problema cardíaco antes de su muerte.

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El familiar indicó que este viernes lo encontraron desvanecido dentro del centro de detención. La causa oficial de la muerte aún no ha sido divulgada.

La hermana del fallecido, Francini Araya Marchena, confirmó la noticia en una publicación en Facebook. Allí afirmó que la familia recibió información preliminar sobre un aparente paro cardíaco, aunque aclaró que todavía aguardan detalles médicos y administrativos.

ARCHIVO: La muerte de Marchena se conoció mientras José Julián Valverde Meneses seguía detenido en Florida por una retención migratoria de ICE pese a una fianza de USD 250. /(REUTERS/Jim Vondruska//File Photo)

De acuerdo con el testimonio de Bryan Marchena, el costarricense estuvo inicialmente recluido en Michigan, donde la familia consideraba que recibía atención adecuada. Después fue trasladado a otros centros hasta su llegada al Winn Correctional Center, en Luisiana.

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La familia de Marchena espera ahora que las autoridades de Estados Unidos confirmen la causa de la muerte, informen sobre la atención médica que recibió y comuniquen los pasos para la repatriación de sus restos a Costa Rica.

Julián Valverde seguirá detenido hasta que ICE tome su caso

Medios estadounidenses informaron en junio sobre otras muertes y denuncias relacionadas con condiciones sanitarias y asistencia médica en ese establecimiento. Esos antecedentes corresponden a casos diferentes y no permiten establecer qué ocurrió con Marchena.

La muerte de Marchena se conoció mientras otro costarricense enfrenta un proceso migratorio en Florida. El creador de contenido José Julián Valverde Meneses, conocido como Julián Valjota, quedó detenido después de que un juez fijó una fianza de USD 250 por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses.

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Julián Valverde, conocido en redes como Julián Valjota, permanece detenido en Florida y su caso incluye una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La resolución no le permitirá recuperar la libertad de inmediato, debido a que existe una retención migratoria de ICE. El juez le comunicó el 18 de septiembre que permanecerá bajo custodia hasta que la agencia federal asuma su caso.

Valverde, de 26 años, fue arrestado el 16 de septiembre mientras conducía en Florida. Un registro de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk confirmó su ingreso a una cárcel de Bartow al día siguiente.

La Cancillería de Costa Rica solicitó información sobre su situación mediante el Departamento Consular y el Consulado General en Miami. Hasta ahora no existe información pública que confirme una orden final de deportación ni el procedimiento migratorio que afrontará.

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Detenciones de centroamericanos marcaron las operaciones de ICE este mes

Durante septiembre también se han registrado operativos contra ciudadanos centroamericanos en distintos estados. En Danville, Pensilvania, organizaciones de defensa de migrantes informaron que agentes federales detuvieron a, al menos, 41 trabajadores de la construcción el 2 de septiembre, cuando salían de una obra vinculada a la ampliación del Geisinger Medical Center.

Esta semana se conoció que la oficina de ICE en Nueva Orleans arrestó a Magdalena Gómez-García el 4 de agosto, guatemalteca que enfrenta cargos por robo de identidad para trabajar en Tennessee. / (ICE)

Los grupos señalaron que entre los arrestados había nacionales de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Una segunda operación, ocurrida el 8 de septiembre, dejó otros ocho detenidos, según esas organizaciones.

ICE reconoció después la captura de 10 personas durante controles vehiculares en Danville el 2 de septiembre. La agencia sostuvo que algunos de los detenidos afrontan acusaciones por reingreso irregular tras órdenes previas de expulsión. La diferencia entre las cifras oficiales y las difundidas por organizaciones migrantes no fue aclarada.

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En Woodstock, Illinois, ICE confirmó la detención de seis hombres el 11 de septiembre. Entre ellos figuraban Daniel Nehemias Martínez-Esteban, de Guatemala; Jayson Josiel Ruiz-Figueroa, de Honduras, y Alex Francisco Díaz-Quintanilla, de El Salvador. La agencia indicó que los seis permanecían bajo custodia migratoria a la espera de los procedimientos de remoción.

La familia de Marchena espera ahora que las autoridades de Estados Unidos confirmen la causa de la muerte, informen sobre la atención médica que recibió y comuniquen los pasos para la repatriación de sus restos a Costa Rica.