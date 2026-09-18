Costa Rica

Juan Santamaría en Costa Rica se mantiene entre los 12 aeropuertos con mejor experiencia al pasajero del mundo

El principal aeropuerto del país renovó por segundo año consecutivo el Nivel 5 de Experiencia del Cliente de Airports Council International, la máxima acreditación del programa y una distinción que solo poseen 12 terminales aéreas en 2026.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría renovó por segundo año consecutivo el Nivel 5 de Experiencia del Cliente de Airports Council International. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría renovó por segundo año consecutivo el Nivel 5 de Experiencia del Cliente de Airports Council International. (Foto cortesía Aeropuerto Internacional Juan Santamaría)
Guardar

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, principal terminal aérea de Costa Rica, se mantiene dentro de un exclusivo grupo de 12 aeropuertos en el mundo reconocidos con el máximo nivel internacional en experiencia del pasajero durante 2026.

La terminal, administrada por AERIS, renovó por segundo año consecutivo el Nivel 5 del programa de Acreditación de Experiencia del Cliente de Airports Council International (ACI), la categoría más alta otorgada dentro de este esquema de evaluación.

PUBLICIDAD

La acreditación reconoce la incorporación de la experiencia del pasajero como un componente estratégico de la operación aeroportuaria, incluyendo procesos de atención, infraestructura, tecnología, accesibilidad y coordinación entre las diferentes organizaciones que operan dentro de una terminal.

Según AERIS, la renovación del reconocimiento refleja la capacidad del Juan Santamaría para mantener una cultura orientada al servicio y la mejora continua.

Ricardo Hernández, director ejecutivo de AERIS, destacó que conservar el máximo nivel resulta tan relevante como haberlo alcanzado inicialmente.

“Renovar el Nivel 5 representa para nosotros un logro tan importante como haberlo alcanzado por primera vez, porque demuestra que hemos logrado mantener una cultura de servicio en el tiempo y que la experiencia del pasajero forma parte de las decisiones que tomamos para seguir transformando el aeropuerto”, señaló Hernández.

PUBLICIDAD

El ejecutivo aseguró que el resultado también responde al trabajo conjunto de las diferentes organizaciones que integran la comunidad aeroportuaria.

“Este resultado es también producto del compromiso de toda la comunidad aeroportuaria y de una visión compartida de brindar una experiencia Pura Vida a quienes transitan por el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”, agregó.

Solo 12 aeropuertos en el mundo cuentan durante 2026 con el máximo nivel de esta acreditación internacional. Cortesía: AERIS
Solo 12 aeropuertos en el mundo cuentan durante 2026 con el máximo nivel de esta acreditación internacional. Cortesía: AERIS

Cerca de 500 trabajadores capacitados

Como parte de la estrategia para mantener los estándares de servicio, AERIS impulsó durante el último año diferentes iniciativas dirigidas a trabajadores, empresas, aerolíneas y entidades gubernamentales presentes dentro del aeropuerto.

Una de ellas es el Excellence Program, creado para fortalecer la cultura de Customer Experience entre los actores que participan en el funcionamiento diario de la terminal.

La estrategia también contempla el Comité de Customer Experience del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, integrado por representantes de empresas, operadores, aerolíneas y autoridades gubernamentales.

El objetivo de este grupo es analizar oportunidades de mejora y coordinar acciones para fortalecer la experiencia de quienes utilizan el aeropuerto.

A esto se suma la figura de los Embajadores de Customer Experience, mediante la cual las compañías que operan en la terminal seleccionan representantes responsables de promover dentro de sus organizaciones los principios relacionados con la atención y experiencia de los pasajeros.

Durante 2025, aproximadamente 500 colaboradores de AERIS y otras organizaciones de la comunidad aeroportuaria participaron en capacitaciones, talleres y actividades de sensibilización enfocadas en estas áreas.

Cerca de 500 colaboradores de AERIS y otras organizaciones aeroportuarias participaron durante 2025 en capacitaciones enfocadas en la experiencia del pasajero. Cortesía: AERIS
Cerca de 500 colaboradores de AERIS y otras organizaciones aeroportuarias participaron durante 2025 en capacitaciones enfocadas en la experiencia del pasajero. Cortesía: AERIS

Tecnología para reducir tiempos y mejorar procesos

La estrategia del Juan Santamaría también incorpora metodologías de innovación como Design Thinking, utilizadas para identificar problemas desde la perspectiva de los pasajeros y desarrollar soluciones ajustadas a sus necesidades.

Uno de los ejemplos es la implementación de tecnología LiDAR, utilizada para monitorear el flujo de pasajeros en los procesos de seguridad y control de pasaportes dentro del área de salidas internacionales.

El sistema permite recopilar información de manera anónima y en tiempo real, generando indicadores que facilitan la toma de decisiones y el análisis del comportamiento de los flujos dentro de la terminal.

De acuerdo con AERIS, el Juan Santamaría es el primer aeropuerto de Latinoamérica en utilizar esta tecnología.

La terminal también trabaja en otros proyectos tecnológicos, como eGates, Self Bag Drop y sistemas de tomografía en los filtros de seguridad, destinados a agilizar procesos y mejorar la circulación de pasajeros.

En materia de accesibilidad, el aeropuerto se incorporó al programa internacional Hidden Disabilities Sunflower, utilizado para identificar voluntariamente a pasajeros con discapacidades no visibles que pueden requerir asistencia adicional.

Además, consiguió el Nivel 1 del programa de Acreditación de Mejora de la Accesibilidad de ACI.

El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación cuatro eGates biométricos en el área de llegadas internacionales este 8 de septiembre. Crédito: AERIS
El Aeropuerto Internacional Juan Santamaría puso en operación cuatro eGates biométricos en el área de llegadas internacionales este 8 de septiembre. Crédito: AERIS

Satisfacción supera promedio mundial

Los indicadores más recientes del programa Airport Service Quality (ASQ) también muestran resultados positivos para la terminal costarricense.

Al cierre de junio de 2026, el Juan Santamaría registró una calificación de 4.44 sobre 5 en satisfacción general y 4.38 en experiencia general.

El resultado en satisfacción se ubicó por encima del promedio mundial de 4.38 registrado entre aeropuertos que manejan un volumen comparable de pasajeros.

Con la renovación del Nivel 5, AERIS aseguró que continuará desarrollando proyectos relacionados con infraestructura, tecnología, accesibilidad y cultura de servicio, con el objetivo de mantener los estándares internacionales alcanzados.

La permanencia del Juan Santamaría dentro del grupo de 12 aeropuertos con la máxima acreditación de experiencia del cliente en 2026 consolida así una estrategia enfocada no solo en aumentar su capacidad operativa, sino también en mejorar la experiencia de quienes ingresan, salen o realizan conexiones a través de la principal puerta aérea de Costa Rica.

Temas Relacionados

Costa RicaAeropuerto Juan Santamaríamejor experiencia al pasajeroAERIS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Costa Rica reunirá a las principales Bolsas de Iberoamérica para debatir integración, inversión e inteligencia artificial

El país será sede de la 53ª Asamblea General y Reunión Anual de la FIAB, un encuentro que congregará a reguladores, bolsas de valores y líderes de la industria financiera de la región

Costa Rica reunirá a las principales Bolsas de Iberoamérica para debatir integración, inversión e inteligencia artificial

Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

Agentes del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT) fueron recibidos con una balacera durante una serie de allanamientos ejecutados en el cantón central de Limón

Guerra de bandas en Limón, Costa Rica: Cinco detenidos, fusiles incautados y un menor herido tras allanamientos del OIJ

Gusano barrenador afecta principalmente a adultos mayores en Costa Rica: ya suma 55 casos en humanos en 2026

El Ministerio de Salud reportó una reducción del 27.6% frente al mismo periodo de 2025, aunque la mosca Cochliomyia hominivorax continúa circulando en el territorio nacional

Gusano barrenador afecta principalmente a adultos mayores en Costa Rica: ya suma 55 casos en humanos en 2026

Laura Fernández asegura que Costa Rica está cerca de cerrar el Ministerio de Gobernación y anticipa más reformas estatales

La mandataria afirmó que el país cuenta con 335 instituciones públicas y adelantó que existe una hoja de ruta para impulsar cambios en el SINAC y entidades vinculadas a los ministerios de Cultura y Agricultura

Laura Fernández asegura que Costa Rica está cerca de cerrar el Ministerio de Gobernación y anticipa más reformas estatales

Colegio de Médicos propone sumar a más de 15 mil profesionales para reducir las listas de espera en Costa Rica

La iniciativa permitiría que médicos externos a la Caja Costarricense de Seguro Social atiendan citas pendientes de consulta general y especializada mediante una plataforma conectada con el expediente electrónico institucional

Colegio de Médicos propone sumar a más de 15 mil profesionales para reducir las listas de espera en Costa Rica

TECNO

Estafadores se hacen pasar por servicio de atención de aerolíneas para robar información de tarjetas de crédito

Estafadores se hacen pasar por servicio de atención de aerolíneas para robar información de tarjetas de crédito

Así funciona Kids Act, la ley europea propuesta que limita el acceso a internet a niños y adolescentes para evitar depresión y adicciones

Qué es la ‘automejora recursiva’ y por qué preocupa que la IA deje fuera al ser humano

Padres podrán bloquear el uso de Threads en adolescentes a partir de las 10 p.m.

Jefe de IA de Microsoft critica a Anthropic por tratar a su modelo como si fuera consciente

ENTRETENIMIENTO

‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos

‘Spider-Man: Un nuevo día’ se convierte en la película más taquillera de todos los tiempos en Estados Unidos

Debby Ryan, exestrella de Disney, reveló que sufrió una lesión cerebral que cambió su vida: “Hay cosas que no volvieron”

Se revelan las primeras imágenes de la nueva película de Narnia donde Meryl Streep dará su voz al león Aslan

Luke Evans y una particular autocrítica: “Mi mayor decepción fue no haberme gustado antes en mi vida”

Entre el llamado de Nicole Kidman y la palabra de Sandra Bullock: Joey King y el detrás de escena de Practical Magic 2

MUNDO

Estados Unidos sancionó a un operador de criptomonedas iraní que financiaba las operaciones de la Guardia Revolucionaria

Estados Unidos sancionó a un operador de criptomonedas iraní que financiaba las operaciones de la Guardia Revolucionaria

China y Rusia vetaron en la ONU el plan de Estados Unidos para mantener la vigilancia sobre las sanciones a Irán

Irán acelera la reconstrucción de una instalación de Parchín vinculada a su antiguo programa nuclear militar

Finlandia realizó un ejercicio militar de seguridad tras el sabotaje de cables en el mar Báltico

Crece el aislamiento social en Australia: un estudio advierte que se duplicó en casi dos décadas