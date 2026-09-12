El informe PISA 2025 sitúa a Costa Rica como el único país donde las adolescentes reportan más acoso escolar

El informe de PISA 2025 vinculó el acoso escolar con un menor sentido de pertenencia al centro educativo y con resultados académicos más bajos en Costa Rica. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

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PISA 2025 situó a Costa Rica como el único de 91 países y economías evaluados donde las adolescentes de 15 años reportaron una mayor exposición al acoso escolar que los hombres, un fenómeno vinculado con menor sentido de pertenencia al centro educativo y resultados académicos más bajos. La evaluación fue difundida por CRHoy.

El índice utilizado para medir la exposición declarada al bullying alcanzó 0.047 entre las estudiantes costarricenses y -0.064 entre los varones. Un valor más alto refleja una mayor exposición reportada, mientras que el promedio internacional mostró una tendencia inversa: los hombres dijeron sufrir más acoso.

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Entre 2022 y 2025, al menos una forma de bullying aumentó en 51 de los 75 países y economías con información comparable. En Costa Rica, 23.4% de los estudiantes consultados señaló haber sufrido alguna modalidad de acoso varias veces al mes o con mayor frecuencia, frente al 19.6% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.

La mayor exposición declarada por las mujeres puede estar relacionada con diferencias al momento de denunciar, según Mónica Barquero Bolaños, representante del Colegio de Profesionales en Orientación. La especialista consideró que las estudiantes tienden a comunicar con mayor frecuencia las situaciones en las que se sienten agredidas o acosadas.

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Especialistas advirtieron que las adolescentes enfrentan presiones sociales sobre su comportamiento, sus vínculos y la pertenencia a grupos, en una etapa en la que la identidad y la autoestima están en formación. /(Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los hombres todavía puede imponerse la idea de que deben “aguantar” determinados episodios. Barquero advirtió que esa diferencia en la disposición a denunciar no permite concluir, por sí sola, que existan más agresiones contra las mujeres.

Las adolescentes enfrentan además presiones sociales relacionadas con las expectativas sobre su comportamiento, las personas con las que deben vincularse, la posibilidad de tener pareja o la pertenencia a un grupo de amigas, explicó Simón Fuentes Pacheco, especialista en cuestiones de género. También indicó que los jóvenes pueden reproducir conductas observadas en otras personas o en los contenidos que consumen.

Fuentes planteó que es necesario identificar qué modalidades de acoso están denunciando las estudiantes y en cuáles ámbitos se producen. Durante la adolescencia, estas situaciones pueden tener un impacto particular porque la autoestima, la imagen personal y la identidad todavía están en formación.

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Marcela Guerrero, activista por los derechos humanos y exministra de la Condición de la Mujer, sostuvo que el resultado debe examinarse junto con otras expresiones de violencia y presión que afectan a las mujeres. Mencionó los mensajes agresivos, el tiempo de exposición de menores de edad a las redes sociales y los problemas de bienestar emocional.

PISA 2025 también relevó acoso en Internet en Costa Rica: el 3,8% de los estudiantes afirmó que se publicó información sobre ellos sin permiso y que esa exposición les provocó malestar. /(Foto: Europa Press)

Una parte sustancial del acoso reportado por los estudiantes costarricenses no involucró agresiones físicas. El 16% afirmó que otros compañeros difundieron rumores dañinos sobre ellos varias veces al mes o con mayor frecuencia, casi el doble del 8.6% registrado en el promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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Las burlas afectaron al 11.8% de los alumnos consultados, las amenazas al 4.5% y los golpes o empujones al 4.2%. Barquero explicó que la difusión de rumores integra el acoso relacional, una práctica dirigida a dañar los vínculos o la imagen de otro estudiante mediante comentarios negativos, información falsa o intentos de inducir su rechazo social.

Los conflictos pueden comenzar en situaciones cotidianas del centro educativo, como desacuerdos entre amistades, trabajos grupales o comparaciones vinculadas con las calificaciones. La evaluación también relevó el acoso en Internet: 3.8% de los estudiantes dijo que se publicó información sobre ellos sin permiso y que esa exposición les provocó malestar, frente al 3.2% del promedio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.

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