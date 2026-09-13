Mundo

El ex primer ministro británico Boris Johnson viajaba en el tren anterior al atacado por un dron ruso cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia

El ex mandatario formaba parte de una delegación de varios políticos extranjeros que regreseba de una conferencia de seguridad celebrada en Kiev

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia
Guardar

Boris Johnson y Carl Bildt escaparon por minutos de un ataque ruso con drones contra un tren en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, en un incidente que sacudió a la comunidad diplomática europea y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de “deliberado”.

El episodio ocurrió en las primeras horas del domingo, alrededor de las 5:00, cuando los escoltas del ex primer ministro británico lo despertaron para preparar una evacuación de urgencia. Johnson viajaba junto al ex primer ministro sueco Carl Bildt, al asesor de política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter, y a otros diplomáticos y asesores de seguridad de Francia e Italia, todos de regreso de la Conferencia de Estrategia Europea Yalta celebrada en Kiev.

PUBLICIDAD

El convoy que transportaba a los ex líderes europeos recibió una alerta de evacuación y logró continuar su recorrido hasta Dorohusk, ya en territorio polaco. El tren que viajaba justo detrás, en la ruta Kiev-Varsovia, fue alcanzado por un dron ruso en la locomotora, a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia, en la región de Volinia.

Boris Johnson viajaba en el tren anterior al atacado por Rusia cerca de la frontera con Polonia
Boris Johnson viajaba en el tren anterior al atacado por Rusia cerca de la frontera con Polonia

Según la empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznitsia, la tripulación fue advertida con suficiente antelación y ninguno de los 206 pasajeros y trabajadores que viajaban a bordo resultó herido. Los vídeos difundidos en redes sociales mostraron a pasajeros corriendo por el andén mientras una explosión iluminaba el fondo de la escena.

PUBLICIDAD

“No fue en nuestro tren, sino en uno que iba unos minutos por detrás del nuestro, cerca de la frontera con Polonia”, precisó Bildt en su cuenta de X. “Los ataques rusos contra Ucrania se están intensificando”, añadió.

Además del impacto contra el tren de pasajeros, los ataques rusos del domingo alcanzaron el paso fronterizo de Jagodyn-Dorohusk, donde un dron provocó el incendio de una gasolinera y varios camiones. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, informó en X que varios miembros de su equipo quedaron “atascados” en ese cruce y fueron “incapaces de salir de Ucrania debido a la amenaza de drones”. “Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la Unión Europea. Nuestra respuesta debe intensificarse también”, subrayó.

El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, fue más directo: afirmó que los ataques representan “el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y de la OTAN” y exigió a los aliados occidentales que intensifiquen las sanciones contra Moscú.

Rusia atacó un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia
Rusia atacó un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia

El presidente Zelensky, por su parte, rechazó cualquier interpretación de accidente. “Los hombres y mujeres ucranianos luchan día a día precisamente para evitar que estos ataques lleguen más dentro de Europa”, declaró, en referencia directa a la proximidad del impacto con el territorio de la OTAN.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció en una rueda de prensa conjunta con Sibiga que los bombardeos “literalmente a unos cientos de metros de la frontera” afectan también a la seguridad de los ciudadanos polacos.

En tanto, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, confirmó que uno de los drones empleados por Rusia la última noche impactó a un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros. Identificó los aparatos como drones de ataque con propulsión a reactor del tipo Geran-5 y precisó que ninguno violó el espacio aéreo polaco. Como medida preventiva, Polonia activó aviones militares y emitió alertas a los residentes de dos regiones fronterizas para que se dirigieran a lugares seguros.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, confirmó que un dron impactó cerca del cruce de Dorohusk-Yagodyn, mientras otro golpeó directamente el tren de pasajeros. “Estamos tratando estos eventos con la máxima seriedad. La situación está siendo monitoreada de forma continua”, señaló.

Temas Relacionados

Guerra Rusia UcraniaUcraniaAtaque con dronesBoris JohnsonVolodimir Zelensky

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Pakistán condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Durante una conversación telefónica con el príncipe heredero Mohamed bin Salmán, el primer ministro Shahbaz Sharif repudió las "flagrantes violaciones de la soberanía e integridad territorial" saudí

Pakistán condenó los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra Arabia Saudita

Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

El convoy con 206 pasajeros sufrió daños en la locomotora a dos kilómetros del país miembro de la OTAN, mientras Kiev advierte posibles demoras y evacuaciones en todo el país

Rusia atacó un tren en la frontera con Polonia y Ucrania denunció un ataque “sistémico” a su red ferroviaria

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S

Tras el rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro, el pontífice recordó a quienes murieron en los ataques de 2001 y a quienes aún sufren sus secuelas en distintos países

El papa León XIV pidió renovar el compromiso con la paz al recordar a las víctimas del 11S

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Moscú dijo que una nueva ronda de conversaciones tripartitas sigue siendo posible “en el futuro previsible”, aunque rechazó un encuentro entre Putin y Zelensky fuera de Rusia

El Kremlin no descartó un regreso a las negociaciones con Ucrania y EEUU en octubre, aunque puso condiciones

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido

“Mañana en Cardiff espero poder debatir sobre un futuro mejor con socios venidos del resto de estas islas, y eso solo es posible con el nuevo comienzo que supone la independencia”, afirmó el jefe del Gobierno escocés, John Swinney

Líderes de Escocia, Gales e Irlanda del Norte firmarán un memorando para impulsar la independencia de sus territorios del Reino Unido
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

El escrito que complica que Begoña Gómez se siente en el banquillo: el juez Peinado no notificó el auto de apertura de juicio en plazo por las dudas sobre la acusación

Alias Leito, presunto cabecilla de las disidencias de las Farc, habría muerto al instalar un campo minado en Amalfi: gobernador de Antioquia entregó detalles

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 13 de septiembre: marchan por la paz en Sinaloa

Con sellos falsos del INVI y cambio de cerraduras: así despojaban de sus departamentos a habitantes de la alcaldía Azcapotzalco

Aurelio Rojas, cardiólogo: “La cola ‘zero’ azúcar no tiene calorías, pero tiene aspartamo”

DEPORTES

La emocionante vuelta de honor de Colapinto con la bandera argentina tras una de sus mejores carreras en la F1: quién se la entregó

La emocionante vuelta de honor de Colapinto con la bandera argentina tras una de sus mejores carreras en la F1: quién se la entregó

“Una de mis mejores carreras”: la felicidad de Franco Colapinto tras su gran labor en el GP de España de F1

Así quedaron las posiciones de la F1 tras el GP de España: Antonelli estiró la diferencia en la cima y Colapinto sigue creciendo

Radiografía de la gran carrera de Colapinto en el GP de España de F1: largada top, sobrepasos, defensa y seis puntos

Cuándo volverá a correr Franco Colapinto en la Fórmula 1 tras su muy buena actuación en el GP de España

ENTRETENIMIENTO

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Zach Cregger reveló por qué eliminó varios chistes de “Resident Evil: Noche Cero”

Gary Oldman y la nueva apuesta de Harry Potter en HBO: “Será más satisfactoria que las películas”

Secretos, contrastes y fe: las intimidades domésticas que revelaron Justin y Hailey Bieber en un inusual cuestionario

Paul Bettany vuelve como Vision: qué se puede esperar de la serie que cerrará la trilogía de “WandaVision”

¿Cuánto tardaron? Los tiempos de las celebridades que se animaron a correr una maratón