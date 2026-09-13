El ex primer ministro británico Boris Johnson viajaba en el tren anterior al atacado por un dron ruso cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia

Un dron ruso alcanza un tren en Ucrania que iba rumbo a Varsovia

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Boris Johnson y Carl Bildt escaparon por minutos de un ataque ruso con drones contra un tren en Ucrania, cerca de la frontera con Polonia, en un incidente que sacudió a la comunidad diplomática europea y que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, calificó de “deliberado”.

El episodio ocurrió en las primeras horas del domingo, alrededor de las 5:00, cuando los escoltas del ex primer ministro británico lo despertaron para preparar una evacuación de urgencia. Johnson viajaba junto al ex primer ministro sueco Carl Bildt, al asesor de política exterior del canciller alemán Friedrich Merz, Günter Sautter, y a otros diplomáticos y asesores de seguridad de Francia e Italia, todos de regreso de la Conferencia de Estrategia Europea Yalta celebrada en Kiev.

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El convoy que transportaba a los ex líderes europeos recibió una alerta de evacuación y logró continuar su recorrido hasta Dorohusk, ya en territorio polaco. El tren que viajaba justo detrás, en la ruta Kiev-Varsovia, fue alcanzado por un dron ruso en la locomotora, a apenas dos kilómetros de la frontera con Polonia, en la región de Volinia.

Boris Johnson viajaba en el tren anterior al atacado por Rusia cerca de la frontera con Polonia

Según la empresa ferroviaria estatal ucraniana Ukrzaliznitsia, la tripulación fue advertida con suficiente antelación y ninguno de los 206 pasajeros y trabajadores que viajaban a bordo resultó herido. Los vídeos difundidos en redes sociales mostraron a pasajeros corriendo por el andén mientras una explosión iluminaba el fondo de la escena.

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“No fue en nuestro tren, sino en uno que iba unos minutos por detrás del nuestro, cerca de la frontera con Polonia”, precisó Bildt en su cuenta de X. “Los ataques rusos contra Ucrania se están intensificando”, añadió.

Además del impacto contra el tren de pasajeros, los ataques rusos del domingo alcanzaron el paso fronterizo de Jagodyn-Dorohusk, donde un dron provocó el incendio de una gasolinera y varios camiones. El ministro de Exteriores de Estonia, Margus Tsahkna, informó en X que varios miembros de su equipo quedaron “atascados” en ese cruce y fueron “incapaces de salir de Ucrania debido a la amenaza de drones”. “Los ataques rusos se están volviendo más intensos y acercándose cada vez más a la OTAN y a la Unión Europea. Nuestra respuesta debe intensificarse también”, subrayó.

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El ministro de Exteriores ucraniano, Andrí Sibiga, fue más directo: afirmó que los ataques representan “el terror de Putin ‘llamando’ directamente a las puertas de la UE y de la OTAN” y exigió a los aliados occidentales que intensifiquen las sanciones contra Moscú.

Rusia atacó un tren cerca de la frontera entre Ucrania y Polonia

El presidente Zelensky, por su parte, rechazó cualquier interpretación de accidente. “Los hombres y mujeres ucranianos luchan día a día precisamente para evitar que estos ataques lleguen más dentro de Europa”, declaró, en referencia directa a la proximidad del impacto con el territorio de la OTAN.

El ministro de Exteriores polaco, Radoslaw Sikorski, de visita en Kiev, denunció en una rueda de prensa conjunta con Sibiga que los bombardeos “literalmente a unos cientos de metros de la frontera” afectan también a la seguridad de los ciudadanos polacos.

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En tanto, el ministro de Defensa polaco, Wladyslaw Kosniak-Kamysz, confirmó que uno de los drones empleados por Rusia la última noche impactó a un kilómetro de la frontera polaca, y otro a cinco kilómetros. Identificó los aparatos como drones de ataque con propulsión a reactor del tipo Geran-5 y precisó que ninguno violó el espacio aéreo polaco. Como medida preventiva, Polonia activó aviones militares y emitió alertas a los residentes de dos regiones fronterizas para que se dirigieran a lugares seguros.

El ministro del Interior polaco, Marcin Kierwinski, confirmó que un dron impactó cerca del cruce de Dorohusk-Yagodyn, mientras otro golpeó directamente el tren de pasajeros. “Estamos tratando estos eventos con la máxima seriedad. La situación está siendo monitoreada de forma continua”, señaló.

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