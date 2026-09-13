Internet lento: método rápido para descubrir si los vecinos están usando su red WiFi

El router revela qué dispositivos están conectados a la red WiFi - (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Una conexión lenta no siempre significa que el proveedor de internet tenga una avería. Revisar qué dispositivos están conectados a la red WiFi permite detectar si una persona ajena consume parte del ancho de banda y, al mismo tiempo, identificar equipos propios que podrían estar descargando contenido o usando datos sin que el usuario lo advierta.

El problema importa porque una red doméstica concentra teléfonos, ordenadores, televisores, consolas, cámaras y dispositivos inteligentes. Cuando la contraseña es débil o fue compartida sin control, un vecino puede conectarse y afectar la velocidad. También aumenta el riesgo de que terceros intenten acceder a información o a otros equipos conectados dentro del hogar.

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El panel de administración permite identificar teléfonos, televisores, consolas y equipos desconocidos mediante sus nombres, direcciones IP, códigos MAC y registros de consumo de datos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El router ofrece la forma más directa de identificar intrusos

El método más fiable consiste en entrar en la aplicación del operador o en el panel de administración del router. La mayoría de estos servicios muestra una lista de dispositivos conectados, junto con datos como el nombre asignado, la dirección IP, la dirección MAC y, en algunos casos, el consumo de tráfico.

Antes de asumir que hay un intruso, conviene revisar cuáles son los dispositivos propios. Un televisor, una consola, una impresora, un altavoz inteligente o una cámara pueden aparecer con nombres genéricos. Para evitar confusiones, es útil desconectar temporalmente uno de esos equipos y comprobar si desaparece de la lista.

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En sistemas de red mallada, como Google Wifi, Amazon Eero o TP-Link Deco, esa información suele estar disponible desde la aplicación oficial. Estas herramientas también permiten ver el uso de datos de cada dispositivo y suspender su conexión a internet. La lista de equipos conectados es la prueba más útil para detectar accesos no reconocidos.

El cambio de la contraseña expulsa a los intrusos de la red - (Imagen ilustrativa Infobae)

Cómo comprobar los dispositivos conectados paso a paso

Para entrar en el panel del router, siga este procedimiento:

Abra un navegador desde un equipo conectado a su red WiFi. Escriba en la barra de direcciones la IP del router. Las más habituales son 192.168.1.1, 192.168.0.1 o 10.0.0.1, aunque puede variar según el operador y el modelo. Introduzca las credenciales de administración. No utilice las que aparecen por defecto si nunca las cambió: sustitúyalas por una contraseña propia. Busque un apartado llamado “Dispositivos conectados”, “Clientes”, “Clientes DHCP”, “Red local” o una denominación similar. Revise los nombres, direcciones IP y direcciones MAC que aparezcan en la pantalla. Compare esos datos con los de sus móviles, ordenadores, televisores, consolas y dispositivos inteligentes. Si localiza un equipo que no reconoce, anote su dirección MAC antes de aplicar medidas de seguridad.

El Administrador de tareas de Windows no sustituye esta comprobación. Esa herramienta permite observar el consumo de red del propio ordenador, pero la lista de dispositivos conectados debe consultarse desde el router, la aplicación del proveedor o el sistema de red mallada.

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Qué señales pueden alertar sobre un acceso ajeno

La caída de velocidad es una señal posible, aunque por sí sola no confirma una intrusión. El problema también puede deberse a una descarga en curso, una videollamada, un servicio de almacenamiento en la nube o un fallo temporal del proveedor.

Una nueva clave obliga a teléfonos, ordenadores y productos inteligentes a identificarse otra vez, mientras las protecciones WPA2 o WPA3 refuerzan el acceso frente a terceros - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Hay otros indicios que justifican una revisión. Entre ellos figuran un aumento inesperado del consumo de datos, desconexiones frecuentes, dificultad para añadir nuevos equipos o avisos de acceso desde la aplicación de la operadora. Un dispositivo desconocido en el panel del router requiere actuar de inmediato.

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Las luces del router tampoco bastan como prueba. Pueden parpadear aunque nadie use activamente la red, debido a tareas automáticas de los equipos conectados o al intercambio normal de datos con internet.

Cambiar la contraseña corta el acceso de equipos no autorizados

Si aparece un dispositivo sospechoso, la primera medida debe ser cambiar la clave WiFi. Use una contraseña larga, con letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Al modificarla, todos los equipos quedarán desconectados y será necesario volver a introducir la nueva clave en los dispositivos autorizados.

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También conviene cambiar la contraseña de administración del router, activar el cifrado WPA2 o WPA3, desactivar WPS y actualizar el firmware cuando exista una versión nueva. Algunos modelos permiten bloquear una dirección MAC concreta, aunque esta opción debe funcionar como complemento y no como única barrera.

Una red para invitados puede separar los dispositivos de visitas del resto de equipos domésticos. La revisión periódica de la lista de conexiones ayuda a mantener bajo control quién utiliza la red y a detectar problemas antes de que afecten la velocidad o la seguridad.

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