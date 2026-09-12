Hijo del extraditado costarricense “Pecho de Rata” se entregó a las autoridades tras permanecer prófugo por el caso Riverside

Las autoridades lo vinculan con la organización criminal presuntamente liderada por Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”. (Imagen ilustrativa Infobae)

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Jeffry Joseph Bell Rabb, conocido con los alias de “Fafy” o “Mr. Smock”, se entregó ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Limón luego de permanecer prófugo desde junio, cuando las autoridades ejecutaron el operativo Riverside contra la organización criminal que atribuyen a Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”.

Bell Rabb, de 29 años, se presentó acompañado de su abogado y quedó detenido en las instalaciones judiciales debido a que figura como uno de los sospechosos dentro de la estructura investigada por narcotráfico.

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La información sobre su presunto rol dentro de la organización, sus vínculos familiares, patrimonio, antecedentes y otros elementos del expediente fue recopilada y publicada por CRHoy, que tuvo acceso a detalles de la investigación judicial.

De acuerdo con esos datos, Bell Rabb sería hijo biológico de López Vega, aunque formalmente aparece inscrito con otra filiación ante el Registro Civil y por esa razón no porta sus apellidos.

Entre los elementos incorporados al expediente se encuentran extracciones forenses realizadas al teléfono celular de López Vega, donde Bell Rabb aparecía registrado como “hijo Fafy” y “Fafi Bell”. También se documentaron intercambios en los que el joven se refería a López como “Pa”.

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Fotografías familiares y otros elementos de la investigación también lo ubicarían dentro del círculo cercano de la familia de “Pecho de Rata”.

Un presunto operador de confianza

El expediente atribuye a Bell Rabb un papel de coordinador operativo, facilitador, intermediario y colaborador de confianza dentro de la organización investigada.

Una de sus principales funciones habría sido la administración de los denominados “patios”, inmuebles ubicados en las cercanías de la entrada de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y conocidos como “Base 4”.

Según la investigación, estos sitios habrían sido utilizados para almacenar armas, drogas, vehículos, combustible en estañones y embarcaciones rápidas, además de servir como puntos logísticos para las operaciones de la estructura.

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Las autoridades también le atribuyen participación en el abastecimiento y distribución de estupefacientes.

Bell Rabb habría tenido acceso directo a proveedores y conocimiento sobre precios, logística de distribución y características de marihuana y cocaína.

El expediente sostiene que suministraba droga a otras células criminales y distribuidores, incluyendo coordinaciones con personas privadas de libertad.

Uno de los episodios documentados corresponde a una compra controlada realizada con apoyo de un colaborador confidencial del OIJ.

Bell Rabb permanecía prófugo desde el operativo Riverside, ejecutado en junio contra la estructura criminal investigada en Limón. / (CR HOY)

Patrimonio bajo investigación

Otro de los puntos analizados por las autoridades es el patrimonio atribuido al sospechoso.

Bell Rabb tendría bienes por aproximadamente ₡300 millones (USD 665 mil), entre propiedades, fincas, embarcaciones y establecimientos comerciales.

La investigación sostiene que ese patrimonio no guardaría relación con los ingresos formales registrados a su nombre.

El sospechoso aparece vinculado como propietario de un hotel, restaurante y bar en Cahuita de Talamanca, además de contar con licencias municipales y permisos sanitarios.

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También se le atribuyen embarcaciones rápidas y lanchas utilizadas para pesca.

Sus cotizaciones laborales entre 2017 y 2026 reflejarían ingresos mensuales promedio cercanos a ₡241,666 (USD 527), equivalentes a unos ₡2.9 millones (USD 6.3 mil) anuales.

Por estos elementos, la causa analiza si Bell Rabb habría actuado como testaferro, colocando propiedades, embarcaciones o negocios a su nombre para favorecer el funcionamiento financiero de la organización.

Permanecía prófugo desde junio

Bell Rabb permanecía fuera del alcance de las autoridades desde la ejecución del operativo Riverside, realizado en junio.

Durante aquellas diligencias, los agentes decomisaron teléfonos celulares, una escopeta calibre 12 con municiones, combustible para embarcaciones rápidas, dispositivos GPS, material para embalaje al vacío, tres embarcaciones y documentación relacionada con el sospechoso.

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Su historial policial también incluye una causa por infracción a la Ley de Armas en 2019 y menciones en al menos siete partes policiales relacionados con tenencia o consumo de drogas entre 2015 y 2024.

Además, el 22 de enero de 2025 sobrevivió a un ataque armado en la ruta 32, cerca de la rotonda de Matina, en Batán.

Con su entrega en Limón, las autoridades lograron detener a uno de los sospechosos que permanecía pendiente dentro del caso Riverside.

Ahora corresponderá al Ministerio Público y a las autoridades judiciales definir las siguientes etapas del proceso y las eventuales medidas cautelares que se solicitarán en su contra.

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Las atribuciones descritas forman parte de una investigación en curso y deberán ser determinadas finalmente en sede judicial.

“Pecho de Rata” y su extradición a Estados Unidos

Edwin López Vega, alias “Pecho de Rata”, es requerido por autoridades de Estados Unidos por presuntos delitos de tráfico de drogas y conspiración. Su proceso de extradición avanzó durante 2026 luego de que tribunales costarricenses suspendieran varias causas penales que mantenía abiertas en el país mediante criterios de oportunidad, con el objetivo de despejar su entrega a la justicia estadounidense.

Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, fue extraditado en marzo de este año/ (El Observador)

En marzo, un juez penal dio el aval final al proceso tras revisar las garantías remitidas por Estados Unidos, por lo que su salida del país quedó habilitada para concretarse una vez realizadas las coordinaciones entre ambos gobiernos.

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