La Policía de Control de Drogas de Costa Rica decomisó 40 paquetes de cocaína en la Terminal de Contenedores de Moín

La Policía de Control de Drogas decomisó este lunes 40 paquetes de cocaína en uno de los pasillos internos de la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, según informó el Ministerio de Seguridad Pública. Foto cortesía.

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La Policía de Control de Drogas decomisó este lunes 40 paquetes de cocaína en uno de los pasillos internos de la Terminal de Contenedores de Moín, en Limón, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

La droga estaba distribuida en dos bultos negros y no hubo personas detenidas vinculadas al cargamento.

El hallazgo fue realizado por agentes de la Fuerza Pública durante controles de seguridad de rutina en el interior de la terminal. La PCD asumió la custodia de los paquetes e inició una investigación para determinar el origen y el destino de la droga.

El decomiso ocurrió en un contexto de presión sostenida sobre las instalaciones portuarias del Caribe costarricense. En menos de un mes, la Terminal de Contenedores de Moín acumuló una serie de golpes al tráfico internacional de estupefacientes.

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El decomiso ocurrió en un contexto de presión sostenida sobre las instalaciones portuarias del Caribe costarricense. Foto cortesía.

Antecedentes recientes en Moín

El 14 de agosto, la PCD decomisó 256 paquetes de cocaína y detuvo a ocho personas, entre ellas un oficial de la Fuerza Pública de apellido Picado, sorprendido mientras presuntamente facilitaba el ingreso de un tráiler con droga a las instalaciones.

Días antes, el 11 de agosto, tres operativos consecutivos en apenas 72 horas sumaron cerca de 100 kilos de cocaína incautados, con destinos declarados en Alemania, Bélgica y Polonia.

El 22 de agosto, las autoridades arrestaron a dos policías y un conductor tras detectar aproximadamente 160 kilos de cocaína ocultos en un cabezal. El ministro de Seguridad Pública, Gerald Campos, dijo: “Seguimos limpiando la casa y atacando el crimen organizado en todos los frentes”.

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La Fuerza Pública confirmó que ninguna persona fue detenida en conexión con los 40 paquetes hallados en los pasillos de la terminal, y la PCD conduce la investigación para establecer quién dejó los bultos y hacia dónde estaban destinados. Foto cortesía.

La Operación Soberanía y el caso Leviatán

La Operación Soberanía, activa desde julio de 2023, combina tecnología de escaneo, inteligencia y perfilamiento de contenedores para interceptar cargamentos antes de que abandonen el puerto. Desde su inicio, la operación acumula más de 23 toneladas de cocaína decomisadas.

El caso Leviatán, coordinado por la Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada, desarticuló en julio una red que, según el expediente, cobró USD 250,000 por contenedor para facilitar el traslado de cocaína desde Moín hacia Estados Unidos y Europa.

El Juzgado Penal de Limón dictó un año de prisión preventiva a 55 personas, entre ellas la hija y el yerno del narcotraficante extraditado conocido como “Macho Coca”.

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La droga estaba distribuida en dos bultos negros y no hubo personas detenidas vinculadas al cargamento. Foto cortesía.

El expediente atribuye a esa organización el apoyo logístico para la reexportación de 14,5 toneladas de clorhidrato de cocaína, con la presunta colaboración de empleados vinculados a APM Terminals y oficiales de la Policía de Fronteras.

Investigación en curso

El decomiso de este lunes no tuvo, por ahora, personas identificadas. La Fuerza Pública confirmó que ninguna persona fue detenida en conexión con los 40 paquetes hallados en los pasillos de la terminal, y la PCD conduce la investigación para establecer quién dejó los bultos y hacia dónde estaban destinados.