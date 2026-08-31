Pakistán instó a Estados Unidos e Irán a retomar la diplomacia y defendió el memorando de entendimiento como salida al conflicto

Shehbaz Sharif afirmó en Biskek que el acuerdo de junio entre Estados Unidos e Irán es la principal vía para poner fin al conflicto.

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El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó este lunes que el entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán en junio constituye la principal vía para poner fin al conflicto entre ambos países, en momentos en que las hostilidades volvieron a intensificarse después de varias semanas de relativa calma. El planteo fue formulado durante un encuentro con el presidente iraní, Masud Pezeshkian, en Biskek, capital de Kirguistán.

Sharif defendió la continuidad de los contactos diplomáticos y sostuvo que cualquier avance debe construirse sobre los compromisos establecidos en el acuerdo negociado con participación de Pakistán. Según la oficina del primer ministro, el mandatario remarcó la necesidad de actuar con moderación y mantener conversaciones constantes para evitar una nueva escalada regional.

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“Este ofrece la única vía viable hacia una paz duradera en la región”, expresó Sharif al referirise al entendimiento alcanzado en junio.

El jefe del Gobierno paquistaní también consideró una señal positiva la reciente visita a Teherán del jefe de las Fuerzas Armadas de Pakistán, Asim Munir, destinada a reactivar los canales diplomáticos.

Sharif planteó que el denominado memorando de entendimiento de Islamabad debe servir como punto de partida para reconstruir el proceso negociador y reducir las posibilidades de una expansión del enfrentamiento hacia otros países de Medio Oriente.

Sharif sostuvo que el memorando de entendimiento de Islamabad debe servir como base para reactivar la negociación y contener el conflicto en Medio Oriente.

Irán condicionó el cumplimiento del acuerdo

Pezeshkian, por su parte, reconoció el papel desempeñado por Pakistán y manifestó que Irán mantiene abierta la posibilidad de aplicar los compromisos asumidos. Sin embargo, vinculó ese proceso al comportamiento de Estados Unidos y reclamó que Washington también cumpla las obligaciones que le corresponden.

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El presidente iraní sostuvo que una solución estable requiere cooperación entre los países de la región y rechazó una salida basada en la intervención de actores externos.

“La paz y la seguridad sostenibles en la región no se lograrán sino con la cooperación y la empatía de los países de la región y sin intervención extranjera”, afirmó.

En otro encuentro celebrado antes de la cumbre regional, esta vez con el primer ministro de India, Narendra Modi, Pezeshkian insistió en que Teherán busca una salida negociada.

“Continuar la guerra no está en nuestro interés ni en el de la región”, declaró, al explicar que su régimen procura encontrar mecanismos de entendimiento para detener la expansión de la violencia.

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Sus declaraciones se produjeron después de nuevos ataques que volvieron a elevar la tensión. Estados Unidos bombardeó objetivos en la isla iraní de Larak, una operación que, según la Guardia Revolucionaria, dejó dos muertos y varios heridos. Teherán posteriormente aseguró haber lanzado ataques con drones contra instalaciones en Emiratos Árabes Unidos y Jordania que, según su versión, fueron utilizadas por fuerzas estadounidenses.

Pezeshkian reiteró ante Narendra Modi que Teherán busca una salida negociada y aseguró que continuar la guerra no beneficia a Irán ni a la región.

La diplomacia enfrenta una nueva escalada

El intercambio de ataques complica los esfuerzos para transformar el acuerdo de junio en un mecanismo estable de desescalada. Durante las semanas anteriores, la región había atravesado un período de menor intensidad militar, aunque persistieron episodios aislados, especialmente en torno al estrecho de Ormuz.

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Pezeshkian defendió que el diálogo debe impedir que la inseguridad se extienda a otros países. “La solución a los problemas existentes reside en el diálogo y la comprensión”, afirmó, al reclamar que los recursos disponibles sean utilizados para contener el conflicto.

Las declaraciones de Sharif y Pezeshkian se produjeron al margen de la cumbre de la Organización de Cooperación de Shanghái, que reúne en Biskek a dirigentes de Asia y otras potencias. El encuentro cuenta con la participación de China, Rusia, India y Pakistán, entre otros países miembros.

Pakistán asumirá durante la reunión la presidencia del Consejo de Jefes de Estado de la organización para el período 2026-2027. La próxima cumbre de ese nivel está prevista para 2027 en Islamabad.

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