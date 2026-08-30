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X anuncia que desmanteló red de bots chinos que publicaba contenido contra IA y centros de datos

Se determinó que al menos 59 de los bots identificados no registraron ninguna interacción con usuarios reales antes de ser suspendidos

X - Twitter
X anunció el desmantelamiento de una red de 200.000 cuentas automatizadas vinculadas a China. (Reuters)
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X detectó y eliminó una red de 200.000 cuentas automatizadas vinculadas a China que difundía contenido adverso a los centros de datos de inteligencia artificial en Estados Unidos, según anunció la plataforma. Parte de esas cuentas publicó material orientado a influir en el debate sobre política energética y de IA, aunque la efectividad real de la operación está en disputa.

Un análisis independiente pone en duda el alcance del operativo. Darren Linvill, investigador de la Universidad de Clemson y codirector de su Media Forensics Hub —un laboratorio que estudia campañas de desinformación en línea—, determinó que al menos 59 de esas cuentas no tuvieron ningún tipo de interacción con usuarios reales y probablemente fueron desactivadas por la propia plataforma antes de acumular seguidores.

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“Ningún ser humano real vio estas publicaciones sobre centros de datos”, declaró Linvill a Business Insider.

El hashtag "capacityauction", usado por los bots, arrojó 90 publicaciones, todas creadas en enero, con dos o tres posts por cuenta antes de ser eliminadas por la plataforma. (Europa Press)
El hashtag "capacityauction", usado por los bots, arrojó 90 publicaciones, todas creadas en enero, con dos o tres posts por cuenta antes de ser eliminadas por la plataforma. (Europa Press)

Para su análisis, Linvill recurrió a una plataforma de Clemson que conserva datos de cuentas suspendidas en X. Buscó un hashtag poco conocido —“capacityauction”— que aparecía en las capturas de pantalla divulgadas por la compañía como parte de su revelación.

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La búsqueda arrojó 90 publicaciones, todas creadas en enero, y cada cuenta había posteado apenas dos o tres veces antes de ser suspendida. También identificó cuentas mediante la verificación de imágenes generadas por IA que X señaló como parte de la campaña china.

El debate sobre los centros de datos

La revelación de X llega en medio de una controversia real y extendida sobre los centros de datos a gran escala en Estados Unidos. Estas instalaciones, que proveen capacidad de cómputo para los modelos de inteligencia artificial, enfrentan un escrutinio bipartidista creciente. Ciudadanos de distintas regiones del país se han organizado en reuniones municipales y protestas para oponerse a su construcción.

Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que más del 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades. (Reuters)
Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que más del 70% de los estadounidenses se opone a la construcción de centros de datos en sus comunidades. (Reuters)

Una encuesta de Gallup publicada en mayo reveló que más del 70% de los encuestados se declaró en contra de la instalación de centros de datos en sus comunidades. Entre las razones citadas figuraron el consumo de energía y agua, así como un rechazo general a la inteligencia artificial. Políticos de ambos partidos han respondido a ese malestar con moratorias a la construcción, con las elecciones de mitad de período de noviembre como telón de fondo.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, quien anteriormente respaldaba el desarrollo de este tipo de infraestructura en su estado, cambió de posición y ordenó a la comisión de servicios públicos y al operador de la red eléctrica que protejan a los residentes de los costos asociados a esas instalaciones. Abbott afirmó que sus nuevas disposiciones frenaron la construcción de unos 1.800 centros de datos de IA en Texas.

Voces críticas y el rol de las grandes tecnológicas

Samuel Woolley, investigador de propaganda y redes sociales en la Universidad de Pittsburgh, advirtió que la resistencia ciudadana a los centros de datos tiene raíces genuinas y multipartidistas. “Hay, sin lugar a dudas, una actividad de base amplia, bipartidista y legítima en contra de los centros de datos”, señaló Woolley.

X pertenece a Elon Musk, cuyas compañías dependen de centros de datos para operar. (Reuters)
X pertenece a Elon Musk, cuyas compañías dependen de centros de datos para operar. (Reuters)

El investigador también puso en duda la objetividad de los informes sobre propaganda china provenientes de las grandes empresas tecnológicas, dado que tienen un interés directo en la expansión de esa infraestructura. X pertenece a Elon Musk, cuyas compañías dependen de centros de datos para operar. “Debemos tomar con cautela la investigación que puede ser política”, sostuvo Woolley.

Linvill, por su parte, reconoció que China intenta incidir en la opinión pública estadounidense, pero subrayó que la operación no ha logrado resultados. “No se puede mover un petrolero con un bote de remos. Y ahora mismo, la conversación sobre los centros de datos es el petrolero”, afirmó el investigador.

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