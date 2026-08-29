Mundo

Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

El portavoz presidencial Dmitri Peskov volvió a acusar a los líderes europeos de mantener una política de “confrontación” con Moscú

Peskov aseguró que la Unión Europea moviliza su potencial militar contra Moscú y participa directamente en operaciones militares en su contra (EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)
Peskov aseguró que la Unión Europea moviliza su potencial militar contra Moscú y participa directamente en operaciones militares en su contra (EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)
Guardar

Rusia afirmó este sábado que considera a la Unión Europea una entidad hostil y descartó, por ahora, cualquier mejora en el trato con Bruselas, al sostener que los actuales dirigentes europeos mantienen una línea de enfrentamiento contra Rusia.

“Por ahora, no veo motivos para esperar una mejora en nuestras relaciones con Europa. Los políticos actuales, la generación actual de políticos en el poder, tienen una mentalidad de confrontación, no solo de palabra sino también de hecho”, declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov en una entrevista con el medio local TASS.

La declaración de Peskov se conoció en una jornada marcada por un nuevo endurecimiento verbal entre Rusia y la Unión Europea, en medio de una relación quebrada desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y que, según expuso el funcionario, no ofrece señales de distensión en el corto plazo.

PUBLICIDAD

“Están movilizando plenamente el potencial militar de Europa y dirigiéndolo contra nuestro país, participando directamente en operaciones militares en nuestra contra”, aseguró en relación al accionar de los politicos.

Peskov también indicó que Rusia mantendrá formalmente su disposición a construir relaciones, aunque dejó en claro que esa apertura convive con una lectura cada vez más dura sobre el papel europeo. “Debemos ser conscientes de ello”, expresó, antes de remarcar que Moscú necesita entender con precisión con quién trata en el escenario continental.

“Por supuesto, debemos permanecer abiertos a entablar relaciones, y de hecho mantenemos esa apertura, pero debemos comprender perfectamente con quién estamos tratando”, dijo el portavoz.

PUBLICIDAD

Rusia mantendrá formalmente su disposición a entablar relaciones con Europa, aunque Peskov advirtió sobre la naturaleza del vínculo actual (Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS)
Rusia mantendrá formalmente su disposición a entablar relaciones con Europa, aunque Peskov advirtió sobre la naturaleza del vínculo actual (Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS)

El vínculo entre Rusia y la Unión Europea ya venía dañado desde la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en el este ucraniano, pero la ruptura se profundizó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, Bruselas aprobó más de 20 rondas de sanciones contra Moscú.

Esta declaración del Kremlin, ocurrió luego de que, hace unos días, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que la Unión Europea mantendrá la presión sobre Rusia y reclamó a Moscú una participación real en las conversaciones de paz con Ucrania, al sostener que una mayor escalada del conflicto no ofrece una salida.

“La presión sobre la economía rusa y su flota fantasma continuará y se intensificará. Rusia debe participar seriamente en las negociaciones de paz. La escalada no es la solución; la diplomacia sí lo es”, afirmó en sus redes sociales, tras una reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios, convocada con motivo del quinto Día de la Independencia de Ucrania desde el inicio de la guerra.

Por su parte, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que en la cita analizaron cómo fortalecer la defensa aérea de Ucrania, sostener la ayuda a Kiev de cara al invierno y aumentar la presión sobre Moscú.

(Con información de EFE y Reuters)

Temas Relacionados

KremlinUnión EuropeaGuerra Rusia-UcraniaRusiaDmitri PeskovÚltimas noticias América

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En medio de las tensiones con Moscú, la Marina británica vigiló durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido

Tres embarcaciones de la fuerza naval del país y un helicóptero participaron en una operación para monitorear el paso de cargueros y un destructor

En medio de las tensiones con Moscú, la Marina británica vigiló durante tres días a buques rusos en aguas del Reino Unido

Netanyahu condenó los ataques de colonos en Cisjordania: "Perjudican la reputación de Israel en el mundo"

El primer ministro elogió la actuación de las fuerzas de seguridad y anunció que espera que que "los alborotadores" sean arrestados y llevados ante la justicia "lo antes posible"

Netanyahu condenó los ataques de colonos en Cisjordania: "Perjudican la reputación de Israel en el mundo"

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

La asistencia será canalizada por Cáritas en el país asiático. El pontífice había expresado previamente su dolor por las víctimas

El papa envió ayuda económica a Nepal para atender “necesidades urgentes” tras la catástrofe que dejó más de 600 muertos

Tragedia en Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada bajo escombros

La menor fue hallada en Timure, en el norte del país asiático, luego de una extensa operación de búsqueda entre barro y restos de viviendas arrasadas por la crecida

Tragedia en Nepal: rescataron con vida a una niña de seis años tras 60 horas atrapada bajo escombros

Bangkok fue elegida como la mejor ciudad del mundo para salir de noche en 2026

Un relevamiento internacional de Time Out ubicó a la capital tailandesa al frente del ranking global, por encima de ciudades como Berlín y Nueva York

Bangkok fue elegida como la mejor ciudad del mundo para salir de noche en 2026
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

UAEM exige investigación tras desvío de autobús con 30 estudiantes rumbo a la Ciudad de México

UAEM exige investigación tras desvío de autobús con 30 estudiantes rumbo a la Ciudad de México

EN VIVO | Bloqueos en carreteras, accidentes y manifestaciones hoy 29 de agosto

La disputa por Miguel Hidalgo enfrenta a PAN y Morena: América Rangel y María Teresa Ealy se retan a recorrer las calles

Pachuca vs Chivas EN VIVO: el rebaño sagrado ya lo gana 1-0 con gol del Piojo Alvarado

Oleajes anómalos y persistencia de anomalías cálidas: el último informe del ENFEN advierte riesgos en el litoral peruano

DEPORTES

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Montreal por la MLS antes del debut del Kily González como técnico

Con Lionel Messi de titular, Inter Miami enfrenta a Montreal por la MLS antes del debut del Kily González como técnico

Un futbolista de River Plate confirmó su salida y se despidió con una triste carta: “Termina una etapa importante”

Revelaron la respuesta de Julián Álvarez al entrenador del Arsenal en medio de la negociación con Atlético de Madrid

Huracán recibe a Estudiantes de Río Cuarto por la fecha 7 del Torneo Clausura

Así están las tablas del Torneo Clausura: cómo sigue la clasificación a las copas

ENTRETENIMIENTO

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

Kylie Jenner no busca más hijos por el momento: “Quiero disfrutar la última mitad de mis veintes”

‘Días de trueno’ regresa 38 años después: Tom Cruise y Anne Hathaway protagonizarán la secuela

La decepción de Shailene Woodley por sus escenas eliminadas en ‘The Amazing Spider-Man 2’: “Mary Jane era mi sueño”

Will Ferrell reveló quiénes fueron sus dos grandes influencias en la comedia y cómo marcaron su estilo

Paris Jackson recuerda a Michael Jackson con dos canciones y una tierna grabación de su infancia