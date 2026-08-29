Rusia no rebaja las tensiones con la UE: “No vemos motivos para una mejora en nuestras relaciones”

Peskov aseguró que la Unión Europea moviliza su potencial militar contra Moscú y participa directamente en operaciones militares en su contra (EFE/EPA/ALEXANDER ZEMLIANICHENKO / POOL)

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Rusia afirmó este sábado que considera a la Unión Europea una entidad hostil y descartó, por ahora, cualquier mejora en el trato con Bruselas, al sostener que los actuales dirigentes europeos mantienen una línea de enfrentamiento contra Rusia.

“Por ahora, no veo motivos para esperar una mejora en nuestras relaciones con Europa. Los políticos actuales, la generación actual de políticos en el poder, tienen una mentalidad de confrontación, no solo de palabra sino también de hecho”, declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov en una entrevista con el medio local TASS.

La declaración de Peskov se conoció en una jornada marcada por un nuevo endurecimiento verbal entre Rusia y la Unión Europea, en medio de una relación quebrada desde el inicio de la guerra en Ucrania en 2022 y que, según expuso el funcionario, no ofrece señales de distensión en el corto plazo.

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“Están movilizando plenamente el potencial militar de Europa y dirigiéndolo contra nuestro país, participando directamente en operaciones militares en nuestra contra”, aseguró en relación al accionar de los politicos.

Peskov también indicó que Rusia mantendrá formalmente su disposición a construir relaciones, aunque dejó en claro que esa apertura convive con una lectura cada vez más dura sobre el papel europeo. “Debemos ser conscientes de ello”, expresó, antes de remarcar que Moscú necesita entender con precisión con quién trata en el escenario continental.

“Por supuesto, debemos permanecer abiertos a entablar relaciones, y de hecho mantenemos esa apertura, pero debemos comprender perfectamente con quién estamos tratando”, dijo el portavoz.

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Rusia mantendrá formalmente su disposición a entablar relaciones con Europa, aunque Peskov advirtió sobre la naturaleza del vínculo actual (Sergei Ilnitsky/Pool via REUTERS)

El vínculo entre Rusia y la Unión Europea ya venía dañado desde la anexión de Crimea en 2014 y la guerra en el este ucraniano, pero la ruptura se profundizó con la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Desde entonces, Bruselas aprobó más de 20 rondas de sanciones contra Moscú.

Esta declaración del Kremlin, ocurrió luego de que, hace unos días, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, señaló que la Unión Europea mantendrá la presión sobre Rusia y reclamó a Moscú una participación real en las conversaciones de paz con Ucrania, al sostener que una mayor escalada del conflicto no ofrece una salida.

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“La presión sobre la economía rusa y su flota fantasma continuará y se intensificará. Rusia debe participar seriamente en las negociaciones de paz. La escalada no es la solución; la diplomacia sí lo es”, afirmó en sus redes sociales, tras una reunión por videoconferencia de la Coalición de Voluntarios, convocada con motivo del quinto Día de la Independencia de Ucrania desde el inicio de la guerra.

Por su parte, Kaja Kallas, jefa de la diplomacia de la Unión Europea, dijo que en la cita analizaron cómo fortalecer la defensa aérea de Ucrania, sostener la ayuda a Kiev de cara al invierno y aumentar la presión sobre Moscú.

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(Con información de EFE y Reuters)