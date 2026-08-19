La SIP premiará a la Sala Constitucional de Costa Rica por defender la libertad de expresión

El edificio de la Corte Suprema de Costa Rica en Plaza de la Justicia, San José. (Wikipedia)

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La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) otorgará el Gran Premio Chapultepec 2026 a la Sala Constitucional de Costa Rica por sus fallos en defensa de la libertad de expresión y de prensa. El anuncio fue realizado este martes por la organización, según informó la agencia de noticias EFE.

La entrega de este galardón se llevará a cabo durante la 82ª Asamblea General de la SIP, prevista para celebrarse entre el 22 y el 25 de octubre de 2026 en Bogotá, Colombia. En su comunicado, la SIP subraya que la Sala Constitucional ha emitido en los últimos años varios fallos considerados esenciales para el ejercicio del periodismo. Estas decisiones han consolidado una jurisprudencia de referencia para la protección de la libertad de expresión en el continente americano, de acuerdo con lo informado por EFE.

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Entre las sentencias más recientes, la organización mencionó la anulación de un proceso de subasta de frecuencias de radio y televisión, fallo dictado en abril pasado. Según la SIP, esta resolución protegió el interés público y defendió el acceso plural a los medios de comunicación. La entidad también recordó que el tribunal ha protegido a periodistas frente al hostigamiento y restricciones para acceder a información estatal, detalló EFE.

Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, sostuvo en el comunicado: “Las decisiones de la Sala Constitucional de Costa Rica constituyen un ejemplo del papel que desempeña una justicia independiente en la protección de la libertad de prensa y el derecho de los ciudadanos a estar informados”. El directivo remarcó que la jurisprudencia del tribunal demuestra que la defensa de estas libertades resulta indispensable para preservar el Estado de Derecho y la democracia.

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Micrófonos, algunos cubiertos, ante un cartel que dice "Libertad de Prensa Censura", simbolizan las crecientes amenazas y restricciones a la libertad de expresión global. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La SIP resaltó, además, que otros fallos recientes han reafirmado la obligación de las instituciones públicas de respetar el libre flujo de información. En su análisis, la entidad consideró que las resoluciones de la Sala Constitucional se han convertido en referencia para otros países de América Latina, al establecer estándares claros en materia de derechos fundamentales vinculados al periodismo y la información.

Antecedentes del Gran Premio Chapultepec

El Gran Premio Chapultepec se entrega a personalidades, instituciones o entidades que hayan contribuido de forma notable a la defensa de la libertad de expresión y la libertad de prensa en el continente. Entre los galardonados en ediciones anteriores figuran Fernando Henrique Cardoso, expresidente de Brasil, Enrique Krauze, escritor y periodista mexicano, y Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura 2010, detalló EFE.

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La Sociedad Interamericana de Prensa agrupa a más de 1,300 publicaciones de las Américas y actúa como una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa. El Gran Premio Chapultepec constituye uno de los reconocimientos más relevantes que otorga el organismo, cuya sede central se encuentra en Miami.

Un escritorio institucional exhibe pilas de expedientes legales y una lupa sobre un documento con el sello de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La asamblea en la que se entregará el premio

El comunicado de la SIP destaca que la entrega del premio en la próxima asamblea de Bogotá reunirá a representantes de medios, autoridades judiciales y defensores de derechos humanos, quienes analizarán la situación de la libertad de prensa en la región. El evento se espera como un espacio de intercambio sobre los desafíos actuales y futuros para el periodismo independiente en las Américas.

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