Tribunal Supremo de Elecciones de Costa Rica volverá a operar con tres magistrados propietarios tras concluir el proceso electoral

De izquierda a derecha aparecen: Max Alberto Esquivel Faerron, Magistrado Vicepresidente; Eugenia María Zamora Chavarría, Magistrada Presidenta y Zetty María Bou Valverde, Magistrada. Cortesía: TSE

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El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) volverá a funcionar con tres magistraturas propietarias a partir del próximo 2 de agosto, una vez concluido el período de integración ampliada que establece la legislación costarricense para atender las elecciones nacionales.

Con este cambio, el máximo órgano electoral del país estará conformado por la magistrada presidenta, Eugenia María Zamora Chavarría; el magistrado vicepresidente, Max Alberto Esquivel Faerron; y la magistrada Zetty María Bou Valverde, quienes retomarán la integración ordinaria del Tribunal.

Durante los últimos 18 meses, el TSE operó con cinco magistraturas propietarias, tal como lo ordenan el artículo 13 del Código Electoral y el artículo 100 de la Constitución Política. Ambas normas disponen que el organismo electoral debe ampliarse desde un año antes y hasta seis meses después de las elecciones generales para la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa.

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La integración extraordinaria comenzó el 1.º de febrero de 2025, cuando los magistrados suplentes Luz de los Ángeles Retana Chinchilla y Héctor Enrique Fernández Masís asumieron funciones como magistrados propietarios. Su nombramiento fue acordado por la Corte Suprema de Justicia durante la sesión n.° 30-2024, celebrada el 16 de setiembre de 2024.

Durante ese período, ambos participaron en todas las etapas del proceso electoral que culminó con las elecciones nacionales del 1.º de febrero de 2026. Entre sus responsabilidades estuvieron la organización de los comicios, el arbitraje electoral, el escrutinio definitivo de los votos y la declaratoria oficial de las personas electas para la Presidencia de la República y las diputaciones de la Asamblea Legislativa.

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Durante los últimos 18 meses, el TSE funcionó con cinco magistraturas para atender el proceso electoral nacional. (Photo by EZEQUIEL BECERRA / AFP)

Con el vencimiento del plazo constitucional para la integración ampliada, los dos magistrados regresarán a las funciones que desempeñaban antes de asumir temporalmente esos cargos.

En el caso de Luz de los Ángeles Retana Chinchilla, continuará ejerciendo como magistrada suplente, cargo para el que fue nombrada el 18 de marzo de 2013. A lo largo de su trayectoria ha integrado el Tribunal propietario ampliado en varios procesos electorales, incluidos los comicios municipales de 2016 y 2020, así como las elecciones nacionales de 2022 y las recién concluidas de 2026.

Por su parte, Héctor Enrique Fernández Masís retomará la Dirección General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, dependencia encargada de coordinar aspectos fundamentales de la organización de los procesos electorales y de supervisar el financiamiento estatal de las agrupaciones políticas. Paralelamente, continuará desempeñándose como magistrado suplente del TSE, puesto para el que fue designado desde el 30 de octubre de 2023.

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El Tribunal recordó que la figura de las magistraturas suplentes garantiza la continuidad institucional del órgano electoral y permite reforzar su capacidad operativa durante los procesos electorales de mayor complejidad.

Con la salida de Retana Chinchilla y Fernández Masís de las magistraturas propietarias, la lista de jueces electorales suplentes queda integrada por Luis Diego Brenes Villalobos, Mary Anne Mannix Arnold, Hugo Ernesto Picado León y Wendy González Araya, quienes, junto con los dos magistrados que regresan a esa condición, conforman un total de seis magistraturas suplentes.

La ampliación del Tribunal está prevista en la Constitución Política y el Código Electoral. Cortesía: TSE

De esta manera, el Tribunal Supremo de Elecciones retoma la estructura ordinaria prevista para los períodos no electorales: tres magistraturas propietarias y seis suplentes, luego de concluir el ciclo constitucional de integración ampliada que acompañó la organización, fiscalización y declaratoria de las elecciones nacionales de 2026.

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