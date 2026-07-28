Israel aseguró tener “muchas ganas” de atacar Irán que están siendo bloqueadas por Estados Unidos.

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha declarado que su país está con "muchas ganas" de lanzar un ataque contra Irán, aunque ha reconocido que Estados Unidos mantiene bloqueada cualquier ofensiva por temor a represalias regionales y una posible crisis mundial del petróleo. Katz realizó estas afirmaciones en una entrevista para la cadena israelí Channel 14, en la que reiteró la disposición del gobierno israelí para atacar objetivos energéticos iraníes, pero subrayó que la aprobación estadounidense es fundamental para cualquier acción.

La tensión entre ambos países se encuentra en una fase de calma relativa, después de que el pasado viernes Washington y Teherán cesaran los ataques cruzados que habían mantenido durante trece días, pese a un acuerdo de entendimiento alcanzado en junio. Katz aseguró que, desde el punto de vista israelí, están preparados para “hacer retroceder a Irán 40 años”, y señaló que las Fuerzas Armadas de Israel cuentan con la logística y los medios necesarios para ejecutar un golpe de gran envergadura si reciben luz verde.

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El ministro confirmó que aviones de combate estadounidenses han utilizado bases aéreas israelíes para llevar a cabo ataques contra Irán. Katz recalcó que las autoridades iraníes son conscientes de la participación de Israel en la logística de estos operativos. Este dato revela el nivel de coordinación militar entre ambos países y la implicancia directa de Israel en el conflicto, pese a la contención actual.

Israel Katz aseguró que las Fuerzas Armadas de Israel tienen la logística y los medios para lanzar un ataque de gran envergadura contra Irán si reciben luz verde. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Los ataques se encuentran en un punto muerto, mientras los países de la región intensifican sus esfuerzos diplomáticos para lograr una solución negociada. Las conversaciones se ven tensadas por las advertencias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha reiterado que la suspensión de las hostilidades es solo temporal. Trump ha amenazado con reanudar las acciones militares si no se alcanza un acuerdo satisfactorio.

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Posición iraní y condiciones para el alto el fuego

El Gobierno de Irán ha manifestado su disposición a detener los ataques siempre que Washington mantenga la suspensión de los bombardeos. No obstante, las autoridades iraníes insisten en que la situación no constituye un alto el fuego definitivo y que la defensa de la “soberanía e integridad territorial” sigue siendo su máxima prioridad.

La actual pausa en los enfrentamientos responde al temor de una escalada que podría derivar en un conflicto regional de mayor escala y afectar el suministro global de petróleo. Según las declaraciones del ministro Katz, la decisión final sobre una ofensiva israelí dependerá de la postura de Estados Unidos y de la evolución de las negociaciones en curso entre las partes involucradas.

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Washington y Teherán frenaron los ataques cruzados tras trece días de enfrentamientos, en una pausa que mantiene una calma relativa entre Israel e Irán. (AP/ARCHIVO)

Coordinación regional y seguridad en el estrecho de Ormuz

Los países del golfo Pérsico celebraron este martes una reunión telemática en la que analizaron la posibilidad de crear una alianza regional enfocada en la gestión y seguridad del estrecho de Ormuz, área estratégica y principal punto de fricción entre Estados Unidos e Irán. El encuentro, impulsado por el ministro de Exteriores de Omán, Badr al Busaidi, reunió a homólogos de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Qatar y Baréin, todos miembros del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG).

Los países del golfo Pérsico analizaron una alianza regional para la seguridad del estrecho de Ormuz y reclamaron coordinación para garantizar la libertad de navegación y el tránsito marítimo.

Durante la cita virtual, los ministros intercambiaron puntos de vista sobre la situación actual y las novedades de las negociaciones en curso, según un comunicado oficial difundido por los ministerios de Exteriores de Omán y Catar. En la reunión se destacó la necesidad de “intensificar la coordinación y la consulta” entre los países del CCG en torno a la libertad de navegación y la seguridad marítima en el estrecho de Ormuz.

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Los seis países subrayaron la importancia de avanzar hacia acuerdos prácticos que garanticen “los derechos de paso y tránsito, y la libre circulación de buques, comercio y suministros”, conforme al derecho internacional, sin menoscabo de los “derechos soberanos de todos los Estados ribereños” del golfo Pérsico.