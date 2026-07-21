Lluvias en Costa Rica mantienen 264 personas y seis mascotas en albergues: afectados reciben ayuda humanitaria

Un total de 264 personas permanecen en albergues temporales debido a las inundaciones provocadas por las lluvias. Crédito: CNE

Las intensas lluvias que continúan afectando diversos sectores del territorio nacional mantienen en alerta a las autoridades de emergencia, que este martes reportaron un total de 264 personas y seis mascotas refugiadas en albergues temporales, la mayoría de ellos ubicados en el cantón de Sarapiquí.

De acuerdo con el más reciente informe de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), las precipitaciones de los últimos días mantienen elevados los niveles de varios ríos, principalmente en los cantones de Sarapiquí y Guácimo, situación que ha provocado inundaciones en distintas comunidades y ha obligado a activar los protocolos de atención.

Las personas albergadas reciben atención integral mientras permanecen fuera de sus viviendas. En estos centros, diversas instituciones del Estado trabajan de manera coordinada para atender las necesidades de la población afectada.

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Entre ellas figuran el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (Conapam), que brindan seguimiento específico a los diferentes grupos vulnerables.

Las fuertes lluvias mantienen comunidades inundadas y obligaron a decenas de familias a abandonar sus hogares en la Zona Norte. Crédito: Cruz Roja

La emergencia también deja historias de familias que tuvieron que abandonar sus hogares en cuestión de minutos. Ese fue el caso de Jackeline Mora, vecina de Sarapiquí, quien relató que el agua comenzó a ingresar a su vivienda durante la madrugada del lunes.

“Me levanté normal para ir a trabajar y ya tenía el agua metida en mi casa. Tuve que correr con las cosas que pude agarrar, levantar a mis hijos como a las tres de la mañana y subirlos donde un vecino porque mi casa es de planta baja y arriba hay otra. Después tuvimos que venirnos para la escuela como a las seis”, contó la afectada, quien ahora permanece en uno de los albergues habilitados por las autoridades.

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En paralelo con la atención en los albergues, la CNE, en conjunto con los Comités Municipales de Emergencia de Sarapiquí y Guácimo, mantiene operativos para ingresar a las comunidades inundadas y distribuir asistencia humanitaria. Los equipos continúan llevando suministros básicos y evaluando las condiciones de las familias afectadas por el temporal.

La emergencia también se extendió a la provincia de Cartago. Durante este martes se reportó un deslizamiento en la comunidad de Santa Rosa de Turrialba, por lo que la CNE dispuso el traslado de un geólogo al sitio para realizar una inspección técnica.

Equipos de la CNE y de los comités municipales continúan distribuyendo ayuda humanitaria en comunidades afectadas. Crédito: CNE

La evaluación permitirá determinar el nivel de riesgo existente y definir las medidas que deberán implementarse para garantizar la seguridad de los habitantes de la zona. Mientras tanto, las autoridades mantienen un monitoreo constante de las condiciones del terreno ante la posibilidad de nuevos movimientos de tierra.

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Los Comités Municipales y Comunales de Emergencia permanecen activos coordinando las acciones de respuesta en las localidades afectadas, tanto por las inundaciones como por los deslizamientos, en coordinación con las instituciones que integran el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo.

Sin embargo, el panorama meteorológico podría complicarse aún más durante las próximas horas. La Comisión Nacional de Emergencias advirtió que el paso de la onda tropical número 24 favorecerá un incremento de las lluvias, especialmente durante la tarde y la noche de este martes.

Ante esta previsión, la institución decidió mantener la alerta amarilla para la Zona Norte, la vertiente del Caribe y el cantón de Turrialba, regiones donde persiste un mayor riesgo de inundaciones, crecidas repentinas de ríos y deslizamientos.

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La CNE declaró alerta amarilla para la Zona Norte, el Caribe y el cantón de Turrialba ante el incremento de las lluvias. Crédito: CNE

Las autoridades hicieron un llamado a la población para mantenerse atenta a la información que emitan los canales oficiales y evitar exponerse a situaciones de riesgo. Asimismo, recomendaron extremar las medidas de precaución debido a las lluvias persistentes y a los fuertes vientos que podrían presentarse conforme avance la influencia de la onda tropical.

La CNE insistió en que las personas que habitan en zonas cercanas a ríos, quebradas o laderas deben permanecer vigilantes ante cualquier cambio en las condiciones del entorno y acatar de inmediato las recomendaciones de los cuerpos de emergencia en caso de que sea necesaria una evacuación preventiva.

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Mientras continúan las labores de asistencia y monitoreo, las autoridades mantienen un seguimiento permanente de la evolución del fenómeno meteorológico para responder de manera oportuna a cualquier nueva afectación que pueda registrarse en el país.