Costa Rica

Costa Rica crece pero con menor ritmo que hace un año, según informe de la Universidad Nacional

El estudio del Observatorio Económico y Social advierte que el avance se da en medio de presiones de precios, menores entradas por impuestos y un mayor endeudamiento estatal, con varios indicadores desacelerándose

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Un mapa detallado de Costa Rica se encuentra en el centro, rodeado de varias monedas, con una flecha dorada ascendente que cruza el mapa.
Costa Rica mantiene el crecimiento de la actividad económica, las exportaciones y el crédito, aunque con una desaceleración frente a hace un año, según el Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Costa Rica mantiene el crecimiento de la actividad, las exportaciones y el crédito, aunque a un ritmo menor que hace un año, en un contexto de presiones inflacionarias, caída de ingresos tributarios y aumento de la deuda pública, según el informe del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

El deterioro fiscal aparece entre las señales del panorama: los ingresos tributarios bajaron de 15.69% del PIB en 2021 a 14.4% en 2025, mientras la deuda pública llegó a 60,4% del PIB, por encima del umbral más restrictivo de la regla fiscal, de acuerdo con el estudio El país que recibe la administración Fernández Delgado: balance económico y social.

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El documento presentado por las investigadoras Roxana Morales y Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional, sostiene que los principales indicadores económicos del país siguen en terreno positivo, aunque muestran una desaceleración frente a los registros de hace un año.

Actividad económica, exportaciones y crédito

La actividad económica, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Costa Rica, creció 3.41% en términos interanuales entre abril de 2025 y abril de 2026, impulsada por actividades financieras, construcción, administración pública y profesiones científicas y técnicas. Según el OES-UNA, ese avance fue 0.87 puntos porcentuales menor que el registrado un año antes.

El informe identifica una diferencia marcada entre regímenes productivos. El régimen especial, donde se ubican las zonas francas, pasó de mostrar un aumento de 17.2% en julio de 2025 a crecer 3.7% este año.

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Para el OES-UNA, esa pérdida de velocidad se explica por la desaceleración en las exportaciones de dispositivos médicos y por la salida de empresas transnacionales. El régimen definitivo, donde opera el resto de empresas, subió de 2.3% a 3.3% en abril de 2026, pero ese repunte no compensó el menor dinamismo general.

Las exportaciones de bienes siguieron la misma tendencia. Las ventas al exterior aumentaron 6.9%, por debajo del 12.3% observado un año antes, según el estudio de la UNA.

El trabajo advierte sobre la alta concentración exportadora. Cinco productos —otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares; otros dispositivos de uso médico; prótesis de uso médico; piña; y banano— representan 49,9% del flujo exportador nacional.

El crédito al sector privado fue otro de los rubros con menor empuje. La colocación crediticia creció 1,3% a febrero de 2026 y, según el OES-UNA, muestra una desaceleración gradual desde marzo de 2025.

Ese comportamiento convive con una transmisión incompleta de la política monetaria. En el último año, el Banco Central de Costa Rica redujo la Tasa de Política Monetaria en 0.75 puntos porcentuales, pero el promedio ponderado de tasas activas del sistema financiero subió de 11,4% a 12,1%.

Los investigadores describieron ese desfase con una advertencia: “Esta situación limita los efectos esperados sobre el crédito, la inversión y el consumo, y reduce el impacto de la política monetaria sobre la actividad económica”, indica el informe.

Balanza de platillos sobre mesa de madera con bandera de Costa Rica al fondo. Un platillo carga miniaturas de productos médicos y cajas 'EXPORT', el otro miniaturas de bidones de combustible y cajas 'IMPORT'.
Las exportaciones de bienes de Costa Rica aumentaron 6,9%, pero cinco productos concentraron 49,9% del flujo exportador nacional, según la UNA. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Turismo y mercado laboral

A diferencia de la actividad económica, las exportaciones y el crédito, el turismo mostró una expansión sostenida. A abril de 2026, la visitación creció 9.2%, equivalente a 108,205 turistas más, un nivel que el OES-UNA interpreta como recuperación plena frente al impacto de la pandemia de covid-19.

Ese aumento no evitó la pérdida de 9,643 empleos en el sector durante el último año. La mayor caída se concentró en alimentos y bebidas, alojamiento y actividades deportivas y recreativas.

El informe extiende esa lectura al conjunto del mercado laboral. La fuerza de trabajo, que incluye a personas ocupadas y desempleadas, se redujo en 70,615 personas en el último año y en 203,047 desde 2020.

La contracción golpeó con más fuerza a las mujeres. En los últimos seis años, su participación se redujo en 141,534 plazas, frente a 61,513 entre los hombres.

La brecha también se observa entre quienes están fuera de la fuerza de trabajo. Según el OES-UNA, 68.6% de las mujeres de 25 a 59 años en esa condición no participa en el mercado laboral por obligaciones familiares, frente a 7% de los hombres.

Los investigadores resumieron ese desequilibrio en el informe: “Esto revela que las tareas de cuidado continúan recayendo sobre las mujeres. Esa carga desproporcionada les cierra oportunidades, restringe su autonomía económica y limita su participación plena en la vida laboral y productiva del país”.

La tasa de desempleo fue de 7.1% en el primer trimestre de 2026, pero el estudio aclara que ese nivel no responde a una mayor creación de empleo. Según el OES-UNA, obedece a que menos personas participan en el mercado laboral, un fenómeno que define como un achicamiento del mercado laboral.

El turismo en Costa Rica creció 9,2% a abril de 2026 y mostró una recuperación plena frente a la pandemia, aunque el sector perdió 9.643 empleos en el último año. EFE/Jeffrey Arguedas
El turismo en Costa Rica creció 9,2% a abril de 2026 y mostró una recuperación plena frente a la pandemia, aunque el sector perdió 9.643 empleos en el último año. EFE/Jeffrey Arguedas

Inflación, tipo de cambio y finanzas públicas

Costa Rica acumuló 37 meses consecutivos con la inflación fuera del rango meta del Banco Central de Costa Rica, fijado en 2% a 4% con un margen de más o menos un punto porcentual. A mayo de 2026, la inflación se ubicó en -0,97%.

En la tendencia acumulada entre enero de 2022 y mayo de 2026, la inflación sumó 4.89%. El OES-UNA señaló que ese impacto no fue homogéneo: llegó a 6,9% en los estratos de menores ingresos y a 3,2% en los de ingresos altos.

El informe también ubicó al país en un escenario de vulnerabilidad frente al exterior: “El entorno internacional presenta riesgos crecientes para Costa Rica. La persistencia de conflictos geopolíticos podría generar mayores presiones inflacionarias, encarecimiento de combustibles, aumento de costos de producción y una desaceleración de la economía mundial”, indica el estudio.

En el frente cambiario, el precio promedio mensual de compra y venta del dólar cayó 34% entre junio de 2022 y mayo de 2026, hasta 454,4 colones por dólar. Según el Observatorio, esa apreciación del colón afecta al sector exportador, al turismo y a otras actividades que compiten con importaciones.

El OES-UNA señaló que, pese a algunos aumentos recientes tras mínimos históricos, “el tipo de cambio ha mantenido un comportamiento relativamente estable, con fluctuaciones diarias normales de algunos colones al alza o a la baja”.

Sobre las finanzas públicas, el informe señaló que la sostenibilidad fiscal es uno de los principales desafíos de las autoridades económicas actuales, “al limitar la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública, atender demandas sociales y fortalecer el crecimiento económico de largo plazo”.

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