Estudiante de 14 años resulta gravemente herido con tijeras durante altercado en colegio de Costa Rica

El incidente, ocurrido dentro de un centro educativo, dejó a un menor de 14 años en condición crítica tras recibir una herida con una tijera en el tórax por otro compañero. (Imagen ilustrativa Infobae)

Un incidente ocurrido en el Liceo Diurno de La Cruz, en Guanacaste, dejó a un estudiante de 14 años en condición grave luego de ser herido con unas tijeras durante una riña entre menores de edad dentro del centro educativo.

La Cruz Roja Costarricense informó que la víctima sufrió una herida en el tórax, fue atendida de emergencia y trasladada inicialmente a la Clínica de La Cruz, para luego ser remitida al Hospital de Liberia debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades del centro activaron de inmediato el protocolo institucional para atender situaciones de violencia, notificando a la Fuerza Pública y a los servicios de emergencia. Oficiales policiales llegaron al lugar para intervenir en la emergencia, tomar declaraciones y coordinar las acciones necesarias ante la Fiscalía Penal Juvenil.

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El MEP detalló que en el Liceo Diurno de La Cruz se realizan revisiones diarias de los bultos de los estudiantes como medida preventiva. Sin embargo, las tijeras no son retenidas durante estos controles por considerarse un útil escolar esencial. Esta circunstancia permitió que el arma utilizada en el ataque ingresara al plantel sin restricciones.

Según la versión oficial, ambos involucrados en el hecho son menores de edad y el caso se encuentra ahora bajo investigación del Ministerio Público, que tramita el expediente como un presunto delito de tentativa de homicidio.

La Fiscalía Penal Juvenil de Liberia confirmó que el expediente 26-000239-0946-PJ permanece en etapa de recolección de pruebas fundamentales, por lo que no se han brindado mayores detalles sobre los motivos del altercado ni sobre el vínculo entre los estudiantes involucrados.

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La víctima fue trasladada por la Cruz Roja primero a la Clínica de La Cruz y luego al Hospital de Liberia debido a la gravedad de sus lesiones.(Foto cortesía Cruz Roja de Costa Rica)

La Cruz Roja Costarricense atendió la emergencia trasladando al adolescente en condición crítica al centro médico más cercano. Posteriormente, fue remitido al Hospital de Liberia, donde permanece bajo estricta vigilancia médica. La gravedad de la lesión ha generado preocupación tanto en la comunidad educativa como entre las autoridades nacionales.

Por disposición de la Fiscalía, la Fuerza Pública procedió con la detención del presunto agresor, quien fue remitido al Juzgado Penal Juvenil para la definición de su situación jurídica y la eventual imposición de medidas cautelares. Las autoridades han recordado que, debido a la naturaleza privada del proceso penal juvenil y a la fase actual de la investigación, no es posible brindar información adicional sobre los detalles del caso, conforme a lo dispuesto por el Código Procesal Penal.

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El Ministerio de Educación Pública reiteró que, tras conocer el incidente, la administración del Liceo Diurno de La Cruz siguió el protocolo institucional, incluyendo la denuncia formal ante la Fiscalía y la atención inmediata de la víctima. La cartera explicó que si bien existen controles preventivos en el ingreso de útiles y pertenencias, las tijeras continúan siendo consideradas parte del material escolar permitido, lo que ha abierto el debate sobre la pertinencia de revisar o fortalecer los protocolos de seguridad en los centros educativos.

La investigación para esclarecer las circunstancias que dieron origen al enfrentamiento continúa bajo la conducción de la Fiscalía Penal Juvenil. El caso ha generado conmoción en la comunidad de La Cruz y ha puesto sobre la mesa la necesidad de revisar las políticas de prevención de violencia en los centros educativos del país.

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El presunto agresor fue detenido y remitido al Juzgado Penal Juvenil para definir su situación jurídica (Imagen ilustrativa Infobae)

El MEP ha insistido en su compromiso de mantener espacios seguros para el aprendizaje y de fortalecer la coordinación con las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia. La situación del estudiante herido y el curso del proceso judicial seguirán siendo monitoreados en los próximos días, mientras la comunidad espera respuestas y medidas que permitan prevenir hechos similares en el futuro.