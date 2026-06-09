Costa Rica

Coopesantos impulsa guía nacional para reducir la electrocución de fauna silvestre en zonas rurales de Costa Rica

Empresas eléctricas, autoridades ambientales y comunidades unen esfuerzos para proteger la biodiversidad y prevenir miles de muertes animales cada año

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Un mono y un perezoso caminan por un puente de madera y cuerda, suspendido entre dos árboles grandes cubiertos de musgo en un denso bosque tropical.
En 2024, las empresas distribuidoras de electricidad reportaron más de 6.700 animales electrocutados en tendidos eléctricos, según el MINAE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Coopesantos presentó una guía nacional que busca prevenir la muerte de animales silvestres por contacto con tendidos eléctricos en cantones rurales de San José y Cartago, como parte de una alianza que reúne a autoridades ambientales, organizaciones de rescate animal y actores comunitarios. La iniciativa, dada a conocer en el marco del Día Mundial del Ambiente, responde a una problemática que afecta a miles de especies, desde monos y perezosos hasta aves y ardillas, en distintos puntos del país.

Según datos del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), solo en 2024 las empresas distribuidoras de electricidad reportaron más de 6,700 animales electrocutados en tendidos eléctricos. El impacto de estos incidentes alcanza no solo a la fauna, sino también a la continuidad del servicio eléctrico en zonas rurales, donde la interacción entre la red y los ecosistemas es frecuente.

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La Guía para la Prevención y Mitigación de la Electrocución de la Fauna Silvestre por tendidos eléctricos en Costa Rica fue elaborada por el MINAE junto a empresas distribuidoras como Coopesantos y especialistas en conservación. El documento ofrece herramientas para identificar puntos de riesgo, fortalecer la coordinación interinstitucional y promover medidas orientadas a proteger especies como perezosos, zarigüeyas, monos, ardillas y diversas aves.

Instalación de pasos aéreos facilita el desplazamiento seguro de especies como monos y zarigüeyas en Cartago. Cortesía: Coopesantos
Instalación de pasos aéreos facilita el desplazamiento seguro de especies como monos y zarigüeyas en Cartago. Cortesía: Coopesantos

El gerente general de Coopesantos, Mario Patricio Solís, explicó que “proteger la fauna silvestre también forma parte de nuestra responsabilidad socioambiental, como Cooperativa distribuidora de electricidad. Esta guía contribuye a fortalecer la prevención, disminuir la cantidad de averías eléctricas y promover una mayor coordinación entre las instituciones que trabajan en la protección de la biodiversidad”.

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Uno de los objetivos de la guía es sensibilizar a las comunidades rurales sobre la importancia de reportar casos de electrocución animal y promover acciones que contribuyan a la conservación de los ecosistemas. El documento incluye pautas para que residentes y actores locales puedan identificar señales de riesgo, alertar a las autoridades y participar en la protección de la biodiversidad.

Las acciones impulsadas por Coopesantos en los últimos años complementan este esfuerzo nacional. Entre las medidas adoptadas por la Cooperativa destaca el blindaje de 460 kilómetros de redes eléctricas en zonas identificadas como críticas para la fauna. Además, se han instalado ocho pasos aéreos de electrificación que permiten a los animales desplazarse entre árboles sin tener que utilizar los tendidos eléctricos, lo que disminuye drásticamente el riesgo de electrocución.

Coopesantos ha blindado 460 kilómetros de redes eléctricas en zonas críticas para reducir la electrocución de animales silvestres. Cortesía: Coopesantos
Coopesantos ha blindado 460 kilómetros de redes eléctricas en zonas críticas para reducir la electrocución de animales silvestres. Cortesía: Coopesantos

Estas iniciativas buscan salvaguardar especies propias de los ecosistemas rurales y boscosos de la región, al tiempo que contribuyen a disminuir las interrupciones del servicio eléctrico en más de 170 comunidades, provocadas por el contacto de animales con la red.

“Durante varios años hemos impulsado estrategias para reducir los riesgos que enfrentan los animales silvestres cerca de la infraestructura eléctrica. El blindaje de redes y la instalación de pasos aéreos forman parte de un trabajo permanente que busca proteger especies de la zona y contribuir a mejorar los índices de continuidad y calidad del servicio eléctrico”, puntualizó Solís.

La electrocución se mantiene como una de las principales causas de mortalidad para diversas especies de fauna silvestre en Costa Rica, según el MINAE. La guía nacional busca fortalecer las capacidades de prevención y respuesta mediante mejores prácticas en infraestructura eléctrica, mecanismos de reporte y protocolos de atención, así como la coordinación efectiva entre instituciones, empresas y comunidades.

Con la presentación de esta herramienta, Coopesantos y sus aliados refuerzan el compromiso con la protección de la biodiversidad y la sostenibilidad ambiental, en un contexto donde el crecimiento de la infraestructura eléctrica rural exige soluciones que armonicen desarrollo y conservación.

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