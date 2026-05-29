Gobierno de Laura Fernández nombra nuevos embajadores ante la OEA y la ONU

Costa Rica designa a Mario Zamora, Arnoldo André y Boris Marchegiani como nuevos embajadores ante la OEA y la ONU. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Gobierno de Costa Rica designó a Arnoldo André, Mario Zamora y Boris Marchegiani como nuevos embajadores ante la OEA y la ONU, una decisión anunciada por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto que reubica en la representación exterior a dos exministros del gobierno de Rodrigo Chaves y a un empresario que ganó visibilidad pública por financiar vallas de presión política.

Las primeras designaciones se aprobaron en la sesión del Consejo de Gobierno del 27 de mayo, y los nuevos representantes podrán iniciar funciones en el corto plazo porque esos cargos no requieren trámite de beneplácito, según informó la Cancillería. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, los nombramientos se realizaron en cumplimiento del inciso 3 del artículo 147 de la Constitución Política.

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La Cancillería precisó que Arnoldo André Tinoco, excanciller de la República en la administración de Rodrigo Chaves, será embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos. Mario Zamora Cordero, exministro de Seguridad, fue nombrado embajador representante permanente ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza.

En esa misma ronda de nombramientos, Boris Marchegiani Carrero fue designado embajador representante permanente de Costa Rica ante la Organización de las Naciones Unidas con sede en Nueva York, según la Cancillería. También se incluyó a la embajadora Eugenia Gutiérrez Ruíz como representante permanente alterna ante la ONU en Ginebra y a la embajadora Ana Lorena Villalobos Brenes como representante permanente alterna ante la ONU en Nueva York.

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Mario Zamora, exministro de Seguridad, asume la representación costarricense ante la ONU en Ginebra, Suiza.

La Cancillería afirmó que los designados cumplen requisitos de idoneidad

“Los nombramientos incluyen tanto embajadores en comisión como diplomáticos de carrera, promoviendo así un equilibrio en la representación costarricense en el extranjero”, indicó la Cancillería. El Ministerio de Relaciones Exteriores agregó: “Las designaciones cumplen con los requisitos de idoneidad para el nombramiento, combinando experiencia profesional y trayectoria para impulsar la estrategia y defensa de Costa Rica desde el multilateralismo y el Derecho Internacional”.

La decisión responde a cargos diplomáticos ante organismos multilaterales, no a embajadas bilaterales, y por eso el Gobierno pudo concentrar en una sola sesión designaciones para la ONU en sus sedes de Ginebra y Nueva York, además de la representación ante la OEA. Según la Cancillería, se trata de representantes titulares y alternos ante organismos internacionales.

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Mario Zamora llega a la sede de Ginebra después de haber encabezado la política de seguridad en la administración anterior, donde lideró la lucha contra el crimen organizado, el hampa común y el narcotráfico. Arnoldo André, por su parte, fue uno de los jerarcas que no continuó en el cargo tras el cambio de gobierno, al igual que Zamora.

Arnoldo André, excanciller, será el representante permanente de Costa Rica ante la Organización de los Estados Americanos.

Marchegiani pasó de financiar la campaña “renuncien” a representar al país en Nueva York

El nombramiento de Marchegiani incorpora a la diplomacia costarricense a un empresario que cobró notoriedad el año pasado por financiar vallas publicitarias en las que se exigía la renuncia de altos jerarcas del Estado. Entre las figuras mencionadas en esa campaña estaban Rodrigo Arias, expresidente de la Asamblea Legislativa; Orlando Aguirre, presidente de la Corte Suprema de Justicia; y Carlo Díaz, fiscal general.

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Vallas publicitarias pagadas por Boris Marchegiani en contra de autoridades costarricenses