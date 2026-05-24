Costa Rica

Catarata Río La Fortuna en Costa Rica entra al exclusivo 1% de mejores destinos turísticos del mundo según Tripadvisor

Destino turístico ubicado en el norte del país centroamericano destaca entre más de ocho millones de lugares evaluados por viajeros internacionales durante el último año

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El reconocimiento “Travelers’ Choice Best of the Best 2026” se otorga a los destinos mejor valorados del mundo. Crédito: ADIFORT
El reconocimiento “Travelers’ Choice Best of the Best 2026” se otorga a los destinos mejor valorados del mundo. Crédito: ADIFORT

La reconocida Catarata Río La Fortuna en Costa Rica alcanzó por primera vez uno de los máximos reconocimientos internacionales en turismo al ingresar al exclusivo 1% de las mejores atracciones del planeta, según la plataforma de viajes Tripadvisor.

El destino costarricense fue incluido dentro de la categoría “Travelers’ Choice Best of the Best 2026”, distinción reservada únicamente para los lugares mejor calificados por millones de viajeros alrededor del mundo.

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La selección se realizó entre más de ocho millones de destinos registrados en Tripadvisor y posiciona a la catarata costarricense junto a destinos icónicos como Bali, Londres, Dubái, París, Roma, Marrakech y Nueva York.

Reconocimiento basado en millones de viajeros

El premio toma en cuenta las reseñas y calificaciones recopiladas durante un periodo de 12 meses, donde los turistas evalúan aspectos como la belleza escénica, la calidad del servicio, la experiencia general y el valor del destino.

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Actualmente, la Catarata Río La Fortuna recibe en promedio cerca de mil visitantes diarios provenientes de países como Francia, España, India, Estados Unidos, Inglaterra, Colombia y México.

“Hace 25 años visitar la Catarata Río La Fortuna era toda una odisea. Sin senderos definidos, apenas con bejucos para sostenerse, cruzábamos quebradas y regresábamos empapados, pero siempre con la certeza de haber vivido algo único y hermoso”, comentó José Eduardo Jiménez Vásquez, gerente del sitio turístico.

Según explicó, con el paso de los años la Asociación de Desarrollo Integral de La Fortuna (ADIFORT) realizó inversiones para mejorar la infraestructura y garantizar una experiencia más accesible y segura para los visitantes.

Actualmente el recorrido cuenta con senderos trazados, puentes dentro del bosque, zonas de hidratación y medidas de seguridad distribuidas en todo el trayecto.

El sitio turístico recibe cerca de mil visitantes diarios provenientes de distintos países. Crédito: ADIFORT
El sitio turístico recibe cerca de mil visitantes diarios provenientes de distintos países. Crédito: ADIFORT

Un destino natural con múltiples experiencias

Además de la famosa caída de agua de 70 metros, el lugar ofrece restaurante, cafetería, heladería, coctelería, tiendas de souvenirs, vestidores, sanitarios, lockers y parqueos.

El sitio también dispone de un ranario, un jardín de mariposas y un pequeño hotel de abejas mariolas, además de espacios ideales para el avistamiento de fauna silvestre como perezosos, tucanes, pizotes, guatusas y distintas especies de aves.

Los visitantes pueden incluso bañarse en las pozas naturales al pie de la catarata y observar peces dentro del río.

“Estos detalles nos han permitido recibir reconocimientos de Tripadvisor en 2024 y 2025, ubicándonos entre el 10% de los destinos más recomendados. En 2026 alcanzamos el 1% de preferencia mundial”, añadió Jiménez.

Visitantes pueden disfrutar de una variedad de biodiversidad en los alrededores de la catarata. Crédito: ADIFORT
Visitantes pueden disfrutar de una variedad de biodiversidad en los alrededores de la catarata. Crédito: ADIFORT

Turismo que impulsa a la comunidad

ADIFORT, organización encargada de administrar el sitio, aseguró que el reconocimiento también valida el modelo de economía social que impulsa la asociación.

Según detallaron, el 100% de los excedentes generados por la catarata se reinvierte en proyectos comunales y programas de desarrollo local en La Fortuna.

“Nos sentimos sumamente complacidos porque es el premio a un esfuerzo sincero, a una visión que busca mejorar la calidad de vida del distrito”, expresó el gerente.

Entre las iniciativas impulsadas con esos recursos se encuentran ayudas sociales, becas estudiantiles, apoyo a escuelas y proyectos comunitarios.

La catarata cuenta con 70 metros de caída de agua cristalina rodeada de bosque tropical. Crédito: ADIFORT
La catarata cuenta con 70 metros de caída de agua cristalina rodeada de bosque tropical. Crédito: ADIFORT

Puente de cristal sería el próximo gran proyecto

Como parte de los planes futuros, ADIFORT analiza la viabilidad de construir un puente de cristal de 437 metros de longitud para atraer nuevos mercados turísticos.

Además, la organización desarrolla proyectos de conservación y recreación en una propiedad conocida como Siete Ríos.

La Catarata Río La Fortuna se ubica a cuatro kilómetros del centro de La Fortuna de San Carlos. Para llegar al pie de la caída de agua los visitantes deben descender 530 escalones, trayecto que incluye zonas de descanso, miradores y abastecimiento de agua potable.

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