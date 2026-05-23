República Dominicana: Interceptan ambulancia usada para trasladar migrantes indocumentados

La Dirección General de Migración interceptó en Dajabón una ambulancia utilizada para transportar a dos haitianos indocumentados. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección General de Migración (DGM) de la República Dominicana detuvo este viernes una ambulancia que era utilizada para el traslado irregular de ciudadanos haitianos indocumentados en la provincia de Dajabón. El operativo contó con la colaboración del Ministerio Público y del Ejército de República Dominicana (ERD), y tuvo como eje central el uso del vehículo de emergencia para facilitar el cruce y transporte de extranjeros sin papeles.

La ambulancia, identificada como propiedad de una cooperativa fue objeto de seguimiento por parte de agentes de inteligencia migratoria durante varios meses. Las autoridades sospechaban que el conductor, Anderson Ramón E., ofrecía el servicio de transporte a migrantes irregulares desde la frontera hacia otras regiones del país, aprovechando la apariencia y las prerrogativas de un vehículo habilitado para emergencias médicas.

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La investigación permitió identificar el momento preciso en que la ambulancia recogió a dos nacionales haitianos frente al consulado de Haití, en la calle 27 de Febrero de la ciudad fronteriza de Dajabón. Los agentes de la DGM, en coordinación con efectivos del Ejército, siguieron el trayecto del vehículo por la carretera Dajabón–Santiago Rodríguez hasta interceptarlo en el chequeo militar conocido como “El Rodeo”, en el municipio Partido.

Durante la inspección del vehículo, las autoridades hallaron documentos médicos provenientes de Haití y de un centro de salud en Santiago Rodríguez. Los dos ciudadanos haitianos declararon que pagaron la suma de 9,000 pesos dominicanos (USD 0.15 centavos) para ser transportados en la ambulancia, lo que refuerza la hipótesis de que el vehículo era utilizado como fachada para actividades de tráfico de personas.

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Los dos ciudadanos haitianos declararon que pagaron 9.000 pesos dominicanos para ser trasladados irregularmente en la ambulancia hasta otra región del país. (Cortesía: Dirección General de Migración)

Procedimientos legales y acciones tras la detención

Tanto el conductor como los extranjeros indocumentados y la ambulancia misma fueron trasladados al Centro de Procesamiento Migratorio (CPM) de Dajabón. Allí se iniciaron los procedimientos legales pertinentes, bajo supervisión del Ministerio Público y conforme a lo establecido en la Ley General de Migración. La DGM informó que el caso se encuentra bajo investigación y que se aplicarán las sanciones correspondientes a todos los involucrados.

El uso de una ambulancia para el traslado irregular de personas representa un hecho de especial gravedad, no solo por el intento de evadir controles migratorios, sino también por la manipulación de un recurso destinado a la atención de emergencias y el cuidado de la salud. Las autoridades dominicanas han resaltado que este tipo de prácticas serán perseguidas con rigor, dado que comprometen la seguridad fronteriza y ponen en riesgo la integridad de los sistemas de salud y migratorio.

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Las autoridades encontraron documentos médicos de Haití y de un centro de salud en Santiago Rodríguez dentro de la ambulancia durante la inspección. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De igual forma, reafirmaron su compromiso de fortalecer los operativos de control e inteligencia en toda la frontera con Haití. Además, subrayó que los procedimientos de interdicción se realizarán siempre en respeto de los derechos fundamentales de los involucrados, pero sin tolerancia para quienes utilicen vehículos oficiales o de emergencia en actividades ilícitas.

De acuerdo con datos oficiales, solamente el jueves 21 de mayo, las autoridades realizaron la deportación de 1,360 personas extranjeras en situación migratoria irregular. Estas personas fueron atendidas y procesadas en distintos puntos de control migratorio en las fronteras.

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