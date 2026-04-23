El Ministerio de Salud confirma quinto caso de sarampión importado en Costa Rica

La intervención técnica en los sistemas de vigilancia busca fortalecer la infraestructura utilizada en la gestión epidemiológica, mientras los especialistas recalcan la importancia de cumplir con el esquema completo de vacunación. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud reportó la detección del quinto caso de sarampión en Costa Rica durante 2026, una situación que reactiva las alertas sanitarias en un país que no registra transmisión endémica de esta enfermedad desde 1999, informaron también los medios Teletica y CR Hoy.

En respuesta, la institución anunció labores de mantenimiento programado de sus servidores de aplicaciones para el 23 de abril a partir de las 8:00 a. m., con una duración estimada de ocho horas. Estas acciones técnicas buscan fortalecer la infraestructura digital utilizada para gestionar la vigilancia epidemiológica, según informó el Ministerio de Salud costarricense mediante su sitio oficial.

El nuevo caso confirmado corresponde a un hombre de 35 años, de nacionalidad guatemalteca, dedicado al transporte de carga en tráilers, quien ingresó desde México por el cantón de La Cruz, en la provincia de Guanacaste.

Según los reportes del Ministerio de Salud y el Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (Inciensa), el paciente declaró haber recibido dos dosis de la vacuna contra el sarampión, sin poder presentar documentación que lo respaldara. Las autoridades sanitarias activaron de inmediato los protocolos de vigilancia epidemiológica en coordinación con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), implementaron rastreo de contactos, búsqueda activa de infectados y medidas de contención para evitar la propagación del virus.

Un repunte regional confirma aumento de casos importados en Costa Rica

Las autoridades sanitarias intensifican el rastreo de contactos y la búsqueda activa de infectados luego de confirmar cinco contagios, resaltando la importancia de la vacunación para quienes planean viajar a países con brotes recientes. Foto archivo EFE/ Felipe Gutiérrez

Hace tan solo ocho días, el Ministerio de Salud notificó el cuarto caso, correspondiente a un hombre de 35 años, costarricense y residente de Cartago, con antecedente de viaje reciente a Guatemala. En todos los diagnósticos registrados este año se ha documentado el origen importado o la asociación con viajes al extranjero, lo que demuestra la vulnerabilidad del país ante el repunte global reportado por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según cifras oficiales de la OMS, la región de las Américas pasó de 466 casos de sarampión en 2024 a 14.504 en 2025, lo que representa un aumento cercano al 2.500 %.

Costa Rica mantiene su estatus de país libre de transmisión endémica de sarampión desde 1999, pero enfrenta riesgos renovados ante la confirmación de cinco casos importados en zonas como Pérez Zeledón, Pococí, Coronado, Paraíso y ahora La Cruz. Expertos recomiendan a la población verificar el esquema completo de vacunación antes de viajar a países con alta circulación del virus.

Características del sarampión y estrategias de prevención

El sarampión es una infección viral que se manifiesta con fiebre, tos, congestión nasal y enrojecimiento ocular, seguida de un brote cutáneo que inicia en el rostro y se extiende al cuerpo. Las personas infectadas pueden transmitir el virus desde cuatro días antes hasta cuatro días después de la aparición del sarpullido, principalmente por vía aérea en espacios concurridos como aeropuertos, transporte público o sitios turísticos.

La vacunación continúa siendo la estrategia más eficaz de prevención. En Costa Rica, el esquema infantil contempla dos dosis: la primera a los 15 meses de nacido y la segunda a los 4 años, recordó el Ministerio de Salud. Las autoridades insisten en la importancia de revisar el cumplimiento del esquema, especialmente antes de viajes a zonas afectadas por el brote en América.

Una mujer costarricense con un visible brote de sarampión en su piel es examinada por una profesional de la salud en un consultorio en Costa Rica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Toda la información actualizada y los servicios digitales están disponibles en el sitio oficial del Ministerio de Salud de Costa Rica: www.ministeriodesalud.go.cr.