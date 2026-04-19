Guatemala

Un motociclista muere y varias rutas colapsan en Guatemala debido a percances viales causados por las lluvias

Las precipitaciones registradas durante las primeras horas del domingo desencadenaron incidentes que incluyeron derrapes, colisiones y congestión en arterias principales, lo que generó operativos para liberar el paso y atender a los afectados

Guardar
Los accidentes de tránsito vinculados a las lluvias dejaron al menos un fallecido y varios daños materiales en diferentes puntos de Guatemala. (Foto cortesía PMT)
Los accidentes de tránsito vinculados a las lluvias dejaron al menos un fallecido y varios daños materiales en diferentes puntos de Guatemala. (Foto cortesía PMT)

La mañana de este domingo 19 de abril, una serie de accidentes de tránsito vinculados a las lluvias complicó la movilidad en Guatemala, con al menos un fallecido y múltiples daños materiales reportados en distintos puntos del país.

En el kilómetro 110 de la ruta hacia Suchitepéquez, dentro de la jurisdicción de Patulul, un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre el asfalto y sufrir un impacto fatal, según confirmaron las autoridades locales. El Ministerio Público (MP) fue solicitado para iniciar las diligencias en el lugar del hecho, donde el carril izquierdo quedó bloqueado mientras se realizaban los procedimientos.

El accidente en Carretera a El Salvador, protagonizado por un tráiler y dos vehículos particulares, provocó obstrucción del tráfico hacia la Ciudad de Guatemala y complicaciones viales. (Foto cortesía PMT)
El accidente en Carretera a El Salvador, protagonizado por un tráiler y dos vehículos particulares, provocó obstrucción del tráfico hacia la Ciudad de Guatemala y complicaciones viales. (Foto cortesía PMT)

De forma simultánea, otro accidente vial ocurrió en el kilómetro 12.5 de Carretera a El Salvador, cuando un tráiler y dos vehículos particulares chocaron, provocando el derrape del transporte pesado y la obstrucción del carril en dirección a la Ciudad de Guatemala. Aunque el paso fue restablecido, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catalina Pinula indicó que el flujo vehicular permanece complicado y recomendó utilizar la Carretera Muxbal como vía alterna.

En hechos separados, la ruta Interamericana, en el tramo que conecta Sumpango, Sacatepéquez, con la capital guatemalteca, fue escenario de otro percance durante la madrugada, cuando un automóvil volcó tras perder el control. Una grúa ejecutó el retiro del vehículo, con el tránsito restablecido en el sitio después de la extracción, las autoridades solo registraron daños materiales.

La zona 4 de Mixco, específicamente en la 11a. calle de Bosques de San Nicolás, registró el empotramiento de un camión contra el arriate central, luego de que el piloto perdiera el dominio del transporte. Según los reportes, el incidente solo produjo daños materiales.

En la zona 4 de Mixco, un camión se empotró contra el arriate central en Bosques de San Nicolás, provocando únicamente daños materiales. (Foto cortesía PMT)
En la zona 4 de Mixco, un camión se empotró contra el arriate central en Bosques de San Nicolás, provocando únicamente daños materiales. (Foto cortesía PMT)

En la Calzada San Juan, sobre la 2a. avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, un conductor de pick up salió de la pista y colisionó contra una estructura de la vía, con afectaciones limitadas a bienes materiales. Este hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

Un siniestro adicional fue notificado en Villa Canales, donde la PMT local reportó que una camioneta tipo agrícola derrapó en el kilómetro 11.5 de la cuesta Boca del Monte. Las autoridades, por este conjunto de eventos, solicitaron a los automovilistas extremar la precaución y reducir la velocidad al conducir, dado el riesgo incrementado por las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir por el aumento de accidentes viales durante las lluvias intensas en Guatemala y recordaron la importancia de rutas alternas y atención a las recomendaciones oficiales. (Foto cortesía PMT)
Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir por el aumento de accidentes viales durante las lluvias intensas en Guatemala y recordaron la importancia de rutas alternas y atención a las recomendaciones oficiales. (Foto cortesía PMT)

Las recomendaciones de las policías de tránsito bajo estas circunstancias insisten en que se utilicen rutas alternas y se mantenga la atención a las instrucciones oficiales, tras una jornada en la que las carreteras del país evidenciaron el peligro latente durante episodios de lluvias intensas.

Temas Relacionados

Accidentes de TránsitoGuatemalaLluvias IntensasSeguridad VialLesionados en accidentes

Últimas Noticias

El caso de Emily Gómez conmociona a Guatemala tras ser asesinada al salir a celebrar su cumpleaños

Las autoridades han confirmado la captura de seis personas relacionadas al crimen y hallazgo del cuerpo en una finca de Santa Rosa; sin embargo, el caso continúa en investigación

El caso de Emily Gómez conmociona a Guatemala tras ser asesinada al salir a celebrar su cumpleaños

Panamá se une a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

El organismo proporciona directrices para maximizar el uso de los datos de levantamientos hidrográficos

Panamá se une a la Organización Hidrográfica Internacional (OHI)

Lluvias provocan nuevo desbordamiento y el colapso de una carretera en República Dominicana

La interrupción de rutas clave ha complicado la movilidad de miles de residentes, mientras que equipos de emergencia permanecen desplegados por el riesgo de nuevos incidentes ante las lluvias continuas que mantienen la alerta en varias provincias

Lluvias provocan nuevo desbordamiento y el colapso de una carretera en República Dominicana

El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres

La vigilancia epidemiológica en El Salvador muestra un aumento sostenido de diagnósticos, con la mayoría de los nuevos casos concentrados en hombres jóvenes y en áreas urbanas como la capital. Los grupos de 20 a 34 años lideran las cifras de contagios recientes.

El Salvador registra 229 casos nuevos de VIH en el primer trimestre de 2026: el 85 % afecta a hombres

Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas

Un grupo de colectivos, tanto en el exilio como en el territorio nacional, informa sobre iniciativas conjuntas centradas en la presión internacional y la defensa de los derechos humanos en el contexto del aniversario de las protestas

Organizaciones nicaragüenses anuncian acciones para “aislar a la dictadura” en el aniversario de las protestas

TECNO

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Cuatro aparatos que debes alejar del router de WiFi para evitar que el internet funcione lento

Los videos que grabas con tu iPhone estarían arruinándose por culpa de esta función

Si usas ChatGPT como tu médico personal puedes estar en riesgo: nunca le confíes esta información

Adiós al círculo azul en WhatsApp: Meta AI se transforma y ahora es morado

Jeff Bezos contraataca: Blue Origin demuestra que puede reutilizar cohetes como SpaceX de Elon Musk

ENTRETENIMIENTO

El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado

El castillo de Enya, secretos, gatos y una decisión de vida que rompe con lo esperado

La hija de Kim Kardashian y Kanye West exhibe grills de oro blanco y causa impacto en redes sociales

Marlon Wayans reveló su única condición para trabajar en “¿Y dónde están las rubias? 2″

Matt Damon reveló cual fue la actuación que cambió para siempre su forma de entender el cine

Jennie Garth confesó cómo la presión de “Beverly Hills, 90210″ la llevó a hacerse cirugías estéticas a los 24 años

MUNDO

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

La Policía británica investiga posibles vínculos iraníes en los últimos ataques antisemitas en Londres

Pánico en un circo de Rusia: un tigre saltó hacia el público durante un espectáculo

El régimen de Irán obligó a dos petroleros a dar marcha atrás en el estrecho de Ormuz

Tras la muerte de dos soldados, Israel advirtió que usará “toda la fuerza” en Líbano si sus tropas se ven amenazadas en medio de la tregua

Irán condiciona el diálogo con EEUU: el régimen no enviará una delegación a Pakistán mientras siga el bloqueo naval