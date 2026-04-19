Un motociclista muere y varias rutas colapsan en Guatemala debido a percances viales causados por las lluvias

Los accidentes de tránsito vinculados a las lluvias dejaron al menos un fallecido y varios daños materiales en diferentes puntos de Guatemala. (Foto cortesía PMT)

La mañana de este domingo 19 de abril, una serie de accidentes de tránsito vinculados a las lluvias complicó la movilidad en Guatemala, con al menos un fallecido y múltiples daños materiales reportados en distintos puntos del país.

En el kilómetro 110 de la ruta hacia Suchitepéquez, dentro de la jurisdicción de Patulul, un motociclista perdió la vida tras derrapar sobre el asfalto y sufrir un impacto fatal, según confirmaron las autoridades locales. El Ministerio Público (MP) fue solicitado para iniciar las diligencias en el lugar del hecho, donde el carril izquierdo quedó bloqueado mientras se realizaban los procedimientos.

El accidente en Carretera a El Salvador, protagonizado por un tráiler y dos vehículos particulares, provocó obstrucción del tráfico hacia la Ciudad de Guatemala y complicaciones viales. (Foto cortesía PMT)

De forma simultánea, otro accidente vial ocurrió en el kilómetro 12.5 de Carretera a El Salvador, cuando un tráiler y dos vehículos particulares chocaron, provocando el derrape del transporte pesado y la obstrucción del carril en dirección a la Ciudad de Guatemala. Aunque el paso fue restablecido, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) de Santa Catalina Pinula indicó que el flujo vehicular permanece complicado y recomendó utilizar la Carretera Muxbal como vía alterna.

En hechos separados, la ruta Interamericana, en el tramo que conecta Sumpango, Sacatepéquez, con la capital guatemalteca, fue escenario de otro percance durante la madrugada, cuando un automóvil volcó tras perder el control. Una grúa ejecutó el retiro del vehículo, con el tránsito restablecido en el sitio después de la extracción, las autoridades solo registraron daños materiales.

La zona 4 de Mixco, específicamente en la 11a. calle de Bosques de San Nicolás, registró el empotramiento de un camión contra el arriate central, luego de que el piloto perdiera el dominio del transporte. Según los reportes, el incidente solo produjo daños materiales.

En la zona 4 de Mixco, un camión se empotró contra el arriate central en Bosques de San Nicolás, provocando únicamente daños materiales. (Foto cortesía PMT)

En la Calzada San Juan, sobre la 2a. avenida de la zona 7 de la Ciudad de Guatemala, un conductor de pick up salió de la pista y colisionó contra una estructura de la vía, con afectaciones limitadas a bienes materiales. Este hecho no dejó personas lesionadas ni víctimas fatales.

Un siniestro adicional fue notificado en Villa Canales, donde la PMT local reportó que una camioneta tipo agrícola derrapó en el kilómetro 11.5 de la cuesta Boca del Monte. Las autoridades, por este conjunto de eventos, solicitaron a los automovilistas extremar la precaución y reducir la velocidad al conducir, dado el riesgo incrementado por las condiciones climáticas.

Las autoridades exhortaron a extremar precauciones al conducir por el aumento de accidentes viales durante las lluvias intensas en Guatemala y recordaron la importancia de rutas alternas y atención a las recomendaciones oficiales. (Foto cortesía PMT)

Las recomendaciones de las policías de tránsito bajo estas circunstancias insisten en que se utilicen rutas alternas y se mantenga la atención a las instrucciones oficiales, tras una jornada en la que las carreteras del país evidenciaron el peligro latente durante episodios de lluvias intensas.