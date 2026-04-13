Costa Rica

La población desempleada en Costa Rica llega a 154 mil personas en el último trimestre

El reciente informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos reporta que entre diciembre de 2025 y febrero 2026 el desempleo se concentró en un mayor número de hombres que de mujeres, aunque en el sector femenino hubo una disminución significativa

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El desglose de los datos revela que los indicadores de desempleo entre hombres y mujeres no mostraron cambios relevantes en comparación con el mismo periodo del año anterior, manteniendo la tendencia estadística estable. En la imagen, una mujer mientras vende plátanos en la calle, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo
El desglose de los datos revela que los indicadores de desempleo entre hombres y mujeres no mostraron cambios relevantes en comparación con el mismo periodo del año anterior, manteniendo la tendencia estadística estable. En la imagen, una mujer mientras vende plátanos en la calle, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

La Encuesta Continua de Empleo publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) de Costa Rica reportó que la población desempleada alcanzó las 154 mil personas en el trimestre de diciembre 2025, enero y febrero 2026. De acuerdo con los datos divulgados por el organismo, 87 mil corresponden a hombres y 67 mil a mujeres, cifra que para el grupo femenino representa una reducción estadísticamente significativa de 18 mil respecto al mismo periodo del año anterior.

La tasa de desempleo nacional se ubicó en 6,7 %. El informe detalló que, desglosada por sexo, la tasa fue de 6,1 % en hombres y de 7,5 % en mujeres. Estos porcentajes no muestran una variación estadísticamente significativa frente al mismo trimestre del año anterior, de acuerdo con el reporte del INEC.

La tasa neta de participación laboral a nivel nacional fue de 54,0 %, distribuida en un 66,4 % para hombres y un 41,7 % para mujeres. El estudio señaló que este indicador descendió en 2,4 puntos porcentuales en el total nacional y en 3,2 puntos para las mujeres, comparado con el mismo periodo del año previo. El INEC atribuye este descenso a una disminución en la cantidad de mujeres activas en el mercado laboral, lo que se tradujo en una reducción estadísticamente significativa de 58 mil mujeres en la fuerza de trabajo respecto al año anterior.

Comportamiento del empleo ocupado e informal

En cuanto a la población ocupada, el INEC estimó que 2,16 millones de personas tenían empleo durante el periodo de referencia, de las cuales 1,34 millones eran hombres y 825 mil mujeres. El reporte aclara que este dato no presentó cambios estadísticamente significativos en comparación con el mismo trimestre del año anterior.

La población desempleada total se estimó en 154.000 personas, de las cuales 87.000 eran hombres y 67.000 eran mujeres.
La población desempleada total se estimó en 154.000 personas, de las cuales 87.000 eran hombres y 67.000 eran mujeres.

En relación con el empleo informal, la encuesta indicó que 826 mil personas se encontraban en esta situación laboral, de las que 548 mil eran hombres y 278 mil mujeres. Para el grupo femenino, el empleo informal presentó una disminución estadísticamente significativa de 37 mil mujeres respecto al mismo periodo del año anterior. Del total de ocupados informales, 462 mil ejercieron actividades de forma independiente, mientras que 364 mil lo hicieron como asalariados o auxiliares familiares.

Participación sectorial y evolución reciente

El análisis sectorial elaborado por el INEC identificó que las actividades con mayor concentración de personas ocupadas fueron el comercio y reparación (16,2 %), la enseñanza y salud (11,8 %) y la industria manufacturera (10,4 %).

Según el informe de evolución y tendencias del organismo, la tasa neta de participación laboral exhibió en 2025 su punto más alto en el trimestre febrero-abril, con 52,5 %, para luego disminuir a 50,3 % en mayo-julio y cerrar el periodo diciembre 2025-febrero 2026 en 50,4 %. Durante el segundo semestre del año anterior, este indicador mostró leves repuntes, aunque mantuvo una tendencia descendente en el cierre del periodo evaluado.

La fuerza de trabajo nacional fue de 2,32 millones de personas, con 1,42 millones de hombres y 892 mil mujeres. El informe subrayó la reducción en la participación laboral femenina como uno de los movimientos más destacados del trimestre.

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