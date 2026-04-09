Costa Rica

El gobierno de Costa Rica designa a Hezbollah, Hamás y otros grupos como organizaciones terroristas

La medida, adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional, busca reforzar la cooperación internacional y permitir acciones legales y financieras más contundentes contra posibles redes en territorio costarricense

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El Gobierno de Costa Rica declaró como organizaciones terroristas a Hezbollah, Hamás, CGRI y Ansar Allah en una medida oficial adoptada el 6 de abril. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA FOTOGRAFÍA FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.
El Gobierno de Costa Rica declaró como organizaciones terroristas a Hezbollah, Hamás, CGRI y Ansar Allah en una medida oficial adoptada el 6 de abril. Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS. ATENCIÓN EDITORES: ESTA FOTOGRAFÍA FUE PROPORCIONADA POR UN TERCERO.

El Gobierno de Costa Rica declaró oficialmente este miércoles a Hezbollah, Hamás, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) y Ansar Allah –también conocida como la milicia Houti– como organizaciones terroristas. La decisión fue adoptada por el Consejo de Seguridad Nacional de Costa Rica en una sesión celebrada el 6 de abril, pero comunicada públicamente este 8 de abril de 2026 por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

De acuerdo con el comunicado oficial, la medida responde a un “análisis de los antecedentes disponibles” y se alinea con los compromisos internacionales asumidos por Costa Rica en la lucha contra el terrorismo y el financiamiento de este tipo de actividades. El texto, citado por el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, subraya que la declaratoria permitirá a las autoridades de inteligencia y a los órganos judiciales “fortalecer sus capacidades de prevención, investigación y persecución penal”.

El comunicado difundido por el Gobierno de Costa Rica precisa que la nueva clasificación busca prevenir cualquier forma de accionar o influencia de los grupos señalados en el territorio nacional. Añade que la decisión habilita a los cuerpos de seguridad para actuar “con mayor contundencia contra eventuales redes de apoyo logístico y financiero que pudieran estar operando en el territorio nacional para el sostenimiento de estas organizaciones”.

El Ministerio remarca que la medida tiene como objetivo “resguardar la seguridad de la población y la integridad de las instituciones democráticas”. Según el documento, la acción permitirá a Costa Rica reforzar su marco de cooperación internacional en materia de inteligencia y judicialización de delitos vinculados al terrorismo.

La decisión fortalece la capacidad de las autoridades de Costa Rica en la prevención, investigación y persecución penal vinculada al terrorismo. (Cortesía: Cancillería Costa Rica)
La decisión fortalece la capacidad de las autoridades de Costa Rica en la prevención, investigación y persecución penal vinculada al terrorismo. (Cortesía: Cancillería Costa Rica)

La declaratoria, según el texto del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, se suma a las acciones emprendidas por otros países y bloques internacionales que han incluido a Hezbollah, Hamás, el CGRI y Ansar Allah en sus listas de organizaciones terroristas, en un contexto global de endurecimiento de medidas para cortar el financiamiento y las redes de apoyo a estos grupos.

El Gobierno de Costa Rica no detalló si existen investigaciones en curso o indicios concretos de operaciones de estas organizaciones en su territorio, pero enfatizó la necesidad de actuar de forma preventiva ante cualquier posible amenaza. La decisión, según el comunicado, se enmarca en la política estatal de mantener la seguridad nacional y cumplir con los estándares internacionales en materia de combate al terrorismo.

Otras designaciones de terroristas

Entre los grupos designados figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), dos bandas ecuatorianas, Los Lobos y Los Choneros, así como las guerrillas colombianas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) y Ejército de Liberación Nacional (ELN). A estos se suman los cárteles mexicanos Cártel de Sinaloa, Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel del Golfo, Cártel del Noreste y La Nueva Familia Michoacana, el Cártel de los Soles de Venezuela y un bloque denominado Cárteles Unidos.

La legislación otorga a las autoridades de Costa Rica herramientas legales ampliadas para investigar, procesar y sancionar a miembros y colaboradores de los grupos señalados. Además, abre la puerta a la aplicación de sanciones administrativas y a la congelación de activos vinculados a actividades terroristas.

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