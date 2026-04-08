Caja Costarricense de Seguro Social reporta que abastecimiento de medicamentos llegó al 98% en 2025

La Caja Costarricense de Seguro Social logró en 2025 un abastecimiento de medicamentos del 98,92%. (Cortesía: Vecteezy)

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) alcanzó en 2025 un 98,92% de abastecimiento de medicamentos en todo el país, superando en casi un punto porcentual el parámetro institucional y asegurando la disponibilidad de tratamientos en la red nacional de servicios de salud, de acuerdo con un comunicado de prensa.

El Dr. Esteban Vega de la O, gerente de Logística, atribuyó el resultado al uso estratégico de analítica de datos, la aplicación de esquemas multiadjudicación y la consolidación de compras, estrategias que han funcionado como barreras contra el desabastecimiento en un contexto de creciente demanda.

De acuerdo con la institución, en el año 2025, la entidad destinó ₡224.047 millones (unos USD 439.31 millones) a la compra de medicamentos y proyectó un incremento del presupuesto a ₡318.952 millones (aproximadamente $625.39) para este 2026, cifras que marcan un incremento significativo en el respaldo estatal al sistema de salud.

El antecedente inmediato lo constituyó la implementación, en los últimos años, de planes de continuidad que responsabilizan a los proveedores adjudicados de mantener inventarios disponibles en sus propios almacenes.

Durante 2025, las regiones de Coronado, Pérez Zeledón, Alajuela Norte, Alajuela Oeste y el hospital San Juan de Dios destacaron como las áreas con mayor despacho farmacéutico. (Cortesía: CCSS)

Estas medidas pactadas con la industria farmacéutica facilitaron una respuesta inmediata ante necesidades emergentes y consolidaron modelos diferenciados de adquisición para insumos de alto riesgo terapéutico o gran demanda.

Según la Dra. Rebeca Arias Durán, coordinadora nacional de Servicios Farmacéuticos a.i., el área de mayor despacho durante el año pasado abarcó las regiones de Coronado, Pérez Zeledón, Alajuela Norte y Alajuela Oeste, así como el hospital San Juan de Dios.

El CSS explica que la red nacional de salud adquirió 706 medicamentos bajo el esquema de compra centralizada, incluyendo la integración de nuevos fármacos para cubrir emergencias epidemiológicas y otras demandas de salud prioritarias.

El presupuesto de la CCSS para adquisición de medicamentos alcanzó ₡224.047 millones en 2025 y proyecta un aumento a ₡318.952 millones en 2026. (Cortesía: CCSS)

Esa infraestructura soportó el despacho de 113,688,854 recetas en un solo año, volumen revelador del alcance y presión sobre el sistema logístico sanitario.

La CCSS implementó esquemas de multiadjudicación para medicamentos críticos, lo que garantizó la presencia de varios proveedores activos y una administración resiliente contra crisis imprevistas.

Simultáneamente, el monitoreo calendarizado de consumos reales, junto con la sistematización de convenios marco y negociaciones directas con fabricantes únicos, redujo notablemente el riesgo de vacíos en la provisión farmacéutica.

Las farmacias de la CCSS s orientan sus esfuerzos a que los pacientes sigan adecuadamente sus tratamientos, ofreciendo apoyo y seguimiento para reforzar la adherencia a las indicaciones médicas

La compra centralizada permitió la adquisición de 706 medicamentos e incluyó la integración de nuevos fármacos para emergencias epidemiológicas y necesidades prioritarias. (Cortesía: Vecteezy)

Educación, adherencia terapéutica y Día Mundial de la Salud

Más allá de la disponibilidad física, la red de farmacias de la CCSS destaca que orientó esfuerzos a la educación y el acompañamiento de pacientes para garantizar la adherencia terapéutica.

La Dra. Lucía Tames Sánchez. perteneciente al hospital Maximiliano Peralta, detalló la ejecución de estrategias como programas de educación a usuarios, recordatorios personalizados y la provisión de materiales de apoyo para evitar la automedicación, prioridad vigente ante la conmemoración el 7 de abril del Día Mundial de la Salud bajo el lema “Acción mundial para la cobertura sanitaria universal”.

La CCSS informó que mantiene canales de comunicación permanente con sus principales socios logísticos para anticipar cualquier eventualidad en el suministro de insumos.