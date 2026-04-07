Rey Felipe VI, Daniel Noboa y José Raúl Mulino confirman asistencia al traspaso de poderes en Costa Rica

Rey Felipe VI, Daniel Noboa y José Raúl Mulino también estarán presentes en la ceremonia. (Cortesía: Rede sociales)

La presencia internacional en el traspaso de poderes del próximo 8 de mayo comienza a tomar forma con las primeras confirmaciones oficiales.

El rey de España, Felipe VI, será uno de los principales invitados a la ceremonia en la que el presidente Rodrigo Chaves entregará la banda presidencial a la mandataria electa Laura Fernández Delgado.

A la lista de asistentes confirmados también se suman los presidentes de Ecuador, Daniel Noboa, y de Panamá, José Raúl Mulino, quienes formarán parte de las delegaciones internacionales que acompañarán el acto oficial.

El canciller Arnoldo André confirmó al programa radial Nuestra Voz que estas fueron las primeras respuestas positivas a las invitaciones enviadas por el Gobierno, en el marco de una organización que contempla la participación de más de 90 delegaciones internacionales.

Una ceremonia con amplia proyección internacional

El traspaso de poderes se llevará a cabo en el Estadio Nacional de Costa Rica, un escenario que permitirá la asistencia de entre 38 mil y 40 mil personas, en lo que el Gobierno ha descrito como una “gran fiesta nacional e internacional”.

“Es una gran boda cada cuatro años”, afirmó André, al referirse a la magnitud del evento, que no solo involucra actos protocolarios, sino también una compleja logística para recibir a líderes mundiales, delegaciones diplomáticas y miles de ciudadanos.

Costa Rica espera contar con entre seis y doce jefes de Estado presentes, además de cancilleres, enviados especiales y embajadores acreditados.

Costa Rica espera recibir más de 90 delegaciones internacionales durante el traspaso de poderes de Laura Fernández. Jeffrey Arguedas | Crédito: EFE

Invitados pendientes de confirmación

Mientras avanzan las confirmaciones, también hay figuras de peso internacional que aún no han definido su asistencia. Entre ellas destacan el presidente de El Salvador, Nayib Bukele; el mandatario de Argentina, Javier Milei; y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.

“Todos invitados, pero de estos tres ninguno ha confirmado”, señaló el canciller en Nuestra Voz al subrayar que las gestiones diplomáticas continúan abiertas de cara al evento.

La eventual presencia de estos líderes podría elevar aún más el perfil internacional de la ceremonia, que ya de por sí figura como uno de los eventos políticos más relevantes del año en la región.

Nayib Bukele y Javier Milei aún no confirman su asistencia. (AP Foto/Natacha Pisarenko)

Un despliegue logístico sin precedentes recientes

La organización del traspaso de poderes implica una coordinación interinstitucional de gran escala. Desde la llegada de aeronaves oficiales en la Base 2 del aeropuerto, hasta el traslado, hospedaje y seguridad de las delegaciones, cada detalle forma parte de un engranaje cuidadosamente planificado.

A esto se suma la movilización de asistentes desde distintas regiones del país, así como la inclusión de representaciones de sectores sociales como juventudes, mujeres y comunidades regionales, con el objetivo de reflejar la diversidad del país en una celebración cívica.

El evento se realizará en el Estadio Nacional de Costa Rica con capacidad para hasta 40 mil personas. Cortesía: CostaRica.org

Actos oficiales y continuidad política

El evento incluirá la sesión solemne de la Asamblea Legislativa, que se trasladará al Estadio Nacional para la juramentación de Laura Fernández Delgado, quien ofrecerá su primer discurso como mandataria.

Posteriormente, se realizará el primer Consejo de Gobierno de la nueva administración, el cual será público y tendrá lugar en el mismo recinto, una decisión poco habitual en este tipo de ceremonias.

La jornada concluirá con una recepción oficial para las delegaciones internacionales, encabezada por la nueva presidenta, quien asumirá funciones de inmediato junto a su gabinete.