El gobierno de Costa Rica impulsa una investigación conjunta con la DEA tras decomiso de cocaína en Nicaragua

Agentes del orden público se encuentran detrás de los paquetes incautados durante una conferencia de prensa ofrecida por el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en la Base 2 del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que las autoridades confiscaran más de cuatro toneladas de cocaína a aproximadamente 170 millas náuticas de Puerto Golfito en una operación conjunta con la Guardia Costera de Estados Unidos, la Administración para el Control de Drogas (DEA) y funcionarios costarricenses, en Alajuela, Costa Rica, el 28 de noviembre de 2025. REUTERS/Mayela Lopez

Costa Rica ha iniciado una investigación conjunta con la agencia antidrogas estadounidense (DEA) para esclarecer las circunstancias detrás del decomiso de 1,312 kilos de cocaína en Nicaragua, anunciado días atrás por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. El caso se produce en un contexto de escepticismo oficial costarricense y fue calificado por el ministro de Seguridad Pública Mario Zamora como “fuera de los parámetros normales” de la operativa antidroga en la región, indica una publicación en el portal regional de noticias Centroamérica360.

Según detalló Zamora, la pesquisa busca determinar cómo un cargamento de semejante magnitud logró cruzar el puesto fronterizo de Peñas Blancas sin ser detectado por los controles costarricenses. El funcionario explicó que la situación resulta “inusual y fuera de lo habitual”. La investigación, apoyada por la DEA, se centra en reconstruir la ruta de la droga y en establecer si existieron irregularidades en los protocolos fronterizos puestos en práctica por las autoridades de Costa Rica y Nicaragua.

La complejidad del hecho aumenta porque, según los reportes locales, el decomiso supuso la detención de un ciudadano guatemalteco que, presuntamente, ofreció declaraciones con inusual serenidad tras su arresto. Ello ha generado sospechas en San José, máxime ante la aparente inexistencia de una investigación previa por parte de las autoridades nicaragüenses, un factor que no corresponde a los patrones históricos de operaciones de tráfico de estupefacientes en la región centroamericana.

Costa Rica desconfía de la versión oficial de Nicaragua y refuerza la investigación

Autoridades costarricenses han evitado emitir conclusiones preliminares, subrayando que solo se pronunciarán al finalizar todas las diligencias en curso, indica la publicación de Centroamérica360. Zamora enfatizó que la prioridad del gobierno es verificar la veracidad de la información proporcionada por las autoridades nicaragüenses; por ello, acudió personalmente a la frontera para examinar los procedimientos y recopilar información sobre el tránsito del contenedor involucrado.

Imagen de archivo: Agentes de policía posan junto a paquetes de droga mostrados a los medios de comunicación tras la incautación por parte de las autoridades costarricenses de más de tres toneladas de cocaína ocultas en un contenedor de fruta fresca destinada a los mercados europeos, en San José, Costa Rica, el 10 de junio de 2025. REUTERS/Maynor Valenzuela

El decomiso fue anunciado en un sector considerado “corredor clave para el tráfico de drogas hacia Norteamérica”, lo que destaca la importancia de la cooperación internacional y la coordinación entre los países implicados. En ese marco, la investigación conjunta con la DEA no solo busca identificar posibles fallos en los controles, sino también esclarecer si el caso obedece a circunstancias aún desconocidas o a motivaciones políticas desde el régimen de Ortega y Murillo.

La gravedad de lo sucedido reside en el volumen incautado —más de 1,000 kilos de cocaína— y en la facilidad aparente con la que ocurrió el tránsito ilegal, motivo principal de la inquietud expresada por el gobierno costarricense ante la falta de correspondencia con los patrones habituales de decomisos de droga en Centroamérica.

El decomiso y la versión de Nicaragua

El pasado 30 de marzo, las autoridades de Nicaragua informaron de la confiscación de 1,312 kilogramos de cocaína el domingo 29 de marzo a las 18:00 (hora local), en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica, durante una operación en la que detuvieron al ciudadano guatemalteco Juan José Ríos Trujillo, informó la Policía Nacional en una comparecencia citada por EFE.

La incautación, de acuerdo con la versión policial, se produjo cuando la droga fue hallada en 1,057 paquetes ocultos en bobinas de papel kraft dentro de un camión de carga pesada que ingresó a Nicaragua desde Costa Rica y tenía como destino final Guatemala. Las pruebas de campo confirmaron la presencia de cocaína, según la misma fuente.

El detenido relató a las autoridades que había sido contratado por Henry Sáenz García para llevar herramientas desde México a Costa Rica, recibiendo USD1,800 por la operación. Indicó también que, tras realizar la entrega en San José, Costa Rica, el 26 de marzo recogió 20 bobinas de papel kraft en una bodega de Calle Blancos con destino a Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez, Guatemala, consignadas a un bodega de una persona identificada solo como “Luis”, según información recogida por EFE.

Imagen de archivo: Droga encontrada dentro de un vehículo tipo Toyota Prado durante un allanamiento en barrio Rodeito. Cortesía: OIJ

Según las declaraciones recogidas por la Policía Nacional, parte de la ruta incluyó un escaneo fronterizo en Costa Rica el 28 de marzo, sin que se detectaran irregularidades en el cargamento. Tanto el camión como el sospechoso y la droga fueron puestos a disposición judicial en Nicaragua, asegura la entidad.

La Policía Nacional anunció que mantiene activa la investigación para determinar la posible implicación de otros involucrados en el caso de narcotráfico internacional.

El país aplica su estrategia denominada Muro de Contención, que busca frenar el tránsito de estupefacientes y dinero ilícito, con cooperación de Estados Unidos, México, Rusia y países vecinos de la región, según informó la Policía a EFE. Nicaragua se localiza dentro de uno de los principales corredores de tráfico de droga producido en Suramérica y dirigido a Norteamérica.