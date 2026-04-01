Costa Rica

La Universidad de Costa Rica amplía la atención gratuita para madres en 2026

El nuevo ciclo incluirá consultas médicas, orientación personalizada y soporte emocional para mujeres gestantes y en posparto, sin importar su nacionalidad ni condición social, según indicó la Escuela de Enfermería de la institución

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Una mujer embarazada, en una imagen de archivo. EFE/Zayra Mo
Las usuarias podrán acceder a controles integrales y acompañamiento, presencial o a distancia, mediante inscripción digital, con el respaldo de estudiantes avanzados y docentes especialistas de la universidad. EFE/Zayra Mo

La Universidad de Costa Rica reforzará este año su programa de atención gratuita prenatal, de posparto y lactancia materna, con el objetivo de garantizar un acceso sin restricciones a servicios de salud especializados. Este esfuerzo estará disponible entre abril y junio de 2026 e incluirá controles médicos, seguimiento personalizado y acompañamiento emocional a todas las mujeres que lo requieran, sin distinción de nacionalidad, condición socioeconómica o afiliación a la seguridad social, según informó la Escuela de Enfermería de la UCR.

Las consultas tendrán lugar en las instalaciones del Centro de Investigación en Cirugía y Cáncer (Cicica-UCR), en la Sede Rodrigo Facio de San Pedro de Montes de Oca, en horario de 8:00 a 12:00, los lunes, martes, jueves y viernes. El acceso a esta atención requiere la inscripción a través de un formulario disponible en línea. Como novedad, en los casos en que las usuarias no puedan trasladarse por motivos de salud o distancia, el equipo evaluará la posibilidad de brindar apoyo virtual.

Este año, el programa contará con 64 estudiantes avanzados de Enfermería, seis más respecto a 2025, quienes realizarán las atenciones como parte de su formación, bajo la supervisión de tres docentes especialistas en neonatología, obstetricia y lactancia materna. Sidey María Zúñiga Madriz, enfermera pediátrica con énfasis en Neonatología y docente de la UCR, destacó en el portal universitario que todas las consultas serán realizadas por estudiantes de cuarto año con acompañamiento de profesionales de cada especialidad.

En palabras de Zúñiga, el enfoque integral del programa permite valorar el bienestar del bebé —incluido el monitoreo de la frecuencia cardiaca fetal, según la semana de gestación— y orientar a la madre en recomendaciones específicas.

Las consultas se ofrecerán en las instalaciones de Cicica-UCR y estarán a cargo de un equipo interdisciplinario, que registrará el historial clínico y dará seguimiento individual a las necesidades de cada usuaria.
Las consultas se ofrecerán en las instalaciones de Cicica-UCR y estarán a cargo de un equipo interdisciplinario, que registrará el historial clínico y dará seguimiento individual a las necesidades de cada usuaria.

En respuesta directa a la pregunta sobre el proceso de atención, la Universidad de Costa Rica establece que, tras la inscripción en línea, el personal se comunica con la interesada para programar la cita. La primera consulta implica una valoración integral que incluye peso, talla, índice de masa corporal y control de la presión arterial, con el fin de identificar y anticipar riesgos tanto maternos como fetales. Cada paciente recibe un acompañamiento personalizado.

Modelo con impacto social

A lo largo de los últimos cuatro años, la UCR ha atendido alrededor de 100 personas usuarias anuales en estas consultas, de acuerdo con Zúñiga. Este dato refleja el alcance sostenido de la iniciativa y su efecto positivo en la promoción de la salud materna y neonatal, así como en la formación de profesionales con perspectiva humanista.

El servicio no se limita al control prenatal. La consulta posnatal profundiza en la recuperación de la madre, seguimiento del desarrollo del bebé y brinda asesoría sobre anticoncepción familiar, ajustada al contexto de cada mujer. En la etapa de lactancia, el equipo de la UCR apoya la resolución de problemas frecuentes como dificultades en la producción de leche, identificación de complicaciones y orientación sobre mitos existentes, junto con el fortalecimiento de la salud mental de la madre.

Cada proceso queda consignado en un carnet prenatal, documento que la Caja Costarricense de Seguro Social y otros servicios de salud pueden utilizar para la continuidad en el seguimiento clínico. Si la madre acude con el bebé, la información también se añade al carnet de salud infantil.

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