La economía de Costa Rica proyecta un crecimiento estable del 4% en 2026

El análisis subraya que, aunque se prevé una desaceleración en las exportaciones debido a la ralentización de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial del país, la resiliencia costarricense se mantiene.

La economía de Costa Rica se perfila para mantener un crecimiento estable del 4% durante 2026, según un análisis económico presentado por Juan Pablo Arias, estratega de inversiones de BN Valores Puesto de Bolsa y citado por el medio Elmundo.CR.

El informe -mencionado en la nota- destaca que los sectores de servicios y manufactura avanzada serán los motores principales de este avance, pese a un escenario internacional marcado por desafíos, especialmente por el menor dinamismo en el crecimiento global.

El análisis subraya que, aunque se prevé una desaceleración en las exportaciones debido a la ralentización de la economía de Estados Unidos, principal socio comercial del país, la resiliencia costarricense se mantiene gracias a su capacidad de diversificación y a la estabilidad macroeconómica alcanzada en los últimos años.

Para quienes buscan una explicación directa sobre la situación económica de Costa Rica en 2026: el país espera mantener un crecimiento entre 3.5% y 4.0%, impulsado principalmente por la exportación de servicios, manufactura avanzada y el turismo sostenible, detalla la publicación.

Las condiciones financieras seguirán siendo exigentes, advierte la nota, lo que moderará el crecimiento del consumo interno, pero la diversificación de mercados y la fortaleza en servicios suavizarán el impacto de la coyuntura internacional.

El sector turístico, dependiente del flujo de visitantes estadounidenses, podría experimentar un ritmo de crecimiento más estable que en ciclos previos. Por su parte, la exportación de productos tradicionales como los dispositivos médicos y los servicios corporativos podría enfrentar una menor expansión, aunque sin alterar la tendencia general de crecimiento.

El análisis concluye que la economía costarricense, pese a los retos globales, continuará su senda de crecimiento estable, con una base sólida en la exportación de servicios y la manufactura avanzada. Fuente: ARC

Factores macroeconómicos y expectativas para 2026

Las previsiones para este año apuntan hacia una mayor estabilidad en las tasas de interés, permitiendo una planificación financiera más predecible tanto para empresas como para familias.

En el ámbito cambiario, se anticipa que el colón continúe apreciándose frente a las principales divisas, aunque con fluctuaciones moderadas.

El Banco Central de Costa Rica desempeñará un papel central en la moderación de las variaciones cambiarias, utilizando las reservas internacionales como respaldo para contener eventuales turbulencias en los mercados.

Recomendaciones para la gestión financiera

Juan Pablo Arias aconseja a los actores económicos mantener una gestión prudente del endeudamiento y fortalecer tanto la diversificación de los ingresos como de los mercados de destino. Además, recomienda preservar la liquidez y tomar decisiones financieras con una visión a mediano y largo plazo, siempre apoyándose en asesoría especializada.

El análisis concluye que la economía costarricense, pese a los retos globales, continuará su senda de crecimiento estable, con una base sólida en la exportación de servicios y la manufactura avanzada, mientras el turismo y la diversificación de mercados seguirán actuando como amortiguadores frente a la volatilidad internacional.

Otras proyecciones

Las distintas proyecciones sobre el crecimiento económico de Costa Rica en 2026 muestran rangos que van del 3.6% al 4.8%, según cifras difundidas por el Banco Central de Costa Rica (BCCR), el Banco Mundial y el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (IICE-UCR).

Imagen de archivo. La sede del Banco Nacional de Costa Rica es vista en San José, Costa Rica. 12 de febrero de 2020. REUTERS/Juan Carlos Ulate

El Banco Central calcula que el PIB crecerá 3.8%, con el consumo de los hogares aumentando hasta un 4%, mientras que el Banco Mundial sitúa el incremento en 3.6%, ligeramente superior al 3.5% previamente estimado por el propio BCCR en octubre de 2025, según informaron elfinancierocr.com y nacion.com.

De acuerdo con el IICE-UCR, la economía costarricense podría expandirse hasta 4.8%, con una estimación central del 4.5%, conforme publicó nacion.com.

Las expectativas más optimistas atribuyen el impulso a la demanda interna, mientras que la trayectoria más conservadora considera factores restrictivos, como la salida de empresas extranjeras y una menor demanda internacional, que han sido identificados como causas de la desaceleración por crhoy.com.

El resultado esperado refleja un ritmo de expansión menor respecto al crecimiento del 4.6% registrado en 2025, una diferencia asociada tanto a movimientos en la inversión extranjera como a condiciones del comercio global, según las fuentes consultadas.