Costa Rica

Exfuncionario Costarricense y un presunto cómplice comparecen ante tribunal federal en Texas por narcotráfico internacional

La audiencia inicial contra dos ciudadanos de Costa Rica marca la primera aplicación de la reforma constitucional que autoriza la entrega de nacionales, en un proceso coordinado por autoridades de ambos países y agencias de seguridad estadounidenses

Guardar
Celso Manuel Gamboa Sánchez y
Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López-Vega comparecen en un tribunal federal de Texas tras su extradición de Costa Rica por cargos de narcotráfico internacional. (Imagen realizada con IA)

Celso Manuel Gamboa Sánchez y Edwin Danney López-Vega deberán comparecer por primera vez, este 24 de marzo, ante el tribunal federal del Distrito Este de Texas, luego de su extradición desde Costa Rica para enfrentar cargos de narcotráfico internacional, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ambos ciudadanos costarricenses, de 49 años, fueron extraditados el 20 de marzo de 2026 a Estados Unidos, luego de la reforma constitucional aprobada en Costa Rica en mayo de 2025, que permite la entrega de nacionales por delitos de narcotráfico. La Fiscalía del Distrito Este de Texas, encabezada por Jay R. Combs, confirmó que este proceso marca un cambio en la cooperación judicial entre ambos países.

Gamboa Sánchez, quien anteriormente ocupó el cargo de Ministro de Seguridad Pública en 2014 y ejerció como juez entre 2016 y 2018, enfrenta cargos formales desde el 9 de julio de 2025. Según las autoridades estadounidenses, fue acusado de conspirar con otros narcotraficantes internacionales para fabricar, distribuir y trasladar grandes cantidades de cocaína a través de Costa Rica, con destino final en Estados Unidos y Europa. La investigación sostiene que facilitó operaciones por valores que se calculan en decenas de millones de USD.

Según autoridades norteamericanas, Gamboa, facilitó
Según autoridades norteamericanas, Gamboa, facilitó el traslado de drogas por el continente. (Fuente: La Nación)

Por su parte, López-Vega fue acusado el 11 de junio de 2025 en una causa separada. De acuerdo con la acusación, participó en una red internacional dedicada al tráfico de cocaína desde 2008, con rutas que incluían Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, México y Estados Unidos. La investigación señala que López-Vega habría colaborado en la distribución de droga hacia varios países del continente.

Ambos fueron arrestados el 23 de junio de 2025 por la policía costarricense tras la solicitud de extradición de Estados Unidos. Es la primera vez que ciudadanos costarricenses son entregados bajo la nueva normativa, lo que representa un precedente para futuros procesos similares.

La acusación formal establece que, si son hallados culpables, los procesados podrían enfrentar una pena máxima de cadena perpetua en una prisión federal estadounidense. Hasta el momento, ambos mantienen la presunción de inocencia, tal como lo establece el sistema judicial, y solo un tribunal puede determinar su culpabilidad.

Las investigaciones están a cargo de la División de Campo de Dallas de la Administración para el Control de Drogas (DEA), el FBI y la oficina de la DEA en San José. El fiscal adjunto Wes Wynne lidera la acusación.

Imagen de archivo de Celso
Imagen de archivo de Celso Gamboa, exministro de Seguridad y exmagistrado de Costa Rica, saliendo del tribunal después de que se autorizó su extradición a EEUU por cargos de narcotráfico y conspiración, en San José, Costa Rica. 7 octubre 2025. REUTERS/Stringer

Este caso se integra a la labor del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), una coalición intergubernamental creada por la Orden Ejecutiva 14159. La finalidad del HSTF es combatir cárteles criminales, organizaciones transnacionales y redes de tráfico de personas, con especial énfasis en la protección de menores y la persecución de delitos que cruzan fronteras.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos agradeció públicamente a las autoridades costarricenses, a la Oficina de Asistencia Técnica y Relaciones Internacionales de la Fiscalía General de Costa Rica, y a la embajada estadounidense en San José, por la cooperación que permitió la detención y extradición de los acusados. La coordinación internacional fue clave para llevar adelante el proceso.

Temas Relacionados

Departamento de Justicia de Estados UnidosDistrito Este de TexasNarcotráfico InternacionalExtradiciónCosta Rica

Últimas Noticias

Influenza golpea a Panamá con muertes concentradas en mayores de 65 años

Informe sanitario revela que los casos superan el umbral de alerta epidemiológica. El dato más crítico es que el 90.3% de los fallecidos no estaba vacunado

Influenza golpea a Panamá con

Hoteles proyectan una ocupación del 75% para Semana Santa 2026 en Costa Rica

Guanacaste lidera las reservas y el sector prevé un repunte impulsado por la demanda de destinos de playa y naturaleza, según la Cámara Costarricense de Hoteles

Hoteles proyectan una ocupación del

El Instituto Guatemalteco de Migración activa plan especial para Semana Santa 2026

La entidad puso en funcionamiento un operativo durante el periodo comprendido entre el 26 de marzo y el 6 de abril con el fin de atender el aumento previsto en el tránsito fronterizo y en el aeropuerto internacional La Aurora

El Instituto Guatemalteco de Migración

Héroes de la noche: Socorristas salvadoreños evitaron un suicidio y reabren el debate sobre salud mental

La intervención de Cruz Verde Salvadoreña en el paso a desnivel del monumento Hermano Bienvenido a Casa evita una tragedia y pone sobre la mesa la urgente necesidad de fortalecer los protocolos de atención psicológica en el país

Héroes de la noche: Socorristas

El sistema judicial dominicano avanza en la institucionalización de la perspectiva de género

El desarrollo de políticas públicas orientadas a la igualdad ha permitido implementar acciones que buscan mejorar el tratamiento de las mujeres en el ámbito jurídico, así como optimizar el acceso a la justicia para sectores vulnerables.

El sistema judicial dominicano avanza

TECNO

Nuevo juego de zombis gratis

Nuevo juego de zombis gratis en Epic Games Store: descarga Wave Gods: Ammo Night antes del 29 de marzo

PlayStation regala tres juegos para PS5 y no necesitas tener ninguna suscripción

La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

La función que rompe fronteras: cómo cargar un iPhone usando otro celular de Apple o Android

Lista de celulares que se quedan sin Netflix a partir del 1 de abril de 2026

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan afirma tener “tolerancia

Chappell Roan afirma tener “tolerancia cero” con cualquier actitud agresiva hacia sus fans

Kim Kardashian y Lewis Hamilton juntos en Tokio: vacaciones familiares, romance en ascenso y una parada clave antes del GP de Japón

La verdadera razón por la que una película de Red Dead Redemption 2 parece improbable, según Roger Clark

Bridgerton comparte el primer vistazo de su temporada 5: esta será la pareja protagonista

‘Los Bridgerton’ ya tienen protagonistas para su quinta temporada: un cambio respecto a los libros que introduce la primera pareja homosexual

MUNDO

Persiste incertidumbre en el precio

Persiste incertidumbre en el precio del petróleo y la cotización en las bolsas por la guerra en Medio Oriente

Las Fuerzas de Defensa de Israel abatieron a ocho terroristas, destruyeron un arsenal y tomaron control del sur del Líbano

La Premier League aprobará una nueva regulación financiera para controlar el gasto de los clubes

La NASA anunció que construirá una base permanente en la Luna

La prevalencia de la esclerosis múltiple en Inglaterra se duplicó en las últimas dos décadas, según un estudio