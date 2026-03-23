Costa Rica

Estados Unidos dona equipos para detectar enfermedades oculares en Costa Rica

Cuatro dispositivos serán instalados en Limón para mejorar el diagnóstico temprano en personas con diabetes e hipertensión y beneficiar a unas 250 mil personas

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Estados Unidos donó cuatro equipos
Estados Unidos donó cuatro equipos para mejorar el diagnóstico de enfermedades oculares en Costa Rica. Cortesía: CCSS

El Gobierno de Estados Unidos donó a Costa Rica cuatro equipos especializados para el diagnóstico de enfermedades oculares, una iniciativa que busca fortalecer la atención primaria en salud visual y prevenir la ceguera en poblaciones de riesgo, especialmente en la provincia de Limón.

Se trata de cámaras no midriáticas, dispositivos médicos que permiten capturar imágenes del fondo del ojo sin necesidad de dilatar la pupila, lo que facilita el procedimiento y reduce las molestias para los pacientes. La donación, valorada en 48 mil dólares, fue realizada a través del Comando Sur de Estados Unidos.

Los equipos serán distribuidos en cuatro áreas de salud de la región Huetar Atlántica: Cariari, Guácimo, Guápiles y Valle La Estrella, donde se espera beneficiar a cerca de 250 mil personas.

Diagnóstico temprano para enfermedades silenciosas

La incorporación de esta tecnología permitirá realizar tamizajes oculares preventivos a pacientes con enfermedades crónicas como la diabetes y la hipertensión, dos de los principales factores de riesgo para desarrollar complicaciones visuales severas.

Estas evaluaciones son clave para detectar de forma temprana patologías como la retinopatía diabética, una de las principales causas de ceguera irreversible a nivel mundial.

De acuerdo con autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social, el objetivo es fortalecer el primer nivel de atención, considerado la puerta de entrada al sistema de salud, y mejorar la capacidad de respuesta ante enfermedades que, en muchos casos, avanzan sin síntomas evidentes.

La doctora Karla Solano, directora de la Red de Servicios de Salud de la institución, destacó que esta donación refleja los esfuerzos por transformar la calidad de la atención médica en el país, con un enfoque en la prevención y el control de enfermedades crónicas.

Las cámaras permitirán detectar a
Las cámaras permitirán detectar a tiempo enfermedades visuales en pacientes con diabetes e hipertensión. Cortesía: CCSS

Impacto en Limón

La provincia de Limón, históricamente con desafíos en el acceso a servicios especializados, será la principal beneficiaria de esta iniciativa.

Las nuevas cámaras permitirán agilizar la atención y ofrecer diagnósticos más precisos en etapas iniciales, lo que podría reducir significativamente los casos de discapacidad visual y ceguera irreversible en la región.

Además, los equipos facilitarán la realización de evaluaciones remotas, lo que mejorará la gestión de referencias médicas y contribuirá a disminuir las listas de espera.

Según explicó la doctora Carla Alfaro, directora de la Red Integrada de Prestación de Servicios de Salud Huetar Atlántica, este tipo de tecnología simplifica los procesos clínicos y permite priorizar de mejor manera a los pacientes que requieren atención especializada.

“El fondo de ojo es un examen que, por norma, se debe realizar a los pacientes con hipertensión arterial y diabetes para descartar o confirmar la presencia de retinopatía diabética”, indicó la especialista, al tiempo que subrayó que estas cámaras permiten obtener imágenes sin procedimientos invasivos.

La tecnología permitirá prevenir la
La tecnología permitirá prevenir la ceguera mediante diagnósticos más rápidos y precisos. Cortesía: CCSS

Cooperación internacional en salud

El acto oficial de entrega se realizó en las oficinas centrales de la CCSS en San José, con la participación de autoridades de la institución, representantes de la Embajada de Estados Unidos y actores del sector privado.

El teniente coronel Charles Glaze, subjefe de la Oficina del Grupo Militar de la Embajada estadounidense, aseguró que esta donación forma parte de los esfuerzos de cooperación internacional para atender desafíos en salud pública y promover la estabilidad a largo plazo en la región.

Para el Gobierno estadounidense, este tipo de asistencia humanitaria no solo impacta la calidad de vida de las personas, sino que también fortalece los sistemas de salud en países aliados.

Tecnología al servicio de la prevención

Más allá del aporte económico, la introducción de estas cámaras representa un avance tecnológico significativo en el sistema de salud costarricense, especialmente en el nivel primario de atención.

Los especialistas coinciden en que el acceso a diagnósticos tempranos es clave para evitar complicaciones mayores y reducir costos a largo plazo, tanto para los pacientes como para el sistema sanitario.

Además, permitirá optimizar los recursos médicos, evitando derivaciones innecesarias a niveles más complejos de atención y mejorando los tiempos de respuesta para tratamientos oportunos.

“La llegada de las cámaras no midriáticas al primer nivel de atención representa mucho más que un avance tecnológico: es la oportunidad de mirar a cada paciente a tiempo, de evitarles un camino silencioso hacia la pérdida de visión”, destacó Alfaro.

Los equipos fueron entregados a
Los equipos fueron entregados a la Caja Costarricense de Seguro Social para fortalecer la atención primaria. Cortesía: CCSS

Un paso hacia una mejor salud visual

La donación de estos equipos se suma a los esfuerzos que realiza Costa Rica para fortalecer su sistema de salud pública, reconocido en la región por su cobertura y enfoque preventivo.

En un contexto donde las enfermedades crónicas continúan en aumento, iniciativas como esta buscan anticiparse a las complicaciones y mejorar la calidad de vida de miles de personas.

Con esta alianza, Estados Unidos y Costa Rica refuerzan la cooperación en materia de salud, apostando por la prevención, la tecnología y el acceso equitativo a servicios médicos como pilares fundamentales para el bienestar de la población.

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