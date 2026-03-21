Costa Rica

Costa Rica: El portero Keylor Navas permanecerá en Pumas UNAM hasta 2027

La escuadra mexicana formalizó la continuidad del arquero costarricense, quien vive un nuevo ciclo en su carrera luego de ser convocado nuevamente a la selección nacional y sumar experiencia en torneos internacionales

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El club Pumas UNAM anunció
El club Pumas UNAM anunció la renovación de contrato por un año más con Keylor Navas, quien continuará en el equipo hasta 2027. (AP Foto/Eduardo Verdugo)

El club mexicano Pumas UNAM informó la extensión de contrato por un año más con el guardameta costarricense Keylor Navas, quien permanecerá en el equipo hasta 2027. El anuncio se realizó este viernes, con la presencia del presidente de la institución, Luis Raúl González, y el vicepresidente deportivo, Antonio Sancho, según divulgó la entidad a través de sus redes sociales, de acuerdo con EFE.

“Estoy muy contento aquí. Es increíble la manera en que mis compañeros y la afición me muestran mucho cariño”, expresó Navas en declaraciones recogidas por EFE. El portero de 39 años llegó al club mexicano en julio de 2025, tras una trayectoria internacional, con la intención de mantenerse en la élite y aspirar a seguir como titular de la selección de Costa Rica en la Copa Mundial 2026, aunque el equipo centroamericano no logró clasificar, informa EFE.

Keylor Navas se consolidó como uno de los líderes del plantel auriazul. Según datos compartidos por EFE, Pumas ocupa actualmente la quinta posición en el torneo Clausura, con 20 puntos obtenidos tras cinco victorias, cinco empates y una sola derrota. El arquero se ha destacado por su regularidad y experiencia en el arco universitario.

Originario de San Isidro de El General, Navas inició su carrera profesional en 2005 en el Saprissa de Costa Rica, donde permaneció hasta 2010. Posteriormente, emigró a España para jugar en el Albacete de la segunda división. Su desempeño lo llevó al Levante, equipo que representó entre 2011 y 2014. Ese paso fue clave para su fichaje con el Real Madrid, donde conquistó tres ediciones consecutivas de la Liga de Campeones de la UEFA y obtuvo cuatro títulos de la Copa Mundial de Clubes FIFA.

El portero costarricense llegó a
El portero costarricense llegó a Pumas en julio de 2025 tras una exitosa trayectoria internacional en clubes de élite europea. REUTERS/Eloisa Sanchez

Antes de firmar con Pumas UNAM, el arquero centroamericano defendió los colores del París Saint-Germain de la Ligue 1 francesa, con el que sumó tres títulos de liga. También jugó en el Nottingham Forest de la Premier League inglesa y el Newell’s Old Boys de Argentina, según consignó EFE.

La renovación de Navas se oficializó en la antesala del clásico que enfrenta a Pumas con América este sábado, correspondiente a la duodécima jornada del Clausura. El enfrentamiento es uno de los más relevantes del fútbol mexicano y suele congregar gran atención mediática.

Entre los logros destacados de Keylor Navas sobresalen sus más de trescientas apariciones en el fútbol europeo y múltiples títulos internacionales, consolidándose como uno de los porteros latinoamericanos con mayor trayectoria en la última década.

Regreso de Keylor Navas a la Selección

El arquero costarricense regresó a la selección nacional tras haberse retirado meses antes. El 23 de mayo de 2025, el técnico Miguel Herrera lo convocó para un partido amistoso frente a Cataluña, fuera de fecha FIFA. Días después, el 30 de mayo, la Federación Costarricense de Fútbol oficializó su inclusión en la lista para los partidos de eliminatorias contra Bahamas y Trinidad y Tobago, así como para la Copa de Oro de la Concacaf 2025. Su retorno marca el inicio de un nuevo ciclo mundialista con la selección.

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