Exceso de divisas presiona a la baja el tipo de cambio del dólar en Costa Rica y lo lleva a niveles no vistos en más de dos décadas

La abundante oferta de dólares en el mercado cambiario ha impulsado una apreciación del colón costarricense en los primeros meses de 2026. Cortesía: Imagen realizada con IA

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica inició 2026 con una fuerte tendencia a la baja, impulsada principalmente por un exceso de divisas en el mercado cambiario. La elevada disponibilidad de dólares, sumada a un mayor dinamismo en las transacciones y a intervenciones del Banco Central, ha llevado a que la moneda estadounidense alcance niveles que no se observaban desde hace más de dos décadas.

Datos del análisis realizado por el Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica indican que al 6 de marzo de 2026 el tipo de cambio de referencia para la venta se ubicó en ¢479,79 por dólar, según cifras del Banco Central de Costa Rica.

La cifra representa una apreciación del colón de ¢21,6 desde el 1 de enero de este año, equivalente a una variación acumulada de -4,3%. Se trata de una caída acelerada si se compara con el mismo periodo de 2025, cuando la moneda local apenas se había fortalecido ¢4,2 frente al dólar, lo que representó una variación de 0,8%.

El nivel actual del tipo de cambio no se observaba desde julio de 2005. En contraste, el punto más alto reciente se registró el 23 de junio de 2022, cuando el dólar alcanzó ¢698,4. Desde entonces, la cotización ha disminuido ¢218, lo que equivale a una reducción del 31,3%.

El dinamismo del mercado cambiario y el aumento en la oferta de dólares explican la fuerte caída del tipo de cambio en 2026. (Reuters)

Exceso de dólares en el mercado

Uno de los principales factores que explica esta tendencia es la elevada oferta de divisas en la economía. Las operaciones cambiarias de contado realizadas en ventanilla por intermediarios autorizados registraron un superávit importante tanto en 2025 como en 2026.

Entre el 1 de enero y el 4 de marzo de 2026, las compras de dólares realizadas al público superaron las ventas en USD 1.079,4 millones. En el mismo periodo del año anterior, el superávit había sido de USD 1.045,1 millones.

Aunque la diferencia entre ambos años no es particularmente amplia, el comportamiento de los flujos de divisas sí mostró cambios importantes. En 2026, la oferta de dólares se concentró en momentos específicos, generando presiones más intensas sobre el tipo de cambio.

De hecho, el 24 y el 25 de febrero se registraron superávits extraordinarios en ventanilla de USD 93,2 millones y USD 108,6 millones, respectivamente. En conjunto, estas dos jornadas representaron más del 30% del superávit total registrado durante ese mes.

Este tipo de movimientos no es frecuente en el mercado cambiario costarricense. La última vez que se había observado un superávit diario superior a los US$100 millones había sido el 4 de diciembre de 2024.

El incremento en la disponibilidad de divisas ha generado presiones a la baja sobre el precio del dólar frente al colón. Foto: Enlace Latino

Mayor actividad en el mercado MONEX

La tendencia también se reflejó en el Mercado de Monedas Extranjeras (MONEX), administrado por el Banco Central de Costa Rica, donde se negocian divisas entre intermediarios financieros.

Entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026, el tipo de cambio promedio ponderado en este mercado disminuyó ¢18,7, al pasar de ¢497,1 a ¢478,4 por dólar. En el mismo periodo de 2025 la caída había sido de apenas ¢4,7.

Además, el volumen negociado también aumentó. En los primeros meses de 2026 se transaron USD 1.765,9 millones en el MONEX, lo que representa un incremento del 9,2% respecto a los USD 1.616,7 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Los días 24 y 25 de febrero volvieron a destacar por su alto volumen de operaciones: se negociaron US$106,5 millones y US$140,5 millones respectivamente, lo que representó cerca del 26% del total transado durante ese mes.

La mayor presión a la baja sobre el dólar se concentró precisamente en febrero, cuando el tipo de cambio promedio cayó cerca de ¢26.

Intervención del Banco Central

Ante este contexto de abundancia de divisas, el Banco Central de Costa Rica intensificó su participación en el mercado cambiario mediante la compra de dólares.

Entre el 1 de enero y el 5 de marzo de 2026 la entidad adquirió USD 659,3 millones en operaciones destinadas a fortalecer las reservas internacionales. En el mismo periodo del año anterior las compras habían sido de USD 151,7 millones.

Como resultado, las reservas internacionales netas del país aumentaron de forma significativa. Entre marzo de 2025 y marzo de 2026 pasaron de USD 14.575 millones a USD 19.115 millones, lo que representa un crecimiento del 31,2%.

Además de estas compras, el Banco Central activó un mecanismo de intervención por estabilización para moderar fluctuaciones cambiarias consideradas atípicas. Entre el 19 y el 26 de febrero realizó adquisiciones de divisas por USD 259 millones.

Solo en los días 24 y 25 de febrero la autoridad monetaria compró USD 173,12 millones mediante este mecanismo, absorbiendo cerca del 70% del total negociado en el mercado durante esas jornadas.

Esta intervención contribuyó a evitar una caída aún mayor del tipo de cambio en medio del fuerte ingreso de dólares.

El Banco Central ha intervenido en el mercado cambiario para absorber parte del excedente de dólares. REUTERS/Juan Carlos Ulate

Factores estructurales detrás del fenómeno

Más allá de los movimientos coyunturales, el análisis también apunta a factores estructurales que han incrementado la disponibilidad de divisas en la economía costarricense.

Durante los últimos doce meses, la diferencia entre compras y ventas de dólares realizadas por las unidades productivas del país arrojó un excedente de USD 4.959,5 millones, lo que evidencia una oferta neta significativa de divisas.

Gran parte de este flujo proviene de actividades vinculadas al régimen especial de comercio, que aportó USD 6.684,4 millones en términos netos. Dentro de este grupo destacan los servicios profesionales y empresariales, así como la manufactura.

En contraste, los sectores más orientados al mercado interno, como el comercio mayorista y minorista, registran una demanda neta de dólares, principalmente por su vínculo con las importaciones.

Esta diferencia estructural ayuda a explicar por qué el mercado cambiario costarricense ha experimentado un aumento sostenido en la oferta de divisas durante los últimos años.

En síntesis, la caída reciente del tipo de cambio responde tanto a factores coyunturales, como episodios puntuales de fuerte ingreso de dólares, como a cambios más profundos en la estructura de la economía. Mientras el superávit de divisas persista, el mercado cambiario continuará enfrentando presiones a la baja sobre el precio del dólar.