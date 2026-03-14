Costa Rica

La policía de Costa Rica arresta a pareja solicitada en extradición por narcotráfico

Un operativo conjunto en Escazú y Paso Canoas logró capturar a dos personas requeridas por autoridades estadounidenses debido a su presunta participación en el envío de grandes cantidades de droga a territorio norteamericano

Guardar
La captura de una pareja
La captura de una pareja vinculada al Cartel de Sinaloa y las FARC refuerza los operativos de extradición en Costa Rica. (Cortesía: José Cárdenas)

Las autoridades de Costa Rica realizaron la detención de una pareja solicitada en extradición por narcotráfico y presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de Costa Rica, tuvo lugar en las localidades de Escazú y Paso Canoas, frontera con Panamá, según reportó EFE.

La pareja arrestada está conformada por una mujer costarricense identificada como Gómez Parra, de 39 años, y un hombre colombiano nacionalizado costarricense, de apellido Viveros Viveros, de 50 años. Ambos cuentan con una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. Autoridades estadounidenses, citadas por EFE, atribuyen a Viveros el liderazgo en una organización que operaba en Colombia, Panamá, Costa Rica y México, empleando infraestructura sofisticada para el transporte de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con los informes oficiales divulgados por EFE, la investigación señala que Gómez Parra habría facilitado entregas de cocaína desde Costa Rica con destino a Estados Unidos. Las operaciones para capturar a los sospechosos incluyeron la participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fiscalía y la DEA de los Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, los detenidos son señalados por la exportación de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Posterior a su aprehensión, ambos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales costarricenses, mientras se resuelve su situación jurídica relacionada con la extradición a Estados Unidos.

Autoridades costarricenses y estadounidenses coordinan
Autoridades costarricenses y estadounidenses coordinan la detención de Gómez Parra y Viveros Viveros, requeridos por tráfico internacional de cocaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Gómez Parra marcaría un precedente en el país, ya que se trataría de la primera mujer en Costa Rica sometida a un proceso de extradición por delitos de tráfico internacional de drogas. EFE informó que el Congreso de Costa Rica modificó la Constitución en mayo de 2025 para permitir la extradición de costarricenses, aunque solo por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Desde la entrada en vigor de esta reforma, las autoridades costarricenses han arrestado a cerca de veinte ciudadanos nacionales requeridos por extradición, principalmente por parte de Estados Unidos, según datos recogidos por EFE. Hasta la fecha, ninguna de estas extradiciones se ha concretado. La más cercana corresponde al caso del exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, también solicitados por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y cuyo proceso está próximo a finalizar.

Más 17 costarricenses han detenidos tras la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, aprobada en mayo de 2025. Todos los casos están relacionados con el presunto delito de tráfico internacional de drogas. En 13Los expedientes judiciales muestran que 13 de estos casos tienen coordinación directa con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, lo que refleja un incremento en la cooperación entre ambos países en materia de lucha contra el narcotráfico. Entre los procesos más conocidos se encuentran los del exmagistrado y exfuncionario Celso Gamboa Sánchez y Edwin López.

Temas Relacionados

Extradiciones Costa RicaAdministración de Control de DrogasNarcotráfico InternacionalReforma Constitucional

Últimas Noticias

Las mujeres tienen un mayor riesgo de glaucoma y pérdida irreversible de visión, advierte especialista salvadoreño

Especialistas destacan que el glaucoma afecta particularmente a las mujeres mayores de 40 años, quienes deben realizar exámenes oftalmológicos regulares para detectar a tiempo la enfermedad y prevenir una discapacidad visual permanente según datos internacionales recientes

Las mujeres tienen un mayor

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas de combustibles en Guatemala

Las denuncias, interpuestas por el Ministerio de Economía a través de la Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor, responden a incrementos injustificados detectados en diversas estaciones de servicio en el marco del Plan Centinela.

Denuncian irregularidades y alzas injustificadas

Capturados en alta mar: condenan a 13 años a dos colombianos por tráfico de marihuana y cocaína

Procesos en Chiriquí y Herrera terminaron con sentencias por tráfico internacional, venta de cocaína y posesión de sustancias ilícitas.

Capturados en alta mar: condenan

Guatemala: El sector hospitalidad proyecta un crecimiento de empleo del 80%

La nación centroamericana vive una explosión laboral sin precedentes: el sector de hoteles y restaurantes lidera las expectativas de empleo, de acuerdo con los datos de una reciente encuesta

Guatemala: El sector hospitalidad proyecta

Gobierno panameño ajusta requisitos del permiso de protección humanitaria

El ajuste normativo busca fortalecer los controles administrativos del programa creado en marzo de 2025 para regularizar a extranjeros que ya residían en Panamá sin estatus migratorio.

Gobierno panameño ajusta requisitos del

TECNO

Battlefield 6 pierde más de

Battlefield 6 pierde más de 650 mil jugadores y Electronic Arts lanza una prueba gratuita para recuperar usuarios

Alerta en Perú: el país ya concentra el 6% de ataques ‘ClickFix’ y así es como intentan robar tus datos

El combo perfecto: todo lo que se sabe sobre instalar Windows en la nueva y barata MacBook Neo

Windows 11 no convence a usuarios de Windows 10: se niegan a migrar pese a insistencia de Microsoft

No fue el cajero automático el que eliminó empleos bancarios: fue el iPhone

ENTRETENIMIENTO

Daniel Radcliffe recuerda una de

Daniel Radcliffe recuerda una de las escenas más intensas que filmó en ‘Harry Potter’

Brooklyn Beckham celebró el cumpleaños de su suegra en medio del mediático distanciamiento con sus padres

Escándalos, recaídas y encuentros con la realeza: la biografía más íntima de Liza Minnelli

El conmovedor mensaje que Simone Ledward pensaba leer si Chadwick Boseman ganaba el Oscar en 2021

“No basta con tener un gran físico, hay que saber mostrarlo”: la clave de Arnold Schwarzenegger para triunfar en el culturismo

MUNDO

Expertos alertan sobre un despliegue

Expertos alertan sobre un despliegue inédito de la flota pesquera china en el Pacífico

Donald Trump instó a otros países a enviar barcos para asegurar el estrecho de Ormuz

El Ejército de EEUU aseguró que en el ataque contra la isla iraní de Kharg fueron destruidos más de 90 objetivos militares

Israel destruyó un centro de investigación espacial clave del régimen iraní en Teherán

Una enorme tubería emergió repentinamente del subsuelo en medio de una obra pública en Japón