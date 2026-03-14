La policía de Costa Rica arresta a pareja solicitada en extradición por narcotráfico

La captura de una pareja vinculada al Cartel de Sinaloa y las FARC refuerza los operativos de extradición en Costa Rica. (Cortesía: José Cárdenas)

Las autoridades de Costa Rica realizaron la detención de una pareja solicitada en extradición por narcotráfico y presuntos vínculos con el Cartel de Sinaloa y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). El operativo, coordinado por el Ministerio de Seguridad Pública y el Ministerio Público de Costa Rica, tuvo lugar en las localidades de Escazú y Paso Canoas, frontera con Panamá, según reportó EFE.

La pareja arrestada está conformada por una mujer costarricense identificada como Gómez Parra, de 39 años, y un hombre colombiano nacionalizado costarricense, de apellido Viveros Viveros, de 50 años. Ambos cuentan con una orden de arresto emitida por la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Arizona. Autoridades estadounidenses, citadas por EFE, atribuyen a Viveros el liderazgo en una organización que operaba en Colombia, Panamá, Costa Rica y México, empleando infraestructura sofisticada para el transporte de cocaína hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con los informes oficiales divulgados por EFE, la investigación señala que Gómez Parra habría facilitado entregas de cocaína desde Costa Rica con destino a Estados Unidos. Las operaciones para capturar a los sospechosos incluyeron la participación de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Fuerza Pública, la Unidad Especial de Apoyo (UEA), la Dirección de Inteligencia y Análisis Criminal (DIAC), la Fiscalía y la DEA de los Estados Unidos.

Según los reportes oficiales, los detenidos son señalados por la exportación de grandes cantidades de cocaína desde Costa Rica entre noviembre de 2023 y octubre de 2025. Posterior a su aprehensión, ambos quedaron bajo custodia de las autoridades judiciales costarricenses, mientras se resuelve su situación jurídica relacionada con la extradición a Estados Unidos.

Autoridades costarricenses y estadounidenses coordinan la detención de Gómez Parra y Viveros Viveros, requeridos por tráfico internacional de cocaína. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La extradición de Gómez Parra marcaría un precedente en el país, ya que se trataría de la primera mujer en Costa Rica sometida a un proceso de extradición por delitos de tráfico internacional de drogas. EFE informó que el Congreso de Costa Rica modificó la Constitución en mayo de 2025 para permitir la extradición de costarricenses, aunque solo por delitos de narcotráfico y terrorismo.

Desde la entrada en vigor de esta reforma, las autoridades costarricenses han arrestado a cerca de veinte ciudadanos nacionales requeridos por extradición, principalmente por parte de Estados Unidos, según datos recogidos por EFE. Hasta la fecha, ninguna de estas extradiciones se ha concretado. La más cercana corresponde al caso del exministro de Seguridad, Celso Gamboa, y su supuesto socio Edwin López, también solicitados por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y cuyo proceso está próximo a finalizar.

Más 17 costarricenses han detenidos tras la reforma constitucional que permite la extradición de nacionales, aprobada en mayo de 2025. Todos los casos están relacionados con el presunto delito de tráfico internacional de drogas. En 13Los expedientes judiciales muestran que 13 de estos casos tienen coordinación directa con la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, lo que refleja un incremento en la cooperación entre ambos países en materia de lucha contra el narcotráfico. Entre los procesos más conocidos se encuentran los del exmagistrado y exfuncionario Celso Gamboa Sánchez y Edwin López.