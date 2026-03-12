Costa Rica

Sala Constitucional exige informe al gobierno de Rodrigo Chaves sobre alianza de seguridad entre Costa Rica y Estados Unidos

Un plazo de tres días hábiles fue otorgado para que las autoridades detallen los fundamentos legales, procedimientos previos y argumentos que justifican la adhesión a este acuerdo internacional

Guardar
Un recurso de amparo presentado
Un recurso de amparo presentado por ciudadanos cuestiona que los compromisos firmados contravienen los principios de neutralidad y ausencia de fuerzas armadas establecidos en la Constitución Política costarricense (AP Foto/Rebecca Blackwell)

La Sala Constitucional de Costa Rica analiza la legalidad de los recientes acuerdos de seguridad firmados con Estados Unidos por el gobierno de Rodrigo Chaves, luego de admitir para estudio un recurso de amparo que cuestiona si tales compromisos internacionales pudieran violar principios fundamentales como la abolición del ejército y la neutralidad perpetua del país. El proceso obliga al Gobierno a entregar, en un plazo de tres días hábiles, un informe detallado sobre la naturaleza del acuerdo, los fundamentos jurídicos y las consultas formales previas realizadas antes de la firma.

El debate se abrió tras la suscripción, el 5 de marzo en Doral, Florida, de la Declaración Conjunta de Seguridad. El ministro de Seguridad, Mario Zamora, representó a Costa Rica junto a autoridades de los Estados Unidos y delegados de 15 países americanos. Dos días después, el presidente Rodrigo Chaves asistió a la conferencia Escudo de las Américas, presidida por Donald Trump, para discutir una propuesta que, de acuerdo con los recursos presentados ante la justicia, implica el principio de “paz a través de la fuerza” y la posibilidad de incursiones militares estadounidenses en Latinoamérica, siempre bajo autorización de los gobiernos participantes. El comunicado oficial de la Casa Blanca omitió, no obstante, cuáles países firmaron el acuerdo.

La Sala evalúa actualmente tres procesos relacionados: dos recursos de amparo y una acción de inconstitucionalidad, bajo los expedientes 26-008255-0007-CO, 26-008226-0007-CO y 26-008212-0007-CO. El recurso en atención prioritaria, 26-008255-0007-CO, fue presentado por seis ciudadanos contra el Ministerio de Seguridad Pública y la Presidencia. Reclaman la anulación del acto y el retiro formal de Costa Rica de la declaración firmada.

Las acciones legales alegan que
Las acciones legales alegan que la declaración conjunta suscrita aprobada por el ministro Mario Zamora compromete al país con operaciones armadas y estrategias regionales, sin la debida consulta legislativa ni dictamen del Ministerio de Relaciones Exteriores REUTERS/Mayela Lopez

Reclamos respecto a la afectación de principios constitucionales

Según la explicación brindada por la Sala Constitucional a La Nación, “la declaración que suscribió el ministro vincularía a Costa Rica con una concepción de seguridad hemisférica de carácter militar (...)”. Los recurrentes sostienen que la firma generó efectos jurídicos y políticos al relacionar al país con un esquema de seguridad regional que consideran incompatible con el ordenamiento jurídico costarricense. Resaltan la ausencia de consulta legislativa y la omisión de solicitar dictamen al Ministerio de Relaciones Exteriores, lo que consideran obligatorio ante decisiones que inciden en la política exterior.

En el expediente 26-008226-0007-CO, todavía en fase de admisibilidad, la denuncia señala que la firma de la Joint Security Declaration infringe el artículo 7 de la Constitución Política sobre tratados internacionales, la Proclama de Neutralidad Perpetua, Activa y No Armada de 1983 y el derecho a la paz. Uno de los argumentos incluye que Donald Trump manifestó el 7 de marzo que la iniciativa conducirá a la conformación de una coalición militar.

Por otra parte, la acción de inconstitucionalidad 26-008212-0007-CO fue presentada por el secretario general del Partido Liberación Nacional (PLN), Miguel Guillén. Afirma que la adhesión a la Declaración Conjunta de Seguridad y la alianza posterior formarían parte de una serie de actos tendientes a “incorporar a Costa Rica a un esquema de seguridad hemisférica con implicaciones militares”. Argumenta además la violación al principio de abolición del ejército, la vulneración de normas internacionales y cita la sentencia 2004-09992 de la Sala Constitucional, que anuló el apoyo costarricense a la coalición internacional pro-invasión de Irak. Guillén exige que se declaren nulos estos actos y que “el Poder Ejecutivo realice las gestiones diplomáticas necesarias para retirar cualquier manifestación internacional que presente a Costa Rica como integrante de dicha coalición”.

El informe oficial requerido por
El informe oficial requerido por la Sala Constitucional deberá explicar la naturaleza jurídica, los compromisos adquiridos y los procedimientos seguidos antes de rubricar la Declaración Conjunta de SeguridadFuente: Sala Constitucional

El programa Escudo de las Américas y la respuesta institucional

Como parte del proceso, la Sala Constitucional pidió a las instituciones implicadas, Ministerio de Seguridad Pública y Presidencia, un informe completo detallando el acuerdo, su argumentación legal, los compromisos asumidos, así como los procedimientos internos seguidos antes de la firma. Los recurrentes enfatizan que cualquier vínculo de Costa Rica con alianzas internacionales de seguridad con componentes militares debe contar con aval legislativo y la opinión del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los recursos insisten en que “el acto podría contravenir diversos principios constitucionales, además de la abolición del ejército y la neutralidad perpetua, activa y no armada del Estado costarricense”.

El contexto de estos acuerdos corresponde a la Americas Counter Cartel Conference, celebrada el 5 de marzo en Florida, donde se originó el programa Escudo de las Américas. El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, comunicó la creación de la Coalición Anticártel de las Américas, integrada por líderes militares y autoridades de 17 países del hemisferio. La estrategia incluye ejes como desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras operativas en el hemisferio occidental; coordinar acciones para reducir el control territorial y el acceso a financiamiento de estos grupos; entrenar y movilizar fuerzas armadas de los países socios para fortalecer su capacidad de combate y contener eventuales influencias extranjeras.

El recurso bajo revisión solicita a los magistrados ordenar al Poder Ejecutivo abstenerse de nuevos actos relacionados con la declaración, y que todo compromiso internacional de carácter geopolítico o de seguridad sea revisado por las autoridades jurídicas, con el objetivo de asegurar que se ajuste a los principios constitucionales de neutralidad y abolición del ejército.

Temas Relacionados

Sala ConstitucionalRecurso de AmparoAlianza de seguridadEstados Unidos

Últimas Noticias

Furor por el “Rey del Pop”: Habilitan la venta de boletos para la biopic “Michael” en cines salvadoreños

El esperado largometraje, que recorre la meteórica carrera y la compleja vida personal de Michael Jackson, se podrá ver en El Salvador el 22 de abril, dos días antes de su estreno mundial oficial

Furor por el “Rey del

Más de 500 familias cartaginesas en Costa Rica podrán acceder a bonos de vivienda para reparar o ampliar sus casas

El programa impulsado por la Municipalidad de Cartago y MUCAP permitirá financiar mejoras como techos, cableado eléctrico, pisos y ampliaciones en viviendas existentes

Más de 500 familias cartaginesas

La FESFUT exige a Hércules planillas originales de pago para garantizar derechos de los jugadores salvadoreños

La Federación Salvadoreña de Fútbol solicita al Club Deportivo Hércules la entrega de planillas y comprobantes bancarios antes del 13 de marzo para verificar que los sueldos de jugadores y técnicos se encuentren al día.

La FESFUT exige a Hércules

¡Histórico! Ed Sheeran llega a Guatemala por primera vez con su “Loop Tour” 2026

Guatemala se prepara para recibir a una de las estrellas más grandes de la música global. El cantautor británico Ed Sheeran ha confirmado oficialmente su presentación, convirtiendo a la Ciudad de Guatemala en una parada obligatoria de su esperada gira latinoamericana

¡Histórico! Ed Sheeran llega a

Alerta por tormenta tropical antártica: Oleaje en costas salvadoreñas podría superar los 55 km/h y provocar inundaciones

Las proyecciones oficiales alertan sobre una intensificación en la altura y velocidad de las olas, con riesgos destacados para quienes acuden a las playas y zonas costeras durante los próximos días

Alerta por tormenta tropical antártica:

TECNO

Google y Meta quire combatir

Google y Meta quire combatir la violencia en internet contra las mujeres en México con este método

Tu último día limpiando la casa: el robot humanoide que ya dobla ropa y lava platos por ti

El iPhone plegable tendría una pantalla similar a la de un iPad mini

Microsoft da una pista de cuándo llegará oficialmente su nueva consola: estos se sabe de Project Helix

Acciones de Microsoft y Palantir caen pero ofrecen una oportunidad histórica de compra

ENTRETENIMIENTO

Nicole Kidman reveló que el

Nicole Kidman reveló que el mal aliento de Alexander Skarsgård arruinó sus escenas de besos en “Big Little Lies”

Alerta en los Oscar 2026: aumentan la seguridad tras las advertencias del FBI por un posible “ataque sorpresa” de Irán

Jennifer Lopez se sinceró sobre su divorcio de Ben Affleck: “Tuve que dejarlo todo”

Kanye West pierde juicio y deberá pagar 140 mil dólares a un contratista

A días de conducir los Oscar, Conan O’Brien habló sobre los riesgos del vivo: “Cualquier transmisión en directo es un coqueteo con el desastre”

MUNDO

El nuevo líder supremo de

El nuevo líder supremo de Irán sigue sin aparecer en público, pero el régimen difundió su primer mensaje

Trump remarcó el objetivo de la ofensiva de EEUU en Medio Oriente: “Impedir que el imperio malvado de Irán posea armas nucleares”

“Es el primer conflicto bélico 100% atravesado por la tecnología”: cómo la ciberguerra y los drones cambiaron la estrategia militar

Israel bombardeó plantas de desarrollo nuclear y centros de producción de drones de Irán

El secreto detrás del nuevo aluminio que promete autos más resistentes y ecológicos