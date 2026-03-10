Costa Rica

Conmoción en Costa Rica: un joven apuñaló a su compañero de colegio en plena calle y el ataque quedó grabado en video

El violento ataque ocurrió a pocos metros del colegio de ambos jóvenes y quedó registrado en un video que rápidamente se viralizó en redes sociales. La víctima murió tras ser trasladada de urgencia a un hospital

Guardar
Lo que era una rutina
Lo que era una rutina diaria rumbo al colegio terminó en tragedia en Liberia: dos jóvenes que solían viajar juntos discutieron en la calle y uno de ellos terminó apuñalando mortalmente al otro. Fuente: Captura video cortesía

Un adolescente costarricense de 19 años, identificado como Denzell Rodríguez Díaz, fue detenido por las autoridades en Liberia, provincia de Guanacaste, tras haber apuñalado mortalmente a su compañero de colegio, Liam Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, en las inmediaciones de una parada de autobús. El ataque, que quedó registrado en video y circuló rápidamente en redes sociales, conmocionó a la comunidad, ya que ambos jóvenes eran vecinos, estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia y, según familiares y allegados, recorrían juntos la ruta diaria hacia el centro educativo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que Rivas Quesada falleció luego de ser trasladado al hospital Enrique Baltodano en un vehículo particular. El reporte forense determinó que la víctima sucumbió a una herida de arma blanca en la espalda, recibida durante el altercado. El apuñalamiento ocurrió a dos kilómetros del IPEC, después de una discusión que derivó en violencia extrema.

El joven de 19 años toma un cuchillo que llevaba en su pantalón y apuñala a su compañero en múltiples ocasiones mientras esperan en una parada de autobús. Fuente: Cortesía

El agresor fue entregado por su propia madre tras el asesinato en Liberia

Testigos y grabaciones confirmaron que, tras la agresión, Rodríguez Díaz huyó del lugar y ocultó el cuchillo en su ropa. La Cruz Roja Costarricense informó que no recibió alertas por la línea oficial de emergencia, por lo que el traslado de la víctima se realizó de manera urgente en un automóvil particular. Pese a los esfuerzos del personal médico, el desenlace fue fatal.

La intervención de la madre del sospechoso fue determinante para su captura. Al conocer los hechos, logró localizar a su hijo por teléfono y lo convenció de entregarse. Según relató a Noticias Repretel: "Cuando me enteré lo llamé y le pregunté dónde estaba, si él había hecho eso. Le dije que se entregara, que era lo mejor que podía hacer“. Al no obtener respuesta después, la madre ubicó a Rodríguez Díaz en casa de un amigo y notificó a la policía, pidiendo que no adoptaran una actitud violenta al momento de su detención. La Fuerza Pública y el OIJ realizaron la aprehensión en Barrio Corazón de Jesús, tras lo cual el joven fue remitido a la Fiscalía para la apertura del proceso por homicidio calificado.

Tras el ataque, el sospechoso
Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar con el arma, pero fue detenido horas después en un barrio cercano luego de que su propia madre alertara a las autoridades sobre su paradero. Fuente: MSP

Investigadores y allegados buscan el motivo detrás de la tragedia entre estudiantes

Si bien las primeras indagaciones del OIJ apuntan a una posible deuda como desencadenante de la discusión, familiares y conocidos describen una relación previa de amistad entre ambos jóvenes. Gaudy White, prima de la víctima, contó a Telenoticias: "Él es vecino del barrio, viajaban juntos. Mi primo dejaba la bicicleta en la casa del muchacho, caminaban 100 metros y esperaban la buseta en la parada. Nunca nos enteramos de que tuvieran problemas. Estamos desorientados, que se haga justicia. Era muy carismático, quería ser ingeniero en Sistemas“. Otros compañeros mencionaron que existieron conflictos previos, incluyendo agresiones físicas días antes del homicidio.

Las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP) trasladaron la gestión del caso al OIJ. Expertos consultados en orientación recalcaron que la violencia juvenil responde a múltiples factores sociales y no constituye un episodio aislado dentro del entorno escolar.

Liam Rivas de 18 años
Liam Rivas de 18 años fue asesinado a manos de su compañero de colegio, las razones del móvil aún no están claras. Fuente: Cortesía

Las imágenes grabadas por testigos muestran el momento preciso en que la discusión terminó en el ataque con cuchillo y la posterior huida de Rodríguez Díaz, quien se aleja limpiando el arma ante la mirada atónita de otros presentes.

La detención del presunto responsable y los antecedentes de convivencia entre víctima y agresor han profundizado la conmoción en Liberia, donde vecinos y familiares intentan comprender las razones que llevaron a un vínculo de confianza y rutina compartida a terminar en un crimen que marca a la comunidad.

Temas Relacionados

Liberiacompañero de colegioapuñaladasmuerteDenzell Rodríguez DíazLiam Alejandro Rivas Quesada

Últimas Noticias

Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reunieron con el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, previo al cambio de mando

El encuentro en Santiago se produjo en el marco de las actividades previas al traspaso de poderes en Chile y sirvió para reafirmar la relación entre ambos países, considerados dos de las democracias más estables de América Latina

Rodrigo Chaves y Laura Fernández

El Salvador supera los 2,3 millones de vehículos: Expertos advierten colapso total para 2030

La organización MOVES lanzó una dura advertencia: los tiempos de traslado ya se duplicaron y, de mantenerse la tendencia, en apenas cuatro años la movilidad urbana llegará a un punto de no retorno. “Ya no cabemos”, aseguran los expertos ante un sistema que alcanzó su límite físico

El Salvador supera los 2,3

Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional para cuatro italianos por presunta estafa con maquinaria

La decisión se tomó luego de que el juzgado valorar indicios sobre una estructura que ofertaba equipos adulterados bajo marcas reconocidas y defraudaba a compradores en el país y Centroamérica mediante plataformas digitales

Tribunal salvadoreño ordena prisión provisional

El acceso de las mujeres dominicanas al crédito bancario crece un 281 % en la última década, según la Asociación de Bancos Múltiples

El monto total de financiamiento otorgado a mujeres alcanzó los 378.968 millones de pesos al cierre de 2025, mostrando una expansión significativa en comparación con los niveles registrados en el año 2014

El acceso de las mujeres

Nuevo golpe al narcotráfico en Costa Rica: decomisan casi una tonelada de cocaína en un camión dentro del principal puerto del Caribe

Dos personas fueron detenidas, incluido un oficial de la Fuerza Pública, tras el hallazgo de la droga en la cabina de un vehículo que ingresaba a la Terminal de Contenedores de Moín, en la provincia de Limón

Nuevo golpe al narcotráfico en

TECNO

Guía para evitar estafas telefónicas:

Guía para evitar estafas telefónicas: qué responder y qué no si llama un desconocido

Calibrar mal su temperatura, dejar la puerta abierta y más errores que aumentan el consumo del refrigerador

Cómo quitar Meta AI de WhatsApp y por qué hay usuarios que buscan desactivarlo

Así puedes vaciar la papelera de WhatsApp y recuperar espacio en el celular

Steam lanza un juego gratis: cómo reclamarlo y quedártelo para siempre antes de que termine la promoción

ENTRETENIMIENTO

Premios Oscar: 9 nominaciones que

Premios Oscar: 9 nominaciones que fueron revocadas por la Academia

“Dejar el dolor atrás y responder al bullying con éxito fue la mejor venganza”: la confesión de Halle Berry que sorprendió a sus fanáticos

La miniserie con David Harbour (‘Stranger Things’) que acaba de llegar a HBO y ya se ha colado entre lo más visto: inspirada en un caso real

Así se ve Miley Cyrus como Hannah Montana en el especial por los 20 años de la serie en Disney+

“Esto es el infierno”: Harvey Weinstein comparte su día a día en la cárcel de Rikers Island

MUNDO

El Reino Unido refuerza su

El Reino Unido refuerza su presencia militar en el Mediterráneo Oriental tras el ataque con dron en Chipre

Crisis del petróleo: ¿Está el mundo en mejor situación que en 1973?

Ucrania despliega expertos anti drones en cuatro países de Medio Oriente a cambio de misiles Patriot

El precio del petróleo cae un 10% y dispara la recuperación de los mercados europeos

Inteligencia artificial y desinformación: el desafío de verificar imágenes en conflictos como el de Irán, Israel y Estados Unidos