Conmoción en Costa Rica: un joven apuñaló a su compañero de colegio en plena calle y el ataque quedó grabado en video

Lo que era una rutina diaria rumbo al colegio terminó en tragedia en Liberia: dos jóvenes que solían viajar juntos discutieron en la calle y uno de ellos terminó apuñalando mortalmente al otro. Fuente: Captura video cortesía

Un adolescente costarricense de 19 años, identificado como Denzell Rodríguez Díaz, fue detenido por las autoridades en Liberia, provincia de Guanacaste, tras haber apuñalado mortalmente a su compañero de colegio, Liam Alejandro Rivas Quesada, de 18 años, en las inmediaciones de una parada de autobús. El ataque, que quedó registrado en video y circuló rápidamente en redes sociales, conmocionó a la comunidad, ya que ambos jóvenes eran vecinos, estudiantes del Instituto Profesional de Educación Comunitaria (IPEC) de Liberia y, según familiares y allegados, recorrían juntos la ruta diaria hacia el centro educativo.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalló que Rivas Quesada falleció luego de ser trasladado al hospital Enrique Baltodano en un vehículo particular. El reporte forense determinó que la víctima sucumbió a una herida de arma blanca en la espalda, recibida durante el altercado. El apuñalamiento ocurrió a dos kilómetros del IPEC, después de una discusión que derivó en violencia extrema.

El joven de 19 años toma un cuchillo que llevaba en su pantalón y apuñala a su compañero en múltiples ocasiones mientras esperan en una parada de autobús. Fuente: Cortesía

El agresor fue entregado por su propia madre tras el asesinato en Liberia

Testigos y grabaciones confirmaron que, tras la agresión, Rodríguez Díaz huyó del lugar y ocultó el cuchillo en su ropa. La Cruz Roja Costarricense informó que no recibió alertas por la línea oficial de emergencia, por lo que el traslado de la víctima se realizó de manera urgente en un automóvil particular. Pese a los esfuerzos del personal médico, el desenlace fue fatal.

La intervención de la madre del sospechoso fue determinante para su captura. Al conocer los hechos, logró localizar a su hijo por teléfono y lo convenció de entregarse. Según relató a Noticias Repretel: "Cuando me enteré lo llamé y le pregunté dónde estaba, si él había hecho eso. Le dije que se entregara, que era lo mejor que podía hacer“. Al no obtener respuesta después, la madre ubicó a Rodríguez Díaz en casa de un amigo y notificó a la policía, pidiendo que no adoptaran una actitud violenta al momento de su detención. La Fuerza Pública y el OIJ realizaron la aprehensión en Barrio Corazón de Jesús, tras lo cual el joven fue remitido a la Fiscalía para la apertura del proceso por homicidio calificado.

Tras el ataque, el sospechoso huyó del lugar con el arma, pero fue detenido horas después en un barrio cercano luego de que su propia madre alertara a las autoridades sobre su paradero. Fuente: MSP

Investigadores y allegados buscan el motivo detrás de la tragedia entre estudiantes

Si bien las primeras indagaciones del OIJ apuntan a una posible deuda como desencadenante de la discusión, familiares y conocidos describen una relación previa de amistad entre ambos jóvenes. Gaudy White, prima de la víctima, contó a Telenoticias: "Él es vecino del barrio, viajaban juntos. Mi primo dejaba la bicicleta en la casa del muchacho, caminaban 100 metros y esperaban la buseta en la parada. Nunca nos enteramos de que tuvieran problemas. Estamos desorientados, que se haga justicia. Era muy carismático, quería ser ingeniero en Sistemas“. Otros compañeros mencionaron que existieron conflictos previos, incluyendo agresiones físicas días antes del homicidio.

Las autoridades administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP) trasladaron la gestión del caso al OIJ. Expertos consultados en orientación recalcaron que la violencia juvenil responde a múltiples factores sociales y no constituye un episodio aislado dentro del entorno escolar.

Liam Rivas de 18 años fue asesinado a manos de su compañero de colegio, las razones del móvil aún no están claras. Fuente: Cortesía

Las imágenes grabadas por testigos muestran el momento preciso en que la discusión terminó en el ataque con cuchillo y la posterior huida de Rodríguez Díaz, quien se aleja limpiando el arma ante la mirada atónita de otros presentes.

La detención del presunto responsable y los antecedentes de convivencia entre víctima y agresor han profundizado la conmoción en Liberia, donde vecinos y familiares intentan comprender las razones que llevaron a un vínculo de confianza y rutina compartida a terminar en un crimen que marca a la comunidad.