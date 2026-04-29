Excesiva velocidad provoca fuerte accidente de tránsito y deja cinco lesionados en El Salvador

El accidente de tránsito en la calle antigua a Zacatecoluca involucró dos vehículos y una motocicleta durante la madrugada de este miércoles en La Paz. (Foto cortesía redes sociales)

Un accidente de tránsito registrado durante la madrugada de este miércoles en la calle antigua a Zacatecoluca, en el departamento de La Paz, dejó varias personas lesionadas y motivó la rápida intervención de servicios de emergencia.

La colisión, captada por una cámara de videovigilancia, involucró a dos vehículos particulares y una motocicleta, en un tramo conocido por el flujo de automóviles hacia la carretera principal. Las imágenes del incidente, difundidas en redes sociales, subrayaron la gravedad del suceso.

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En el momento del accidente, los conductores circulaban aparentemente a excesiva velocidad, según apreciaciones iniciales, mientras se desplazaban por esta vía de alto tránsito.

A pesar de que el motociclista afectado logró frenar para evitar el choque directo, la maniobra ocasionó que perdiera el control, cayera sobre el pavimento y sufriera lesiones. La identidad de esta persona no fue suministrada en el reporte oficial.

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Una cámara de seguridad registra el preciso instante en que un vehículo a alta velocidad pierde el control, impacta a otro auto y vuelca aparatosamente en una calle de La Paz. El video muestra la dramática escena y la posterior llegada de los servicios de emergencia.

Minutos después del incidente, socorristas de Comandos de Salvamento acudieron al lugar para brindar asistencia inmediata. Cinco personas que se encontraban en el área del accidente recibieron atención prehospitalaria y tras ser estabilizadas en el sitio tres de ellos fueron trasladadas al Hospital Santa Teresa.

Hasta el cierre del informe, no se han detallado las condiciones específicas de los afectados ni se han dado a conocer sus identidades.

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La investigación del suceso quedó a cargo de las autoridades locales, quienes han confirmado que el video del accidente facilitará el esclarecimiento de la cadena de eventos.

El caso ha generado un llamado entre la población y los organismos de tránsito ante la persistencia de conductas de riesgo, especialmente el exceso de velocidad en arterias secundarias conectadas a rutas principales.

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Imágenes de una cámara de seguridad muestran las secuelas de una grave colisión entre dos vehículos en La Paz, El Salvador. Una ambulancia y personal de emergencia atienden a los heridos en el lugar del siniestro durante la madrugada.

Este accidente ocurre en un contexto nacional marcado por una creciente siniestralidad vial, reflejada en las cifras oficiales recientemente publicadas.

Aumento de la siniestralidad vial en El Salvador durante 2026

Entre el 1 de enero y el 28 de abril de 2026, el Viceministerio de Transporte (VMT) y el Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), con base en datos de la Policía Nacional Civil (PNC), documentaron 7,770 accidentes de tránsito en El Salvador. Este volumen representa un aumento del 20% respecto al mismo periodo el año anterior, cuando se reportaron 6,481 incidentes viales.

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Los tres heridos del accidente recibieron asistencia de Comandos de Salvamento y fueron trasladados al Hospital Santa Teresa. (Foto cortesía Comandos de Salvamento)

Durante los primeros meses del año, 5,205 personas resultaron lesionadas y 482 fallecieron a causa de siniestros viales. Estos indicadores muestran un incremento del 28% en lesionados y del 27% en fallecidos, si se compara con los 4,056 heridos y 379 decesos registrados entre enero y abril de 2025.

Además, los reportes señalan que en 2026 hubo 714 detenidos por conducción peligrosa, un 3% más que los 693 casos contabilizados en el mismo lapso del año previo. Este patrón de incremento en todos los principales indicadores de seguridad vial constituye una tendencia al alza que sigue preocupando a las autoridades y a los organismos de emergencias.

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Las causas principales de accidentes viales en El Salvador son el exceso de velocidad, la distracción y el irrespeto a las señales, según las autoridades. /(Cortesía)

De acuerdo con los datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, la irrupción de este tipo de accidentes, pese a los controles intensificados, evidencia el desafío que implica para el país reducir la imprudencia al volante y las graves consecuencias derivadas de exceder los límites de velocidad y evadir las medidas preventivas básicas.