República Dominicana

República Dominicana suma otra muerte por ahogamiento

Los organismos de emergencia destacan que persiste el riesgo de accidentes mortales en contextos de lluvias y daños a la infraestructura, mientras se mantienen activos los operativos ante pronósticos de tormentas en la región

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Eury Guerrero Jáquez, de 22 años, fallece ahogado en el río Muñoz pese a que el caudal no presentaba crecidas al momento del incidente, según las autoridades.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
Eury Guerrero Jáquez, de 22 años, fallece ahogado en el río Muñoz pese a que el caudal no presentaba crecidas al momento del incidente, según las autoridades.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Un nuevo caso de ahogamiento en la provincia de Puerto Plata ha encendido las alertas de las autoridades dominicanas en medio de una temporada de intensas lluvias y riesgos en balnearios.

La Defensa Civil confirmó el fallecimiento de Eury Guerrero Jáquez, de 22 años, mientras el joven se bañaba junto a otras personas en el río Muñoz.

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El organismo precisó que el caudal no estaba crecido al momento del hecho y subrayó la necesidad de reforzar las medidas de prevención ante la persistencia de accidentes fatales en la región.

La muerte de Guerrero Jáquez se enmarca en un repunte de siniestros similares. Este es el segundo fallecimiento por ahogamiento en Puerto Plata en un lapso de 48 horas, según declaró Whascar García, director provincial de la Defensa Civil, a los medios locales.

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La jornada previa, otra persona fue encontrada sin vida en el malecón de la ciudad, caso que permanece en investigación, ya que la identidad de la víctima no ha sido establecida hasta el momento.

Las lluvias intensas de las últimas semanas dejan nueve muertos en República Dominicana, en un contexto de fuerte impacto en infraestructuras y desplazamiento de comunidades. (Foto cortesía BBC).
Las lluvias intensas de las últimas semanas dejan nueve muertos en República Dominicana, en un contexto de fuerte impacto en infraestructuras y desplazamiento de comunidades. (Foto cortesía BBC).

En palabras de García, la Defensa Civil reiteró el llamado a la población a extremar precauciones durante las visitas a ríos, playas y balnearios, enfatizando los peligros de esta época. La provincia, afectada por fuertes lluvias recientes, registra daños en infraestructuras como puentes, carreteras y decenas de viviendas, lo que incrementa la vulnerabilidad en zonas de recreo y tránsito.

Los episodios de ahogamiento reportados en Puerto Plata se suman a una estadística nacional preocupante. El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que, en las últimas semanas, nueve personas han perdido la vida en República Dominicana como consecuencia de inundaciones y fenómenos asociados a las persistentes precipitaciones. Según detalló el director de Defensa Civil, Juan Salas, durante los días previos se lograron recuperar cinco cuerpos, a los que se añaden dos muertes registradas la semana anterior, con víctimas en Gran Santo Domingo, San Cristóbal, Monseñor Nouel, Montecristi y la propia Puerto Plata.

La Defensa Civil de República Dominicana confirma el segundo caso de ahogamiento en Puerto Plata en solo 48 horas, aumentando la preocupación por los riesgos en balnearios.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)
La Defensa Civil de República Dominicana confirma el segundo caso de ahogamiento en Puerto Plata en solo 48 horas, aumentando la preocupación por los riesgos en balnearios.(Cortesía: Defensa Civil Dominicana)

Este panorama ha implicado el desplazamiento de miles de personas y la incomunicación de diversas comunidades, dificultando el acceso a servicios y asistencia. El COE mantiene desplegados recursos de emergencia por la previsión de nuevas tormentas.

Entre los decesos confirmados recientemente, se identificó a Elvis Rafael Jiménez, hallado el 27 de abril en el canal Roselia del distrito municipal de Villa Elisa (Montecristi), y a un joven haitiano de 22 años en el río Yuna, en Monseñor Nouel, el 22 de abril.

El 8 de abril se reportó la muerte de una niña dominicana de un año y ocho meses tras el colapso de un muro en Los Alcarrizos, y el rescate del cuerpo de un joven de 16 años que fue arrastrado por una cañada en Santo Domingo Oeste ese mismo día.

Diversos medios locales, confirman que al menos nueve decesos recientes están vinculados directamente a los efectos de las lluvias intensas.

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