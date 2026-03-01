Costa Rica busca un hito en la ONU: Grynspan aspira a ser la primera mujer latinoamericana al frente del organismo

La economista costarricense durante una intervención pública, donde ha defendido la importancia de la mediación preventiva y la colaboración internacional como ejes para la reforma de la ONU (Foto cortesía @RGrynspan).

La economista costarricense Rebeca Grynspan, prepara su salida formal de la e la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) para centrarse plenamente en su candidatura a la Secretaría General de la ONU. Con este paso, Grynspan se consolida como la representante más destacada de Costa Rica en la contienda por liderar el organismo internacional en las elecciones programadas para finales de 2026.

La postulación de Grynspan resalta el papel estratégico que ha alcanzado Costa Rica en el sistema multilateral. El país centroamericano, reconocido por su tradición diplomática y su defensa de los derechos humanos, aspira por primera vez a colocar a una mujer latinoamericana al frente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Según reportó The New York Times, la candidatura de Grynspan refleja tanto la búsqueda de equidad de género como la capacidad de la región para impulsar una agenda de reformas en los organismos multilaterales.

Una trayectoria forjada en organismos multilaterales y propuestas de reforma

La trayectoria de Rebeca incluye:

La Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) La vicepresidencia de Costa Rica Liderazgo en la UNCTAD.

Durante su gestión, impulsó mecanismos de mediación preventiva y promovió alianzas público-privadas para enfrentar crisis económicas y sociales. Este perfil técnico y político la distingue en la competencia regional que actualmente enfrenta a tres figuras principales.

ARCHIVO: Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica y secretaria general de la ONU para el Comercio y el Desarrollo (UNCTAD), habla durante una entrevista con Reuters, en Londres, Reino Unido. 2 de diciembre de 2025. REUTERS/Isabel Infantes

La propuesta de reforma de Grynspan para la ONU se estructura en tres ejes: agilidad institucional, integración del sector privado y reconstrucción de la confianza con el Sur Global.

De acuerdo con Reuters, uno de los puntos más relevantes de su programa es la modificación de los procedimientos de mediación, con el objetivo de anticipar conflictos y reducir la dependencia del Consejo de Seguridad, órgano frecuentemente paralizado por el derecho de veto de sus miembros permanentes.

Ante este panorama, la candidata busca transformar a la ONU en un puente entre la financiación privada y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Una competencia latinoamericana marcada por perfiles diversos y el desafío del consenso

La contienda para la Secretaría General de la ONU presenta una competencia intensa en el ámbito latinoamericano.

Además de Grynspan, la expresidenta chilena Michelle Bachelet y el argentino Rafael Grossi, actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), figuran entre los candidatos de mayor peso. Reuters señala que el principio de rotación regional favorece a América Latina, aunque la falta de consenso dificulta la consolidación de una candidatura única.

ARCHIVO: Michelle Bachelet, expresidenta de Chile y ex Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, es una de las candidatas latinoamericanas de mayor perfil en la contienda por la Secretaría General de Naciones Unidas. REUTERS/Pierre Albouy.

En el plano político, Bachelet cuenta con el respaldo de Brasil y México y una trayectoria como jefa de Estado y alta comisionada de la ONU para los derechos humanos.

Otros nombres han surgido en los pasillos de la ONU, como Alicia Bárcena de México, experta en desarrollo regional y diplomacia, o la primera ministra de Barbados, Mia Mottley, reconocida por su liderazgo en temas de cambio climático.

La elección de Grynspan rompería una tradición de ochenta años durante los cuales la ONU ha sido dirigida solo por hombres. “La competencia debe ser justa y sin sesgos de género”, declaró la economista en entrevistas recogidas por The New York Times.

De alcanzar el cargo, Costa Rica consolidaría su posición como un actor relevante en los foros multilaterales, aportando un liderazgo basado en pragmatismo, eficiencia institucional y una visión de reforma.