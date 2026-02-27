El motor dulce de Costa Rica: Sector azucarero genera más de 58,000 empleos y lidera la descarbonización agrícola

El sector azucarero de Costa Rica genera más de 58, 000 empleos directos e indirectos durante 2024–2025 y fortalece la economía rural. (Cortesía: FoodUnfolded)

En un momento donde la seguridad alimentaria y la sostenibilidad ambiental dominan la agenda global, el sector cañero azucarero de Costa Rica se consolida como un pilar fundamental para la estabilidad económica del país centroamericano. Según el más reciente Reporte de Sostenibilidad de la Zafra 2024–2025, elaborado por la Liga Agrícola Industrial de la Caña de Azúcar (LAICA), la citada industria no solo endulza los mercados internacionales, sino que sostiene el sustento de miles de familias rurales.

Actualmente, la producción de azúcar es responsable de más de 58,000 empleos directos e indirectos. Esta cifra representa el 1.5 % del empleo total costarricense, una estadística contundente que subraya la importancia de la caña de azúcar en la estructura laboral nacional.

La influencia de esta actividad se extiende a lo largo de 25 cantones rurales, donde más de 6,000 productores y nueve ingenios azucareros trabajan sobre una superficie superior a las 58,000 hectáreas sembradas. Con una producción anual que supera los 7.3 millones de bultos de azúcar, el sector demuestra ser un motor de desarrollo territorial que frena la migración urbana al ofrecer estabilidad en las zonas periféricas.

Innovación frente al cambio climático

Más allá de las cifras de empleo, Costa Rica está utilizando su industria azucarera como un laboratorio de sostenibilidad. Bajo la iniciativa NAMA Caña de Azúcar, liderada por LAICA en conjunto con los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG) y de Ambiente y Energía (MINAE), el país ha logrado hitos significativos en la reducción de su huella de carbono.

Pruebas preliminares de campo han demostrado que el uso de tecnologías sostenibles permite:

Una reducción estimada del 8 % en las emisiones totales de gases de efecto invernadero.

Una disminución del 13 % en las emisiones por tonelada de caña producida.

“Los resultados preliminares responden a procesos de evaluación en campo y al uso de tecnologías que buscan mejorar el desempeño ambiental sin afectar la productividad”, destacó Edgar Herrera Echandi, director ejecutivo de LAICA. Para lograr esto, se mantienen parcelas piloto en siete regiones cañeras donde se perfeccionan métodos que superan a las técnicas tradicionales.

Educación y Resiliencia Agrícola

El compromiso con el futuro se refleja en la inversión en capital humano y ciencia. El programa Cultivando Futuro y la ULAICA sumaron un total de 36,561 horas de formación en el último año. Estas capacitaciones abarcan desde finanzas y asociatividad hasta la prevención del trabajo infantil y la seguridad ocupacional.

En el ámbito científico, la innovación no se detiene. Durante el periodo 2024-25 se seleccionaron 286 nuevas variedades de caña a partir de viveros que albergan 40,000 plántulas. El objetivo es claro: desarrollar materiales con mayor rendimiento y resistencia que puedan adaptarse a las cambiantes condiciones agroclimáticas de la región.

Responsabilidad Social y Salud

La industria también ha dado pasos firmes en temas de equidad y salud pública. El reporte destaca la participación activa de 2,400 mujeres productoras y la implementación de protocolos estrictos para el manejo del estrés térmico. Este último punto es vital para prevenir la Enfermedad Renal Crónica no Tradicional (ERCnT), un desafío de salud que afecta a los trabajadores agrícolas en climas tropicales.

Con 85 años de historia, LAICA reafirma que la producción de azúcar en Costa Rica ha dejado de ser una simple actividad extractiva para convertirse en un modelo de gestión responsable que equilibra la rentabilidad económica con la justicia social y el respeto al medio ambiente