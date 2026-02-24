Instituto Meteorológico Nacional advierte sobre mayor impacto del frío este martes en Costa Rica

Las advertencias de la institución meteorológica incluyen recomendaciones para protegerse ante la probabilidad de ráfagas muy fuertes, acompañadas de lluvias localizadas y bajas temperaturas en áreas vulnerables. Fuente: IMN

El empuje frío número 17 de la temporada avanza sobre Centroamérica, desplazando masas de aire que impactan desde este domingo a Costa Rica, lo que genera descensos marcados en la temperatura, ráfagas intensas de viento y lluvias concentradas en regiones específicas como la Zona Norte, el Caribe y el cantón de Cartago. Las autoridades del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtieron que este martes será el día de mayor impacto, con posibilidad de un frente frío sobre el país que reforzaría tanto los vientos como la caída térmica, condiciones que se mantendrán al menos hasta el miércoles, para luego dar paso a una leve mejoría hacia el jueves y viernes.

Según las proyecciones del IMN, para este martes 24 de febrero las ráfagas de viento alcanzarían velocidades de entre 40 y 70 km/h en el Valle Central, influyendo especialmente en las zonas elevadas y cordilleras. En el Pacífico Norte, los vientos podrían superar los 100 km/h en las regiones montañosas y colinas de la cordillera de Guanacaste. El pronóstico para la Zona Norte y el Caribe incluye precipitaciones significativas, intensificándose en la provincia de Limón conforme avance el día martes, mientras que para el este y las áreas montañosas del Valle Central se anticipan lluvias y lloviznas débiles.

El descenso térmico será uno de los aspectos más notorios de este evento, ya que en el Valle Central se espera que las temperaturas diurnas caigan entre 3 y 7 grados Celsius por debajo del promedio. El IMN detalló que los termómetros podrían situarse en hasta 16°C en centros urbanos de la Gran Área Metropolitana, mientras que en las zonas montañosas del centro del país las mínimas rondarán los 10°C, valores inusuales para la estación.

.El descenso térmico sostenido ha llevado a que los termómetros marquen valores bajos para la época, particularmente en centros urbanos y zonas de altitud. Ricardo Rubio - Europa Press

En cuanto al Caribe, la caída de la temperatura será de entre 3 y 6 grados, afectando especialmente a la Meseta Central y regiones montañosas. El fenómeno climático actual tiene capacidad para modificar las condiciones habituales en gran parte del territorio nacional, con un despliegue de temperaturas frías y vientos sostenidos de intensidad moderada a fuerte, principalmente en el centro y norte del país.

Lluvias y vientos intensos en regiones específicas

El Caribe y la Zona Norte serán los sectores más expuestos a los aguaceros y vientos generados por este fenómeno. El IMN precisó que las lluvias se intensificarán a medida que se consolide la incursión del empuje frío, con precipitaciones más frecuentes en el Caribe Sur, especialmente en Limón. No se descartan lloviznas en las zonas altas del Valle Central, el norte del país y la cordillera de Talamanca.

A pesar de la situación generalizada de bajas temperaturas y viento en gran parte del país, la vertiente del Pacífico presentará un panorama diferente, ya que predominarán condiciones estables y baja nubosidad. Solo en las montañas del Pacífico Sur y algunas áreas de la cordillera de Guanacaste podrían registrarse lluvias de corta duración y muy localizadas, particularmente por la tarde, asociadas al fenómeno.

Un sistema atmosférico impulsa vientos que alcanzan velocidades significativas, afectando especialmente zonas montañosas y cordilleras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recomendaciones y panorama para los próximos días

Las autoridades meteorológicas instaron a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y adoptar medidas preventivas, como abrigarse apropiadamente y prestar atención a los avisos del IMN ante posibles variaciones de las condiciones del tiempo. El IMN indicó que hasta el miércoles se mantendrán los vientos de moderados a muy fuertes y las lluvias en las zonas identificadas, mientras que el jueves y viernes se espera un aumento gradual de las temperaturas y una disminución en la velocidad del viento.

La alerta emitida busca que la población pueda anticiparse a la posible afectación por ráfagas de hasta 100 km/h, un descenso sostenido de la temperatura y lluvias intensas en sitios vulnerables. El fenómeno refuerza la influencia de masas de aire ártico en la región y convierte al empuje frío número 17 en uno de los eventos atmosféricos más relevantes de la temporada, según la información proporcionada por el Instituto Meteorológico Nacional (IMN).