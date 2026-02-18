Costa Rica

Rodrigo Chaves y Laura Fernández se reúnen con diputados electos y escogen a candidata para la presidencia del Congreso en Costa Rica

El bloque oficialista postula a Yara Jiménez para presidir la Asamblea Legislativa a partir del próximo 01 de mayo

El acuerdo alcanzado durante la reunión celebrada en Casa Presidencial establece una nueva correlación de fuerzas parlamentarias y prevé la consolidación de un bloque oficialista encabezado por figuras como Laura Fernández y Yara Jiménez. Fuente: Casa Presidencial

La reunión entre el presidente de la República, Rodrigo Chaves, y la presidenta electa, Laura Fernández, con los 31 diputados electos del Partido Pueblo Soberano (PPSO), marca el inicio de una alianza política que consolidará al oficialismo como mayoría en la próxima Asamblea Legislativa. El encuentro se realizó en Casa Presidencial y fue anunciado por Presidencia como el primero de una serie de diálogos previstos “por el bien del soberano y no de los intereses políticos que capturaron al país por más de 40 años”.

En la cita, Pueblo Soberano oficializó la postulación de Yara Jiménez como candidata para presidir el Congreso a partir del 1.º de mayo. Con 31 diputados, la bancada oficialista cuenta con una mayoría que prácticamente garantiza la elección de la diputada por Cartago como presidenta legislativa.

Durante el encuentro también se ecogió al diputado Nogui Acosta, exministro de Hacienda, como jefe de fracción y a Juan Manuel Quesada, expresidente de Acueductos y Alcantarillados (AYA), como subjefe de la bancada oficialista.

La asistencia de Francisco Gamboa y Douglas Soto en el encuentro con el bloque mayoritario señala una estrategia de alineamiento formal para la próxima gestión de la Asamblea Legislativa. Fuente: Casa Presidencial

Jiménez, de 52 años, ejerce como secretaria del Consejo de Gobierno de Rodrigo Chaves. Su trayectoria abarca funciones en la Dirección General de Aduanas, la Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, la jefatura de la Unidad Asesora de la Propiedad Accionaria del Estado y la Gestión de las Instituciones Autónomas. También representó al país ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Minutos después del encuentro en Casa Presidencial, la candidatura de Jiménez fue respaldada por la bancada, que la describió como “una figura de integridad y experiencia en la administración pública”.

La abogada, vecina de San Rafael Arriba de Desamparados, en la provincia de San José, participó ante la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la Asamblea Legislativa durante audiencias relacionadas con el traspaso del proyecto vial de Barranca-Limonal a la empresa mexicana Tradeco. La experiencia de Jiménez dentro del gobierno de Rodrigo Chaves y su participación en cargos técnicos e internacionales la posicionan como la figura propuesta para encabezar la Asamblea Legislativa a partir del próximo 1.º de mayo.

La selección de la funcionaria para liderar la Asamblea Legislativa fue apoyada de inmediato por los 31 diputados electos del PPSO y representa una apuesta por la continuidad de políticas públicas orientadas desde el Gobierno. Fuente: El Observador

De los 31 diputados electos del PPSO, ocho representan a San José: Nogui Acosta, Kattia Mora, Stephan Brunner, Mayuli Ortega, Gonzalo Ramírez, Anna Katharina Müller, Antonio Barzuna y Sadie Esmeralda Britton. Por Alajuela, los electos son José Miguel Villalobos, Zaira Murillo, Gerardo Bogantes, Grethel Ávila, Wilson Jiménez, Kattia Ulate y Fernando Obaldía. Cartago tiene a Cindy María Blanco, Robert Barrantes y Yara Jiménez. Heredia suma a Marta Eugenia Esquivel y Juan Manuel Quesada. Guanacaste estará representada por Nayuribe Guadamuz, Daniel Siezar y Cindy Murillo. Por Puntarenas asumen Royner Mora, María Isabel Camareno, Ariel Mora y Ana Ruth Esquivel. Limón incluye a Osvaldo Artavia, Kristel Ward, Reynaldo Arias y Kathia Calvo dentro de la bancada oficialista.

La reunión de este martes incluyó la presencia de los vicepresidentes electos, Francisco Gamboa y Douglas Soto, junto a ministros del gobierno. Presidencia comunicó que esta fue “la primera de muchas reuniones” para coordinar la acción legislativa entre el Ejecutivo y el bloque oficialista.

El encuentro entre el presidente Rodrigo Chaves, Laura Fernández y los diputados electos marca el primero de varios acercamientos para unir criterios respecto a las prioridades de la Asamblea saliente y entrante. Fuente: Casa Presidencial

Laura Fernández, ministra de la Presidencia hasta el 8 de mayo, anunció nuevas conversaciones con las demás fuerzas parlamentarias. Se reunirá este jueves con los jefes de fracción legislativa para reimpulsar proyectos prioritarios, entre ellos, la reforma que permitiría la minería a cielo abierto en Crucitas.

