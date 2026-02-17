Ícono de la televisión costarricense pone fin a su carrera: Ignacio Santos deja la dirección de Telenoticias

La determinación de dejar el puesto se hizo pública durante la edición del mediodía, seis meses después de alcanzado el consenso con la alta dirección de la empresa televisiva. Fuente: La Nación

La salida de Ignacio Santos como director de Telenoticias marca el cierre de una etapa que definió el periodismo televisivo en Costa Rica durante casi tres décadas, consolidando a Telenoticias y a Teletica como referentes de credibilidad y cobertura informativa para el país.

El periodista anunció este martes, en la edición meridiana del noticiero, que ha decidido poner fin a su ciclo como director tras 28 años en el cargo, un acuerdo alcanzado en común con René Picado, presidente de Televisora de Costa Rica, seis meses atrás. Este anuncio fue acompañado de mensajes de profundo agradecimiento a quienes acompañaron y confiaron en su gestión.

Al comunicar públicamente que dejaba el cargo, Santos puntualizó que la decisión fue consensuada con la familia Picado Cozza. Expresó: “Es un acuerdo que tomamos en común don René Picado y yo desde hace seis meses. Tengo mucho que agradecer a muchos y lo haré como es mi forma de ser, en persona y en privado.” Este mensaje se produjo tras su participación en el más reciente debate de cara a las elecciones de 2026, el último espacio de ese tipo conducido por él, aunque hasta ese momento no se había hecho un anuncio oficial sobre su salida definitiva del noticiero.

El liderazgo de Santos en Telenoticias se caracterizó por un periodismo crítico y valiente, con investigación profunda y cobertura detallada de procesos electorales y casos de corrupción de alto perfil en Costa Rica. Bajo su dirección, tanto el noticiero como el canal reforzaron la confianza del público y la independencia editorial, consolidándose como la voz informativa de referencia para millones de costarricenses.

Una etapa caracterizada por la cobertura crítica de eventos nacionales y el fortalecimiento de la autonomía editorial finalizó este martes tras su despedida del noticiero. Fuente: La Nación

Durante la despedida, Santos ofreció un reconocimiento especial a quienes influyeron en su desarrollo profesional: “Debo destacar entre ellos a Lázaro Malvárez Cárdenas, con quien he tenido el honor de trabajar y de aprender durante 32 años, y también quiero resaltar el apoyo de René Picado Cozza” Destacó el aporte de Malvárez, jefe de información de Telenoticias, y la autonomía brindada por Picado, que permitieron mantener la calidad y la ética en la cobertura informativa.

Santos extendió su gratitud tanto a los televidentes como a su equipo, subrayando la confianza recibida a lo largo de casi 30 años frente al noticiero de canal 7. Señaló: “En primer lugar, agradecerle a usted por su confianza durante todas estas décadas, por haberme permitido entrar a su hogar y, en segundo lugar, agradecer a mis entrañables compañeros de Televisora de Costa Rica, el mejor equipo con el que he podido trabajar, así como a mis colegas, periodistas de Telenoticias, valientes y críticos en estos tiempos complejos.”

Por su parte, Teletica comunicó el cambio directivo y agradeció al periodista por su liderazgo, ética y profesionalismo. Según la televisora, su gestión permitió que Telenoticias se posicionara como referente de la actualidad nacional, acercando la información a miles de hogares costarricenses y fortaleciendo la credibilidad del noticiero.

Santos desempeñó el papel de las más de 10 temporadas del famoso programa "Quien Quiere Ser Millonario" en la misma televisora. Fuente: La Nación

El adiós tuvo su anticipo el 29 de enero, cuando, en el debate organizado en canal 7 previo a las elecciones nacionales, Santos anticipó su retiro de este tipo de espacios con la frase: “La ansiedad más grande que tengo con este debate es que va a ser mi último debate.” No obstante, aún no había una fecha concreta para su salida, que finalmente se oficializó este martes.

Al cierre de su última edición, Ignacio Santos se despidió del público y la televisora con las palabras: “Feliz tarde, un fuerte abrazo”.

Ignacio Santos aprovechó la edición de este martes del noticiero para anunciar su salida como director de uno de los principales noticieros de Costa Rica. Fuente: Teletica Entretenimiento