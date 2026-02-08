Costa Rica lidera el ranking de universidades en Centroamérica

El ranking QS World University Rankings 2026 destaca a cinco universidades de Costa Rica entre las diez mejores de Centroamérica. (Foto: Universidad de Costa Rica)

El dominio de Costa Rica en el panorama universitario de Centroamérica queda evidenciado en la última edición del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2026, donde cinco instituciones costarricenses figuran entre las diez mejor posicionadas de la subregión. Esta concentración de excelencia académica no tiene paralelo en ningún otro país del istmo y anticipa ventajas competitivas en reputación e internacionalización para el país en los próximos años.

El top 10 de las universidades mejor valoradas en Centroamérica, según esta clasificación, lo encabezan:

1. Universidad de Costa Rica (puesto 19 en América Latina)

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) (puesto 91)

3. Universidad Nacional de Costa Rica (puesto 96)

4. Universidad Latina de Costa Rica (puesto 150)

5. Universidad del Valle de Guatemala

6. Universidad Francisco Marroquín (Guatemala)

7. Universidad de San Carlos de Guatemala

8. Universidad Latina de Panamá

9. Universidad Tecnológica de Panamá

10. Ulacit (Costa Rica) (puestos 191-200 en la clasificación general)

El liderazgo costarricense contrasta con la presencia de Guatemala y Panamá, que aportan tres y dos universidades al listado respectivamente, aunque todas ellas se ubican por debajo del puesto 100 latinoamericano. Según La Nación, esta diferencia acentúa la brecha en calidad y reconocimiento académico en el istmo.

La metodología del ranking QS adapta sus criterios a la realidad latinoamericana, priorizando la reputación entre académicos y empleadores, la proporción de docentes con doctorado, las redes internacionales de investigación y el impacto en la web. Bajo estos parámetros, el sistema costarricense exhibe una continuidad y fortaleza que, según La Nación, lo posicionan muy por encima de sus pares regionales en consistencia y resultados cuantitativos.

La Universidad de Costa Rica lidera el ámbito universitario regional como la única centroamericana en el top 20 latinoamericano, según ranking QS. (Foto: Universidad de Costa Rica)

En este contexto, Costa Rica se reafirma como el referente académico de Centroamérica y proyecta un entorno más propicio para la capacitación y la innovación. El avance de sus universidades augura una posición ventajosa en la competitividad académica de los próximos años.

Universidad de Costa Rica

El centro de gravedad de este dominio es la Universidad de Costa Rica, que se consolida como la única representante centroamericana en el top 20 regional y un referente en el territorio. Con casi 31,000 estudiantes y 678 internacionales, la universidad sostiene un perfil de internacionalización y liderazgo académico.

La historia de la Universidad de Costa Rica se remonta a los decretos de 1843, cuando la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fue transformada en universidad. Al finalizar el siglo XIX, las políticas nacionales priorizaban la educación primaria, lo que condujo al cierre de la Universidad de Santo Tomás tras 45 años de funcionamiento. A partir de entonces, surgieron escuelas superiores de Derecho y Notariado, Medicina, Ingeniería, y más tarde, en 1897, Farmacia y Bellas Artes. Durante décadas, la educación superior se fragmentó en colegios profesionales hasta que, en la década de 1940, el reformismo liderado por Luis Demetrio Tinoco impulsó la creación de una universidad nacional moderna.

El prestigio de la Universidad de Costa Rica se fundamenta en su reputación académica, impacto digital y proyección internacional, factores que la distinguen entre sus pares regionales. Este liderazgo se complementa con la presencia en el ranking del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Latina de Costa Rica y la Ulacit, todas situadas entre las diez mejores de Centroamérica.