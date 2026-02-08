Costa Rica

Costa Rica lidera el ranking de universidades en Centroamérica

Las casas de estudio del país marcan distancia en calidad según el QS World University Rankings y abren nuevas oportunidades para quienes buscan formación sobresaliente en la región

Guardar
El ranking QS World University
El ranking QS World University Rankings 2026 destaca a cinco universidades de Costa Rica entre las diez mejores de Centroamérica. (Foto: Universidad de Costa Rica)

El dominio de Costa Rica en el panorama universitario de Centroamérica queda evidenciado en la última edición del QS World University Rankings: Latin America and the Caribbean 2026, donde cinco instituciones costarricenses figuran entre las diez mejor posicionadas de la subregión. Esta concentración de excelencia académica no tiene paralelo en ningún otro país del istmo y anticipa ventajas competitivas en reputación e internacionalización para el país en los próximos años.

El top 10 de las universidades mejor valoradas en Centroamérica, según esta clasificación, lo encabezan:

1. Universidad de Costa Rica (puesto 19 en América Latina)

2. Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec) (puesto 91)

3. Universidad Nacional de Costa Rica (puesto 96)

4. Universidad Latina de Costa Rica (puesto 150)

5. Universidad del Valle de Guatemala

6. Universidad Francisco Marroquín (Guatemala)

7. Universidad de San Carlos de Guatemala

8. Universidad Latina de Panamá

9. Universidad Tecnológica de Panamá

10. Ulacit (Costa Rica) (puestos 191-200 en la clasificación general)

El liderazgo costarricense contrasta con la presencia de Guatemala y Panamá, que aportan tres y dos universidades al listado respectivamente, aunque todas ellas se ubican por debajo del puesto 100 latinoamericano. Según La Nación, esta diferencia acentúa la brecha en calidad y reconocimiento académico en el istmo.

La metodología del ranking QS adapta sus criterios a la realidad latinoamericana, priorizando la reputación entre académicos y empleadores, la proporción de docentes con doctorado, las redes internacionales de investigación y el impacto en la web. Bajo estos parámetros, el sistema costarricense exhibe una continuidad y fortaleza que, según La Nación, lo posicionan muy por encima de sus pares regionales en consistencia y resultados cuantitativos.

La Universidad de Costa Rica
La Universidad de Costa Rica lidera el ámbito universitario regional como la única centroamericana en el top 20 latinoamericano, según ranking QS. (Foto: Universidad de Costa Rica)

En este contexto, Costa Rica se reafirma como el referente académico de Centroamérica y proyecta un entorno más propicio para la capacitación y la innovación. El avance de sus universidades augura una posición ventajosa en la competitividad académica de los próximos años.

Universidad de Costa Rica

El centro de gravedad de este dominio es la Universidad de Costa Rica, que se consolida como la única representante centroamericana en el top 20 regional y un referente en el territorio. Con casi 31,000 estudiantes y 678 internacionales, la universidad sostiene un perfil de internacionalización y liderazgo académico.

La historia de la Universidad de Costa Rica se remonta a los decretos de 1843, cuando la Casa de Enseñanza de Santo Tomás fue transformada en universidad. Al finalizar el siglo XIX, las políticas nacionales priorizaban la educación primaria, lo que condujo al cierre de la Universidad de Santo Tomás tras 45 años de funcionamiento. A partir de entonces, surgieron escuelas superiores de Derecho y Notariado, Medicina, Ingeniería, y más tarde, en 1897, Farmacia y Bellas Artes. Durante décadas, la educación superior se fragmentó en colegios profesionales hasta que, en la década de 1940, el reformismo liderado por Luis Demetrio Tinoco impulsó la creación de una universidad nacional moderna.

El prestigio de la Universidad de Costa Rica se fundamenta en su reputación académica, impacto digital y proyección internacional, factores que la distinguen entre sus pares regionales. Este liderazgo se complementa con la presencia en el ranking del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Tec), la Universidad Nacional de Costa Rica, la Universidad Latina de Costa Rica y la Ulacit, todas situadas entre las diez mejores de Centroamérica.

Temas Relacionados

Universidad de Costa RicaCosta RicaQS World University RankingsEducación Superior CentroaméricaExcelencia AcadémicaInternacionalización Universitaria

Últimas Noticias

La crisis sanitaria en Honduras uno de los ejes del diálogo entre Nasry Asfura y Trump

El presidente hondureño enfatizó en su primer encuentro bilateral la gravedad de la situación hospitalaria de su país. Destacó acciones recientes y urgentes para mitigar los retrasos en intervenciones quirúrgicas que afectan a miles

La crisis sanitaria en Honduras

Detienen a salvadoreño con casi $13,000 y lo acusan por lavado de dinero en Honduras

La incautación ocurrió durante una revisión de rutina por parte de equipos policiales especializados, quienes remitieron al individuo a las autoridades judiciales para esclarecer la procedencia del dinero localizado en diferentes monedas y denominaciones

Detienen a salvadoreño con casi

El sector eléctrico dominicano registra pérdidas del 42.9 % en energía adquirida

Las empresas de distribución reportaron un volumen significativo de electricidad no facturada durante los primeros 11 meses de 2025, lo que generó un impacto directo en las cuentas públicas y profundizó el debate sobre la eficiencia

El sector eléctrico dominicano registra

“Fue una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos”, Asfura, tras reunión con el PresidenteTrump

La agenda oficial contempló la situación de los migrantes con Estatus de Protección Temporal, el fortalecimiento de instituciones anticorrupción y la modernización de marcos legales para facilitar la cooperación y el desarrollo bilateral

“Fue una reunión productiva que

Las multas de tránsito, en El Salvador, suben un 73 % en 2026

Datos del Viceministerio de Transporte indican que las infracciones de tránsito han sobrepasado las cifras registradas en 2025 y señala que la mayoría de sanciones recaen sobre vehículos particulares

Las multas de tránsito, en

TECNO

Reino Unido y Microsoft se

Reino Unido y Microsoft se alían para frenar los deepfakes en internet

¿Te despiertas cansado? Por qué dejar el celular en la mesa de noche impide que tu cerebro se regenere

Xbox: pasos para instalar, reinstalar y administrar juegos y aplicaciones sin complicaciones

Envía archivos grandes por WhatsApp con estos métodos, superando los límites de la aplicación

La historia de la abuela gamer de 91 años que conquistó Final Fantasy XI y conmovió a la comunidad global

ENTRETENIMIENTO

“Besar a Leonardo DiCaprio fue

“Besar a Leonardo DiCaprio fue una pesadilla”, revela Kate Winslet sobre la escena de “Titanic”

Catherine Zeta-Jones, sobre su relacion con Michael Douglas: “La gente decía que no duraríamos, que cuando yo tuviera 50, él tendría 75”

Así fue el emotivo reencuentro entre Justin Bieber y Ludacris tras 16 años del éxito “Baby”

Esto es lo que hacían Katherine Schwarzenegger y su esposo Chris Pratt cuando empezaron a salir

La razón por la que Jack Nicholson solía burlarse de Michael Douglas en el rodaje de ‘Wall Street’

MUNDO

Paraguay afirmó que su relación

Paraguay afirmó que su relación con Israel es “prioritaria” y “estratégica”

Zelensky anunció que en los próximos días comenzará la producción de drones ucranianos en Alemania

Nuevo ataque contra la comunidad católica en Nigeria: hombres armados asesinaron a tres personas y secuestraron a un sacerdote

El jefe de gabinete británico renunció tras la controversia por el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en EEUU

El régimen de Irán condenó a la Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, a siete años y medio de prisión