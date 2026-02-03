Costa Rica

La Unión Europea destaca la fortaleza democrática de Costa Rica y expresa apoyo a la presidenta electa

El bloque europeo valora el proceso electoral del país centroamericano y manifiesta su disposición para profundizar el trabajo conjunto en políticas multilaterales y desarrollo sostenible

Guardar
Imagen destacada
Imagen destacada

La Unión Europea felicitó este lunes a Laura Fernández Delgado por su elección como presidenta de Costa Rica, destacando el compromiso democrático demostrado por el electorado costarricense durante la jornada electoral. Según reportó la EEAS Press Team, el portavoz europeo valoró la amplia participación ciudadana y reconoció la fortaleza de las instituciones democráticas del país centroamericano.

De acuerdo con la información publicada por la EEAS Press Team, la Unión Europea subrayó que mantiene con Costa Rica una relación consolidada, basada en valores e intereses comunes como el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho. El comunicado oficial hizo hincapié en que Costa Rica se considera uno de los socios más sólidos de la Unión Europea en foros multilaterales, en especial en la protección de un orden internacional fundado en normas.

La declaración recogida por la EEAS Press Team mencionó además la cooperación en áreas estratégicas, entre ellas la transición ecológica y digital, y resaltó la estrategia de inversión Global Gateway como una de las herramientas principales para impulsar proyectos conjuntos. El portavoz europeo agregó: “Esperamos trabajar de manera conjunta con la presidenta Fernández y su administración y reiteramos nuestro compromiso de profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo”, según consta en el comunicado emitido el 2 de febrero.

El respaldo de la Unión Europea a la presidenta electa de Costa Rica refleja la intención de ambas partes de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, con énfasis en la defensa de los principios democráticos y el desarrollo sostenible, en un marco de diálogo político y colaboración económica.

Supporters of presidential candidate Laura
Supporters of presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) celebrate as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

<b>Argentina e Israel se suman a felicitaciones</b>

La presidenta electa de Costa Rica también recibió mensajes de felicitación de los gobiernos de Israel y Argentina, quienes manifestaron su disposición a fortalecer los lazos bilaterales tras su reciente victoria electoral. Las reacciones oficiales destacaron la coincidencia en valores democráticos y el interés en ampliar la cooperación en áreas económicas y diplomáticas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, informó que mantuvo una conversación telefónica con Fernández Delgado para expresarle su reconocimiento por el resultado en las urnas y el respaldo alcanzado. El funcionario israelí resaltó la existencia de “una valiente amistad histórica” entre ambos países y subrayó la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio.

Asimismo, mencionó la decisión de Costa Rica de abrir una oficina de comercio e innovación con estatus diplomático en Jerusalén. Sa’ar aseguró que ambos gobiernos acordaron trabajar para fortalecer los lazos bilaterales y profundizar la cooperación en beneficio de sus pueblos. “Invité a la presidenta electa a visitar Israel”, puntualizó el ministro.

Por su parte, el gobierno de Argentina difundió un comunicado oficial en el que felicitó a Fernández Delgado por su triunfo y reconoció al pueblo costarricense por la jornada cívica.

El texto señaló que Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, especialmente el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. La administración del presidente Javier Milei consideró que la relación de amistad entre ambos países continuará fortaleciéndose bajo los nuevos liderazgos.

El comunicado destacó la disposición de Argentina para seguir colaborando con la futura administración costarricense en favor de intereses comunes, seguridad y crecimiento económico para la región.

Ambos mensajes reflejan el interés de Israel y Argentina en mantener el diálogo y la cooperación con la administración de Fernández Delgado, en un contexto marcado por la búsqueda de alianzas estratégicas y la promoción de valores democráticos.

Temas Relacionados

Unión EuropeaCosta RicaLaura Fernández DelgadoSan JoséDemocraciaElecciones Costa Rica 2026

Últimas Noticias

Arranca la veda del camarón, un producto clave del comercio exterior panameño

La medida suspende la captura por más de dos meses y apunta a proteger la sostenibilidad del recurso

Arranca la veda del camarón,

La deuda de pensiones de El Salvador superó los 11,241 millones de dólares en 2025

El saldo de la deuda nacional experimentó un crecimiento del 6.8 % en un año, reflejando mayores restricciones sobre la sostenibilidad del actual sistema previsional

La deuda de pensiones de

Guatemala insta a agricultores y ganaderos a reforzar medidas ante descensos térmicos y vientos intensos

Las autoridades solicitaron a productores tomar medidas preventivas frente a un clima adverso, que podría afectar cultivos y ganado en más de 260 municipios, según reportes de instituciones nacionales agropecuarias y meteorológicas

Guatemala insta a agricultores y

Hasta el 70 % de las empresas industriales acató implementación de la Ley de Quincena 25 en El Salvador

Nuevos incentivos fiscales y oportunidades para el crecimiento económico nacional marcan la discusión sobre la respuesta de los líderes industriales a la medida implementada

Hasta el 70 % de

Presidente Nasry Asfura anuncia una nueva ley anticorrupción en Honduras

El presidente hondureño ha dado un paso al frente al anunciar la elaboración de una nueva normativa, con el objetivo de fortalecer la lucha contra prácticas ilícitas en las instituciones estatales

Presidente Nasry Asfura anuncia una

TECNO

Lady Gaga sorprendió en los

Lady Gaga sorprendió en los Grammy con un robot de compañía: la grabó y fue todo un éxito

Project Genie, el experimento de Google para crear mundos interactivos con inteligencia artificial

Los “taxis de Google” van por el récord: Waymo alcanzaría una valoración de 110.000 millones de dólares

Elon Musk une sus imperios: SpaceX y xAI crean alianza para lanzar la primera IA al espacio profundo

Por qué Moltbook inquieta a los expertos en inteligencia artificial

ENTRETENIMIENTO

Chappell Roan hizo frente a

Chappell Roan hizo frente a las críticas por el vestido traslúcido que usó en los Grammy 2026

La apuesta de Sean Penn que impulsó la carrera de Benicio del Toro y los llevó de aliados a rivales en los Oscar

Catherine Zeta-Jones comparte una inusual mirada a su vida fuera de Hollywood

Netflix transmitirá en vivo el regreso a los escenarios de BTS, está es la fecha y horarios para Latinoamérica

Estrenos y récords en taquilla: Zootopia 2 y Avatar multiplican las ganancias millonarias de Disney

MUNDO

Rusia advirtió que fuerzas militares

Rusia advirtió que fuerzas militares extranjeras en Ucrania “se convertirán en objetivos legítimos”

Netanyahu advirtió que el régimen de Irán “sufrirá consecuencias insoportables” si decide atacar Israel

El Reino Unido sancionó al ministro del Interior iraní y a nueve funcionarios más por la represión de las protestas

Estados Unidos e Israel realizaron ejercicios navales en el mar Rojo en medio de la tensión con el régimen de Irán

Rusia duplicó sus conquistas territoriales en Ucrania en enero pese a las conversaciones de paz