La Unión Europea destaca la fortaleza democrática de Costa Rica y expresa apoyo a la presidenta electa

La Unión Europea felicitó este lunes a Laura Fernández Delgado por su elección como presidenta de Costa Rica, destacando el compromiso democrático demostrado por el electorado costarricense durante la jornada electoral. Según reportó la EEAS Press Team, el portavoz europeo valoró la amplia participación ciudadana y reconoció la fortaleza de las instituciones democráticas del país centroamericano.

De acuerdo con la información publicada por la EEAS Press Team, la Unión Europea subrayó que mantiene con Costa Rica una relación consolidada, basada en valores e intereses comunes como el multilateralismo, la defensa de los derechos humanos y la promoción del Estado de Derecho. El comunicado oficial hizo hincapié en que Costa Rica se considera uno de los socios más sólidos de la Unión Europea en foros multilaterales, en especial en la protección de un orden internacional fundado en normas.

La declaración recogida por la EEAS Press Team mencionó además la cooperación en áreas estratégicas, entre ellas la transición ecológica y digital, y resaltó la estrategia de inversión Global Gateway como una de las herramientas principales para impulsar proyectos conjuntos. El portavoz europeo agregó: “Esperamos trabajar de manera conjunta con la presidenta Fernández y su administración y reiteramos nuestro compromiso de profundizar nuestra relación en todas las áreas de interés mutuo”, según consta en el comunicado emitido el 2 de febrero.

El respaldo de la Unión Europea a la presidenta electa de Costa Rica refleja la intención de ambas partes de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral, con énfasis en la defensa de los principios democráticos y el desarrollo sostenible, en un marco de diálogo político y colaboración económica.

Supporters of presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People's Party (PPSO) celebrate as she leads the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026. REUTERS/Raquel Cunha TPX IMAGES OF THE DAY

<b>Argentina e Israel se suman a felicitaciones</b>

La presidenta electa de Costa Rica también recibió mensajes de felicitación de los gobiernos de Israel y Argentina, quienes manifestaron su disposición a fortalecer los lazos bilaterales tras su reciente victoria electoral. Las reacciones oficiales destacaron la coincidencia en valores democráticos y el interés en ampliar la cooperación en áreas económicas y diplomáticas.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Sa’ar, informó que mantuvo una conversación telefónica con Fernández Delgado para expresarle su reconocimiento por el resultado en las urnas y el respaldo alcanzado. El funcionario israelí resaltó la existencia de “una valiente amistad histórica” entre ambos países y subrayó la reciente firma de un Tratado de Libre Comercio.

Asimismo, mencionó la decisión de Costa Rica de abrir una oficina de comercio e innovación con estatus diplomático en Jerusalén. Sa’ar aseguró que ambos gobiernos acordaron trabajar para fortalecer los lazos bilaterales y profundizar la cooperación en beneficio de sus pueblos. “Invité a la presidenta electa a visitar Israel”, puntualizó el ministro.

Por su parte, el gobierno de Argentina difundió un comunicado oficial en el que felicitó a Fernández Delgado por su triunfo y reconoció al pueblo costarricense por la jornada cívica.

El texto señaló que Argentina y Costa Rica comparten principios y valores democráticos, especialmente el compromiso con la libertad, el Estado de Derecho y el respeto por los derechos humanos. La administración del presidente Javier Milei consideró que la relación de amistad entre ambos países continuará fortaleciéndose bajo los nuevos liderazgos.

El comunicado destacó la disposición de Argentina para seguir colaborando con la futura administración costarricense en favor de intereses comunes, seguridad y crecimiento económico para la región.

Ambos mensajes reflejan el interés de Israel y Argentina en mantener el diálogo y la cooperación con la administración de Fernández Delgado, en un contexto marcado por la búsqueda de alianzas estratégicas y la promoción de valores democráticos.