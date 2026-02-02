Costa Rica

El presidente Rodrigo Chaves felicitó a Laura Fernández tras su contundente victoria en las elecciones

La conversación entre ambos remarcó la importancia de impulsar un entorno que respalde la productividad empresarial y reconozca la relevancia de los derechos de propiedad

La máxima autoridad electoral señala que, con más del 50 por ciento de votos contabilizados, la abanderada de Nueva República se perfila como ganadora, al superar por amplio margen al resto de postulantes presidenciales

Las palabras “seguir trabajando”, “sector privado próspero” y “sin intervenciones de la burocracia” dominaron la videollamada entre el presidente costarricense Rodrigo Chaves y la presidenta electa, Laura Fernández, la noche de este domingo 1 de febrero. La conversación estuvo marcada por el reconocimiento al respaldo ciudadano desde regiones específicas como Limón, Puntarenas, Guanacaste y los barrios pobres de San José.

La plática, a través de una videollamada, adquirió fuerza cuando Chaves se dirigió a Fernández enfatizando su expectativa: “Yo le pido a usted encarecidamente, a nombre de la patria, que sigamos trabajando, que siga usted más bien trabajando, luego del ocho de mayo, por un sector privado, próspero, que tenga derechos de propiedad, que pueda producir sin intervenciones de la burocracia, sin corrupción y con un gobierno que produzca bienestar para esa gente maravillosa que hoy le dio el voto a usted”.

Esta petición, además de subrayar la urgencia de no frenar el impulso, remarcó la voluntad de construir un solo equipo antes del traspaso de mandato: “Espero que sea de una manera sin precedente en la historia del país. Sin una sola costura, sin divisiones, un solo equipo, tratando de que cuando usted asuma la, la banda presidencial, ya pueda salir corriendo inmediatamente”.

Durante el intercambio, Laura Fernández reafirmó su compromiso ante la encomienda: “Costa Rica sabe que daré una lucha sin cuartel para que nuestro país siga por la senda del crecimiento económico, de la libertad y sobre todo del progreso de nuestro pueblo”. La política incidió en el sentido social de esa transición: “Esa transición estoy segura que será muy agradable y en beneficio, especialmente de esos que usted llama los nadie, quienes para mí lo son todo”.

El tono de la conversación incluyó referencias al pasado reciente cuando Chaves destacó: “A mí me hicieron cosas muy feas el gobierno y los funcionarios de Carlos Alvarado Quesada en la transición, pero eso no vuelve a pasar. Vamos a hacerlo muy bien”. Hacia el cierre, ambos líderes intercambiaron buenos deseos: “Bendiciones y que Dios bendiga a Costa Rica y la continúe bendiciendo como creo yo lo hizo esta noche”, expresó Chaves. Fernández correspondió: “Que Dios lo bendiga a usted, a su familia y a todo el pueblo de Costa Rica. Muy buenas noches”.

A supporter of presidential candidate Laura Fernandez of the Sovereign People Party (PPSO) reacts as they gather for her address during an event after polling closed for the general election, in San Jose, Costa Rica, February 1, 2026.

Laura Fernández consolida su liderazgo en las elecciones presidenciales al alcanzar arriba 48.51 % de los votos válidos, un resultado que le permite superar el umbral legal del 40% necesario para ganar en primera ronda y eludir un balotaje. El Tribunal Supremo de Elecciones reporta que la jornada electoral mantuvo una asistencia del 68.96%, mientras el abstencionismo llegó al 31.04%, confirmando así una concurrencia considerada moderada. En el segundo puesto se posiciona Álvaro Ramos, del Partido Liberación Nacional, al acumular un 32.12% de los sufragios, marcando una diferencia importante respecto a Fernández.

Más abajo en el conteo figuran Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, y Ariel Robles, representante del Frente Amplio.

