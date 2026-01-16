Costa Rica

Candidata presidencial Laura Fernández debe responder ante el TSE por bloqueo de usuaria en Instagram

Universitaria argumenta que fue excluida en redes por cuestionar a la aspirante presidencial, lo que la motivó a presentar un recurso de amparo electoral

Candidata presidencial bloqueó a creadora
Candidata presidencial bloqueó a creadora de contenido tras cuestionarla en redes sociales REUTERS/Mayela Lopez

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica abrió una investigación formal tras el recurso de amparo electoral presentado por la creadora de contenido y activista Mia Fink.

La joven universitaria estudiante de derecho fue bloqueada en Instagram por la candidata presidencial del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández.

El caso ha desatado un debate sobre la transparencia y el acceso a la información durante las campañas electorales, pues Fink informó a través de sus redes sociales y medios de comunicación costarricense que su bloqueo responde a mensajes críticos dirigidos a la candidata, y busca que no solo ella, sino otros usuarios, sean restablecidos en el acceso a las redes de figuras públicas.

El asesor de la Presidencia del TSE, Andrei Cambronero, informó al medio digital CR Hoy que la denuncia de Fink superó la etapa de admisibilidad y ahora está en análisis de fondo.

En consecuencia, el órgano electoral requirió a Laura Fernández explicaciones formales sobre el motivo del bloqueo. La candidata dispone de dos días, contados desde el miércoles pasado, para enviar su respuesta al tribunal, de momento aún continua pendiente.

Otra denuncia similar se encuentra en proceso. Según confirmó Cambronero al mismo medio que un ciudadano de apellidos Villegas Batista también presentó un recurso tras haber sido bloqueado por Fernández en redes sociales. El TSE evalúa actualmente su admisibilidad.

“Agradecer al Tribunal, confío plenamente que en el tiempo correspondiente se emitirá la resolución. Estoy tranquila, confío en nuestro ordenamiento jurídico y no quiero apurar al Tribunal, más bien, quiero que tome el tiempo que necesito. Confió que el Tribunal, cuando sea prudente, cuando corresponda, emitirá la resolución”, respondió Fink ante las consultadas realizadas por INFOBAE.

Fink, estudiante de Derecho, insiste en que la finalidad de su reclamo es ser desbloqueada junto con otros afectados tras publicar opiniones o preguntas dirigidas a la candidata, especialmente después de criticar su ausencia en debates.

Este episodio ocurre mientras persisten antecedentes en Costa Rica por situaciones similares. Durante la campaña de 2018, el aspirante presidencial del Partido Integración Nacional, Juan Diego Castro, bloqueó en Twitter (hoy X) al periodista David Delgado. En esa oportunidad, el TSE rechazó el recurso presentado.

Más recientemente, en octubre de 2024, la Sala Constitucional le ordenó a Mary Munive, ministra de Salud y vicepresidenta de la República, desbloquear a un ciudadano en Facebook.

El recurso de amparo señalaba que el afectado fue excluido de la página oficial de la ministra en la red social tras invitarla a un debate sobre políticas públicas de salud, a pesar de tratarse de una cuenta utilizada en funciones oficiales.

Este jueves se realizó la consulta al periodista Fernando Brenes, encargado de comunicación de la campaña de Laura Fernández, pero aún no se ha obtenido respuesta.

Participación de Laura Fernández en
Participación de Laura Fernández en el TSE fue muy criticada en redes sociales. REUTERS/Mayela Lopez

Pese a que solo se tienen registrados dos casos que han acudido a las instalaciones del Tribunal Supremo de Elecciones a presentar una queja formal, varios ciudadanos han compartido en Instagram y Facebook que también han sido bloqueados por la candidata de la ‘continuidad’.

Según el Reporte 32 del Observatorio de Comunicación Digital de la Universidad Latina, el 69.2% de los comentarios de la conversación digital relacionados a Fernández entre el 01 de diciembre del 2025 y el 12 de enero del 2026, son negativos.

Las críticas para la politóloga en redes sociales aumentaron después de la participación que tuvo el pasado domingo en la presentación de candidatos realizada por el Tribunal Supremo de Elecciones, en donde según los cibernautas, no contó con el criterio técnico suficiente para poder responder y contraatacar las preguntas de los otros candidatos oponentes, principalmente de José Aguilar y Claudio Alpízar.

Temas Relacionados

Laura FernándezTSEMia Fink

