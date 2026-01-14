Uniforme escolar de Costa Rica incluirá piezas más funcionales y adaptadas a la edad y las necesidades de los alumnos

Ministerio de Educación Pública aplicará nuevo reglamento de uniformes en el 2026

A partir de 2026, todos los estudiantes de escuelas y colegios públicos en Costa Rica deberán adaptarse a un nuevo reglamento de uniformes, según lo recordó el Ministerio de Educación Pública (MEP).

Las modificaciones se vuelven obligatorias tras dos años de carácter opcional, de acuerdo con las disposiciones del Consejo Superior de Educación (CSE).

El propósito de la medida, de acuerdo con el MEP, es mejorar la adaptación al clima, la comodidad, la igualdad, la concentración en el aprendizaje, la seguridad y la salud del estudiantado.

“Es importante mencionar que los cambios en el reglamento del uniforme oficial se presentaron ante el Consejo Superior en noviembre del 2023 y fueron aprobados. Estos cambios se han venido realizando de manera escalonada y para el curso lectivo de este año ya es obligatorio que todos los estudiantes utilicen el uniforme oficial”, indicó Carolina Artavia, directora de desarrollo curricular del MEP.

En primaria, las camisas tipo polo blancas sustituirán a las de botones y el calzado será de libre elección entre zapatos negros o tenis en tonos blanco, negro, azul o gris, permitiéndose detalles de otros colores.

Los niños podrán alternar entre pantalón largo o corto hasta la rodilla, mientras que las niñas podrán escoger entre pantalón largo o falda-pantalón.

Para sexto grado, la camisa tipo polo tendrá un color distintivo aprobado por cada centro educativo. El uniforme de educación física incluirá pantaloneta y camiseta deportiva en colores que representen al centro.

En secundaria, el uniforme formal no cambia, pero sí se ajusta la normativa de calzado y uniforme deportivo, que serán los únicos aspectos modificados.

Tanto en primaria como en secundaria estará permitido el uso de botas de hule en zonas vulnerables a inundaciones o de difícil acceso.

Estudiantes indígenas podrán vestir el traje representativo de su cultura y elegir entre asistir descalzos, con sandalias o según lo establezca el Currículo Nacional.

En educación preescolar, la camiseta será celeste con cuello en uve y doble costura, acompañada de una pantaloneta azul con pretina elástica o falda-pantalón. El escudo de la institución deberá colocarse al frente, al lado izquierdo.

Ante bajas temperaturas, se permitirá buzo deportivo y suéter tipo sudadera azul oscuro. El calzado autorizado incluye tenis negros o azul oscuro y medias azules, además de la opción de llevar gorra azul oscuro. El uso de bulto o bolsito no será obligatorio.

“Los cambios que se realizaron buscan crear ambientes propios para el aprendizaje, el desarrollo personal de los estudiantes, promoviendo la inclusión y la comodidad, la seguridad y la adaptación a los cambios actuales”, también agregó Artavia.

Las nuevas disposiciones entrarán en vigor para todo el sistema de educación pública a partir del inicio del ciclo lectivo 2026. Este año, las lecciones en centros educativos públicos de Costa Rica iniciarán el próximo lunes 23 de febrero, dos semanas después a lo habitual.

Del 09 al 20 de febrero, mas de 90 mil funcionarios, entre ellos docentes y personal administrativo serán capacitados en el fortalecimiento de los aprendizajes en lectura, escritura y matemáticas; innovación pedagógica y aprendizaje activo; convivencia, respeto y cultura institucional y liderazgo positivo de los equipos directivos.

También serán capacitados en inclusión educativa y atención a la diversidad; salud mental, autocuidado y manejo del estrés; habilidades blandas y motivación estudiantil; prevención de la violencia; educación ambiental; prevención de la violencia; educación ambiental y sostenibilidad.

La medida se fundamenta en análisis nacionales e internacionales que evidencian la necesidad de fortalecer la formación continua y las competencias del personas educativo.

La reestructuración del calendario escolar permitirá optimizar el curso lectivo, unificar criterios técnicos y pedagógicos y disminuir la carga de capacitaciones dispersas durante el año, concentrándolas en un espacio planificado.